România a înregistrat un spor natural negativ și în iulie 2026. Au fost înregistrate 13.497 de nașteri și 18.777 de decese

În luna iulie 2026, numărul nașterilor înregistrate a scăzut față de luna iulie 2025, dar a crescut comparativ cu luna precedentă, iunie 2026. În același timp, numărul deceselor a scăzut atât față de iulie 2025, cât și față de iunie 2026. Sporul natural al populației s-a menținut negativ.

În iulie 2026 au fost înregistrate certificatele de naștere pentru 13.497 de copii. Numărul acestora a fost cu 1.705 mai mare decât în iunie 2026, ceea ce reprezintă o creștere de 14,5%, potrivit datelor înregistrate de Institutul Național de Statistică (INS).

În aceeași lună au fost înregistrate 18.777 de certificate de deces, dintre care 9.703 pentru persoane de sex masculin și 9.074 pentru persoane de sex feminin. Comparativ cu iunie 2026, numărul deceselor a fost mai mic cu 262, reprezentând o scădere de 1,4%.

În cazul persoanelor de sex masculin, numărul deceselor a scăzut cu 3,3%, în timp ce în cazul persoanelor de sex feminin a crescut cu 0,7%.

În luna iulie 2026 au fost înregistrate 64 de certificate de deces pentru copii cu vârsta de sub un an. Numărul acestora a fost cu 25 mai mare decât în iunie 2026.

Sporul natural s-a menținut negativ, ajungând la minus 5.280 de persoane. Numărul deceselor înregistrate a fost de 1,4 ori mai mare decât cel al născuților-vii, conform datelor INS.

Cea mai mare parte a deceselor înregistrate în iulie 2026 a fost în rândul persoanelor cu vârste de 80 de ani și peste. Această categorie a reprezentat 40,7% din total, respectiv 7.646 de decese.

Persoanele cu vârste cuprinse între 70 și 79 de ani au reprezentat 28,3% din totalul deceselor, respectiv 5.311 cazuri. În categoria persoanelor cu vârste între 60 și 69 de ani au fost înregistrate 2.952 de decese, reprezentând 15,7% din total.

La polul opus, cele mai puține decese au fost înregistrate în rândul copiilor cu vârste între 5 și 19 ani, unde au fost consemnate 57 de cazuri. La grupa de vârstă 0-4 ani au fost înregistrate 76 de decese, iar în cazul persoanelor cu vârste între 20 și 29 de ani au fost consemnate 83 de decese.

În iulie 2026, la oficiile de stare civilă au fost înregistrate 12.756 de căsătorii.

În aceeași lună au fost înregistrate 2.058 de divorțuri. Acestea au fost pronunțate prin hotărâri judecătorești definitive și prin acordul soților, pe cale administrativă sau prin procedură notarială.

Comparativ cu iulie 2025, numărul certificatelor de naștere pentru născuți-vii înregistrate în iulie 2026 a fost mai mic cu 589, ceea ce reprezintă o scădere de 4,2%.

Și numărul certificatelor de deces a scăzut față de aceeași lună a anului precedent. În iulie 2026 au fost înregistrate cu 170 de decese mai puține decât în iulie 2025, echivalentul unei scăderi de 0,9%.

În cazul copiilor cu vârsta sub un an care au decedat, numărul certificatelor de deces a fost cu 12 mai mic în iulie 2026 decât în aceeași lună din 2025.

Sporul natural a fost negativ în ambele perioade analizate. În iulie 2026, acesta a fost de minus 5.280 de persoane, față de minus 4.861 de persoane în iulie 2025.

În iulie 2026, în mediul urban au fost înregistrate 9.607 decese, dintre care 4.951 în cazul persoanelor de sex masculin și 4.656 în cazul persoanelor de sex feminin.

În mediul rural au fost înregistrate 9.170 de decese. Dintre acestea, 4.752 au fost în cazul persoanelor de sex masculin, iar 4.418 în cazul persoanelor de sex feminin.

Comparativ cu iulie 2025, numărul deceselor înregistrate în mediul urban a crescut cu 0,9%. În cazul persoanelor de sex masculin, creșterea a fost de 2,5%, în timp ce pentru persoanele de sex feminin numărul deceselor a scăzut cu 0,8%.

În mediul rural, numărul deceselor a scăzut cu 2,7% față de aceeași lună din 2025. Pentru persoanele de sex masculin, scăderea a fost de 4,9%, iar pentru persoanele de sex feminin numărul deceselor a fost mai mic cu 0,2%.