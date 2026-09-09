Comisia Europeană propune un nou Act european privind inovarea pentru a ajuta antreprenorii să se dezvolte și să concureze la nivel mondial

Europa are idei, cercetători și startup-uri capabile să schimbe industrii întregi, însă multe dintre acestea se lovesc de birocrație și lipsa finanțării. Comisia Europeană vrea să elimine aceste obstacole printr-un nou Act european privind inovarea, care ar putea mobiliza miliarde de euro și transforma mai rapid invențiile europene în afaceri competitive.

Comisia Europeană a propus miercuri, 9 septembrie, un nou Act european privind inovarea pentru a ajuta cele mai inovatoare idei ale Europei să fie dezvoltate, finanțate și extinse în Europa. O inițiativă-cheie în cadrul Strategiei UE privind întreprinderile nou-înființate și extinderea acestora și al Busolei pentru competitivitate a UE, propunerea va consolida competitivitatea, prosperitatea și suveranitatea tehnologică a UE pe termen lung.

Europa dispune de o abundență de cercetare, talent și creativitate de nivel mondial. Cu toate acestea, inovatorii se confruntă cu norme diferite în toate țările UE și întâmpină adesea dificultăți în a atrage finanțare. Prin urmare, ideile dezvoltate în Europa sunt prea des transformate în succese economice de către alții și în alte părți. Actul european privind inovarea urmărește să schimbe acest lucru, facilitând dezvoltarea transfrontalieră a întreprinderilor europene inovatoare și concurența la nivel mondial.

Propunerea se axează pe abordarea a două provocări principale care frânează inovarea în Europa.

În primul rând, va ajuta întreprinderile inovatoare să aibă acces la finanțare. Multe întreprinderi nou-înființate și întreprinderi în curs de extindere au idei inovatoare, brevete și alte tipuri de proprietate intelectuală, dar aceste active sunt adesea dificil de evaluat, ceea ce îngreunează atragerea investițiilor.

Actul european privind inovarea va promova un cadru comun al UE pentru valorificarea proprietății intelectuale. De asemenea, va crea o piață digitală care va conecta cumpărătorii și vânzătorii de proprietate intelectuală și va oferi sprijin de specialitate pentru a ajuta întreprinderile să își aducă ideile pe piață.

Se preconizează că aceste măsuri vor genera economii de costuri administrative în valoare de aproximativ 35 de milioane de euro și vor debloca 10,2 miliarde de euro pe an sub formă de finanțare suplimentară prin capital de risc și datorii garantate prin drepturi de proprietate intelectuală.

În al doilea rând, aceasta va stabili o procedură comună pentru achizițiile publice în domeniul cercetării și dezvoltării (R&D), oferind o mai mare securitate juridică și ajutând noile tehnologii să ajungă mai rapid pe piață, inclusiv tehnologiile care pot contribui la abordarea provocărilor societale comune, cum ar fi sănătatea, educația și mobilitatea curată. De asemenea, va facilita efectuarea în comun de către achizitorii publici din diferite state membre a achizițiilor publice în domeniul C&Amp;D.

Se preconizează că aceste măsuri vor genera economii de 1 miliard de euro pe an pentru achizitorii publici și profituri anuale suplimentare de 25,92 miliarde de euro pentru întreprinderi.

În paralel cu Actul european privind inovarea, Comisia va ajuta inovatorii să accelereze transformarea ideilor inovatoare în soluții de piață printr-o propunere specifică privind spațiile de testare în materie de reglementare.

Spațiile de testare în materie de reglementare permit întreprinderilor, cercetătorilor și autorităților publice să testeze noi produse, servicii sau tehnologii pentru o perioadă limitată de timp într-un cadru controlat și sub supravegherea autorităților de reglementare. Acest lucru îi ajută pe inovatori să înțeleagă modul în care normele se aplică în practică, oferind în același timp autorităților o înțelegere a modului în care ar putea fi necesară revizuirea normelor.

Există deja spații de testare în materie de reglementare în unele domenii ale dreptului UE, dar nu există o abordare comună în întreaga Europă, ceea ce creează fragmentare și incertitudine.

Noua propunere de recomandare a Consiliului urmărește să modifice acest lucru prin crearea unui cadru de referință comun al UE pentru spațiile de testare în materie de reglementare în domenii care nu sunt încă reglementate de legislația UE. Aceasta se va baza pe lecțiile învățate atât în statele membre, cât și în inițiativele existente ale UE. Acest lucru va oferi inovatorilor mai mult spațiu pentru a testa noi soluții, asigurându-se, în același timp, că interesele publice rămân protejate.