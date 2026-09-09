Pacienții nu sunt obligați să folosească platforma PNRR. Precizările făcute de CNAS

Platforma informatică pentru programări la medic, realizată cu fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), reprezintă o opțiune suplimentară pentru pacienți și nu înlocuiește metodele tradiționale de programare.

Persoanele care nu știu să utilizeze platforma sau care nu doresc să apeleze la acest sistem se pot programa în continuare prin telefon ori direct la cabinetul medical. Mai exact, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horațiu Moldovan, a precizat că noul portal eSănătateaMea nu va condiționa accesul pacienților la serviciile medicale. Potrivit acestuia, persoanele care nu folosesc platforma se pot programa la medic „foarte simplu, la fel ca şi până acum”.

„Nu ne propunem să transformăm pe nimeni în expert în tehnologie astfel încât să limităm accesul şi persoanele care doresc în continuare să se programeze telefonic, să se programeze la cabinetul medical o pot face în continuare. Platforma PNRR pentru programări la medic nu este obligatorie. CNAS: Metodele clasice rămân disponibile Acest instrument este o opţiune în plus, ea nu va fi niciodată obligatorie pentru pacient, dar va fi obligatorie pentru furnizorii de servicii medicale ca să fie înrolaţi aici, ca să poată să fie găsiţi de către pacienţi. Dar şi aici trebuie să fim foarte clari: în prima etapă va fi obligatoriu doar pentru medicii din ambulatoriul de specialitate. La nivel operaţional, noi o să le oferim tot suportul şi medicilor din ambulator şi medicilor de familie pentru înrolare”, a declarat președintele CNAS, marți seară, la Medika TV.

În această perioadă sunt organizate sesiuni de instruire pentru medicii din ambulatoriul de specialitate, pentru ca aceștia să se familiarizeze cu modul de utilizare a noii platforme și cu procedurile necesare pentru folosirea sistemului.

Horațiu Moldovan a explicat că instruirea furnizorilor are loc în mod constant și implică un număr important de participanți. Acesta a precizat că, zilnic, la sesiunile de instruire participă cel puțin 1.000 de persoane, din totalul celor aproximativ 4.500 de furnizori vizați.

„Am avut zilnic cel puţin 1.000 de participanţi, deci din 4.500 de furnizori zilnic am avut cel puţin 1.000 şi le-am explicat pas cu pas pentru că în spatele portalului eSănătateaMea există o altă interfaţă pentru furnizori, se numeşte eFurnizori, nu are acces populaţia, au acces doar furnizorii”, a subliniat Horațiu Moldovan.

Portalul eSănătateaMea este destinat pacienților, în timp ce interfața eFurnizori este utilizată de furnizorii de servicii medicale. Potrivit șefului CNAS, populația nu are acces la această din urmă interfață, utilizarea ei fiind destinată exclusiv furnizorilor.

În prima etapă, obligația de înrolare în platformă îi vizează pe medicii din ambulatoriul de specialitate. CNAS a precizat că va acorda sprijin operațional atât medicilor din ambulatoriul de specialitate, cât și medicilor de familie pentru procesul de înrolare.