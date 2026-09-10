Trump, după discuția cu Putin: „Vrea să ajungă la un acord”. Ce împiedică pacea în Ucraina

Președintele american Donald Trump susține că Vladimir Putin vrea să ajungă la un acord pentru încheierea războiului din Ucraina. Liderul de la Casa Albă a dezvăluit că a avut o conversație „excelentă” cu președintele rus și a indicat principala problemă care, în opinia sa, împiedică încheierea conflictului: relația extrem de tensionată dintre Vladimir Putin și Volodimir Zelenski.

Donald Trump a făcut declarațiile miercuri, înainte de a urca la bordul Air Force One pentru a pleca spre Dallas, relatează Reuters.

Președintele Statelor Unite a afirmat că discuția cu Vladimir Putin a avut loc la începutul acestei săptămâni și a descris conversația drept una „excelentă”.

Potrivit lui Trump, liderul rus ar fi dispus să negocieze un acord care să ducă la încheierea războiului din Ucraina.

„El vrea să ajungă la un acord, iar dacă și (președintele ucrainean Volodimir) Zelenski vrea să ajungă la un acord, ar fi foarte bine”, le-a declarat Trump reporterilor.

Trump și Putin au discutat telefonic marți, la scurt timp după întoarcerea emisarului special american Steve Witkoff și a lui Jared Kushner, ginerele președintelui SUA, dintr-un turneu diplomatic care a inclus Moscova și Kievul.

Cei doi sunt implicați în principalele negocieri de pace desfășurate de administrația americană și au discutat posibile propuneri pentru încheierea războiului.

Demersurile diplomatice ale Washingtonului au inclus și contacte la nivelul serviciilor de informații.

Luna trecută, directorul CIA, John Ratcliffe, s-a întâlnit la Moscova cu oficiali din serviciile de informații. Unul dintre obiectivele discuțiilor a fost încurajarea oficialilor ruși să pună capăt invaziei din Ucraina.

În ciuda acestor demersuri și a declarațiilor optimiste ale lui Donald Trump, există în continuare îndoieli cu privire la intențiile reale ale Kremlinului.

Potrivit Reuters, oficiali din serviciile de informații din Statele Unite, Ucraina și Europa continuă să pună sub semnul întrebării disponibilitatea reală a lui Vladimir Putin de a pune capăt războiului.

Donald Trump consideră însă că una dintre principalele piedici în calea unui acord nu este reprezentată doar de diferențele privind condițiile de pace, ci și de relația personală dintre Vladimir Putin și Volodimir Zelenski.

„Blocajul îl reprezintă doi oameni care se urăsc”, le-a declarat Trump reporterilor, referindu-se la cei doi lideri.

Președintele american a insistat asupra acestei explicații.

„Cred că, mai mult decât orice altceva, este vorba despre doi oameni care se urăsc.”

Declarațiile vin în contextul în care administrația Trump continuă demersurile diplomatice pentru identificarea unei formule care să permită încheierea războiului din Ucraina, în timp ce persistă îndoielile în rândul oficialilor occidentali cu privire la disponibilitatea Moscovei de a accepta un acord.