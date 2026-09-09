România nu trimite trupe combatante în Ucraina. Precizări oficiale de la Cotroceni

România nu va trimite trupe combatante în Ucraina și nici militari români pe front, a transmis miercuri Administrația Prezidențială. Precizările vin după apariția în mediul online a unor informații potrivit cărora România s-ar pregăti să trimită militari pentru a participa la război. Cotroceniul explică faptul că solicitarea adresată Parlamentului vizează cel mult 20 de militari, personal de stat major, care vor desfășura activități de planificare, comandă și control în Franța și Marea Britanie.

Administrația Prezidențială susține că în mediul online este propagată o narațiune falsă potrivit căreia România ar urma să trimită militari în Ucraina pentru a participa la război.

„Este o manipulare alarmistă care distorsionează deliberat o decizie administrativă cu scopul de a alimenta teoria nefondată a atragerii României în conflict. Agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei afectează toate statele din regiunea Mării Negre, inclusiv România, care are graniţă directă cu Ucraina. Ne aflăm, aşadar, într-o zonă geopolitică de insecuritate persistentă, din cauza acţiunilor militare ruseşti”, arată Administraţia Prezidenţială.

Potrivit Cotroceniului, „prioritatea zero a României este protejarea şi apărarea cetăţenilor noştri, motiv pentru care ţara noastră participă în toate formatele internaţionale care ajută la atingerea acestui obiectiv major de securitate”.

Administrația Prezidențială explică și rolul Coaliției de voință pentru Ucraina. Aceasta urmărește crearea unui sistem de garanții pentru Ucraina după încheierea unui acord de încetare a focului.

„Un astfel de format este Coaliţia de voinţă pentru Ucraina, constituită cu scopul de a asigura, după încheierea unui acord de încetare a focului, un sistem de garanţii politice şi juridice pentru Ucraina, ceea ce ar însemna garanţii de pace şi stabilitate pentru întreaga noastră regiune. În vederea implementării deciziilor de nivel politic, în domeniul militar, în anul 2025, a fost activat Comandamentul operaţional pentru Forţa Multinaţională în sprijinul Ucrainei”, explică reprezentanţii Administraţiei Prezidenţiale.

Președintele Nicușor Dan a solicitat Parlamentului aprobarea participării României cu până la 20 de militari la Comandamentul operațional pentru Forța Multinațională în sprijinul Ucrainei și la structurile de comandă și control subordonate acestuia. Solicitarea a fost trimisă Comisiilor de apărare și urmează să ajungă pe ordinea de zi a plenului comun.

Administrația Prezidențială subliniază că această participare nu înseamnă trimiterea militarilor români în Ucraina pentru a lupta.

Structura de comandă are caracter rotațional și își desfășoară activitatea în Franța și Marea Britanie, la mii de kilometri de linia frontului.

Potrivit Administrației Prezidențiale, efectivul românesc este „extrem de redus”. Este vorba despre cel mult 20 de militari, personal de stat major, care vor fi implicați exclusiv în activități de planificare, comandă și control.

Documentul transmis Parlamentului arată că personalul român poate contribui în domenii precum planificarea strategică, operațiile curente, securitatea și apărarea cibernetică.

Cotroceniul insistă astfel că România nu trimite trupe combatante în Ucraina și că militarii pentru care președintele solicită aprobarea Parlamentului nu vor fi dislocați pe front.