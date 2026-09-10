Veniturile din chirii au crescut cu 35%. Câți bani au ajuns la buget

Încasările la buget din impozitul aplicat veniturilor obținute de persoanele fizice care oferă spre închiriere bunuri imobile au înregistrat o creștere de aproximativ 35% în primele opt luni ale anului curent.

Potrivit Serviciului Fiscal de Stat din Republica Moldova, suma acumulată din acest impozit a ajuns la circa 81 de milioane de lei. Datele instituției arată că, în aceeași perioadă, au fost înregistrate peste 27 de mii de contracte de dare în locațiune a bunurilor imobile.

Numărul acestora este cu mai mult de 34% mai mare față de cel consemnat în primele opt luni ale anului trecut. Serviciul Fiscal de Stat a identificat, totodată, 638 de persoane care ofereau bunuri imobile spre închiriere fără să fi înregistrat contractele. Ulterior, pentru aceste situații au fost înregistrate 641 de contracte de dare în locațiune.

SFS precizează că a efectuat controale la 328 de persoane fizice care obțineau venituri din darea în chirie a bunurilor imobile. În urma verificărilor, autoritățile fiscale au stabilit plăți de bază suplimentare în valoare de aproape 474 de mii de lei.

Pe lângă aceste sume, au fost calculate penalități de peste 22 de mii de lei. Pentru încălcările constatate au fost aplicate și amenzi, valoarea totală a acestora depășind 35 de mii de lei.

Cele mai mari încasări provenite din impozitul pe veniturile obținute din chirii au fost înregistrate în municipiul Chișinău. Municipiul Bălți ocupă următoarea poziție, fiind urmat de raioanele Ialoveni și Cahul.

Persoanele fizice care oferă spre închiriere proprietăți imobiliare au obligația de a achita un impozit de 7% din valoarea lunară prevăzută în contract. Contractul de dare în locațiune trebuie înregistrat la Serviciul Fiscal de Stat în termen de șapte zile de la data încheierii.

Impozitul aferent veniturilor obținute din chirii se achită lunar, până la data de 25. Obligația de plată și de înregistrare a contractului se aplică persoanelor fizice care obțin venituri din transmiterea în locațiune a bunurilor imobile.

Regulile fiscale se aplică și în cazul proprietăților oferite spre închiriere prin intermediul platformelor online. Printre acestea se numără Booking și Airbnb, atunci când persoanele fizice obțin venituri din închirierea proprietăților prin astfel de servicii.

Serviciul Fiscal de Stat indică, astfel, atât numărul contractelor înregistrate în perioada analizată, cât și rezultatele verificărilor efectuate la persoanele fizice care obțin venituri din chirii, alături de obligațiile fiscale aferente acestor venituri, potrivi safenews.md.