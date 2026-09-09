Tot mai mulți europeni își mută banii. Depozitele au ajuns la cel mai redus nivel din 2008

Europenii economisesc tot mai mult, însă preferința pentru depozitele bancare i-ar fi costat randamente importante în ultimele două decenii. Averea gospodăriilor din zona euro ar fi putut fi cu 1,17 trilioane de euro mai mare în 2025 dacă numai un sfert din banii direcționați către depozite începând din 2002 ar fi fost investiți în fonduri, potrivit unui studiu ING Research. În cazul investițiilor în acțiuni listate, câștigul potențial ar fi fost și mai mare.

Calculele ING Research arată că, dacă aceeași parte din economii ar fi fost direcționată către acțiuni listate, averea gospodăriilor ar fi putut crește cu 2,79 trilioane de euro. Suma este echivalentă cu 17,7% din PIB-ul zonei euro.

Comportamentul gospodăriilor europene s-a modificat puternic după 2021. În prezent, gospodăriile din zona euro direcționează aproximativ 6% din venitul disponibil către instrumente de economisire, aproape de două ori mai mult decât gospodăriile din Statele Unite și peste nivelurile înregistrate înainte de pandemie.

O mare parte din activele financiare ale europenilor continuă însă să fie păstrată în depozite. În Statele Unite, situația este diferită: valoarea investițiilor deținute de populație este de aproximativ cinci ori mai mare decât valoarea depozitelor.

Există diferențe importante și între statele europene. Germania și Franța se numără printre țările cu rate ridicate de economisire, în timp ce în Spania și Italia nivelul este mai redus.

Tendința începe însă să se schimbe. Din 2025, europenii direcționează mai mulți bani către acțiuni, obligațiuni și fonduri decât către depozite bancare.

Ponderea depozitelor în activele lichide ale gospodăriilor din zona euro a coborât de la 67% în 2019 la 62% în 2025, ajungând la cel mai redus nivel din 2008.

În același timp, fondurile de investiții, inclusiv ETF-urile, au ajuns să reprezinte 23% din activele gospodăriilor din zona euro, cea mai mare pondere înregistrată de la începutul anilor 2000.

Studiul arată că există un interes important pentru investiții. Dintre respondenții care au economii, 50% investesc deja, în timp ce alți 30% spun că ar lua în calcul să facă acest lucru în viitor. Generațiile tinere sunt mai deschise către investiții decât persoanele mai în vârstă.

ING Research consideră că diferențele dintre țări nu pot fi explicate doar prin atitudinea oamenilor față de investiții, politicile și instituțiile având, la rândul lor, un rol important.

„Țări precum Suedia, Danemarca și Țările de Jos arată că modul în care oamenii investesc este influențat de instituții, nu de cultură. Succesul sistemului 401(k) din Statele Unite susține aceeași idee: atunci când guvernele și angajatorii creează stimulentele potrivite, gospodăriile participă la piețele de capital la scară largă”, spune Marieke Blom, Chief Economist și Global Head of Research în cadrul ING și autoarea raportului.

Una dintre bariere rămâne educația financiară. Potrivit cercetării, 42% dintre respondenți spun că văd investițiile „ca pe jocurile de noroc la cazino”, ceea ce indică probleme în înțelegerea mecanismelor și riscurilor investiționale.

„Ironia este că principiile de bază ale investițiilor de succes sunt, de fapt, destul de simple: diversifică, investește pe termen lung și nu tranzacționa prea des. Cu toate acestea, multor oameni, inclusiv investitorilor cu experiență, le este dificil să le urmeze. Există în continuare tendința de a vinde atunci când piețele scad și de a prefera într-o măsură prea mare activele familiare, apropiate de piața locală”, spune Marieke Blom.

Raportul identifică și motive de optimism. O parte tot mai mare din economiile europenilor este direcționată către investiții, în timp ce unele state introduc stimulente pentru creșterea participării populației pe piețele de capital.

„Europa are deja la dispoziție instrumentele de politică publică necesare și un număr mare de potențiali investitori. O parte tot mai mare din economii merge către investiții, țări precum Germania introduc noi stimulente, iar generațiile tinere sunt mult mai dispuse să investească decât cele mai în vârstă. Trecerea de la economisire la investiții este deja în desfășurare”, adaugă Marieke Blom.

Studiul a fost realizat de Ipsos pentru ING Research în rândul persoanelor de peste 18 ani din Belgia, Franța, Germania, Italia, Țările de Jos, Polonia, România, Spania, Elveția, Turcia, Regatul Unit și Australia. Aproximativ 1.000 de persoane au participat din fiecare piață, iar datele au fost colectate în perioada 27 iulie – 7 august 2026.