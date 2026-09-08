UE vrea să accelereze inovația în agricultură: Startup-urile și fermierii, sprijiniți să ajungă mai rapid pe piață

Agricultura europeană intră într-o nouă etapă, în care cercetarea și tehnologia ar urma să ajungă mai rapid din laboratoare direct în ferme. Comisia Europeană propune o strategie care pune fermierii în centrul inovării, urmărește creșterea competitivității și pregătește sectorul pentru secetă, schimbări climatice și noi provocări.

Comisia Europeană a adoptat marți, 7 septembrie, o comunicare privind o nouă abordare strategică în domeniul cercetării și inovării, menită să contribuie la dezvoltarea unor sectoare agricole și forestiere competitive și reziliente, precum și a unor zone rurale și sisteme alimentare mai sustenabile.

Documentul reunește două cadre strâns interconectate: AgRI 2040, dedicat agriculturii, silviculturii și zonelor rurale, și Food 2040, care vizează sistemele alimentare, inclusiv pescuitul și acvacultura.

Cele două cadre se bazează pe șase priorități comune: competitivitate, sprijinirea startup-urilor și a companiilor aflate în proces de extindere; securitate alimentară, reziliență și pregătire; protejarea resurselor naturale și promovarea circularității; siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, nutriție și sănătate; precum și echitate și cooperare globală.

Noua abordare pune un accent mai mare pe provocările și nevoile utilizatorilor și pe obținerea unor rezultate concrete în teren. În acest scop, utilizatorii finali, cercetătorii și întreprinderile vor fi încurajați să colaboreze pentru a crea, testa și demonstra soluții în condiții reale, cu respectarea obiectivului privind siguranța alimentară.

Comisia Europeană consideră că această abordare va facilita și accesul startup-urilor, al companiilor aflate în expansiune și al întreprinderilor mici și mijlocii la piață, permițându-le să transforme mai rapid inovațiile promițătoare în produse și soluții aplicabile la scară largă.

Comisarul pentru Agricultură și Alimentație, Christophe Hansen, a subliniat că cercetarea și inovarea pot avea un impact concret asupra modului în care sunt cultivate terenurile și gestionate zonele rurale. El a indicat drept exemple dezvoltarea unor culturi mai rezistente la secetă și temperaturi extreme, identificarea mai rapidă a bolilor plantelor, metode mai sustenabile de protecție a culturilor și utilizarea instrumentelor digitale pentru gestionarea mai eficientă a resurselor, inclusiv a apei.

Potrivit comisarului, obiectivul este ca aceste soluții să nu rămână la nivel de laborator, ci să fie testate și adaptate la condițiile locale, astfel încât să poată fi transformate în tehnologii și practici concrete, care să fie ulterior utilizate și extinse.

„Cercetarea şi inovarea pot face o diferenţă reală în modul în care cultivăm şi gestionăm zonele rurale: de la culturi care pot rezista mai bine la secetă şi temperaturi extreme, la modalităţi mai rapide de detectare a bolilor plantelor, o protecţie mai sustenabilă a culturilor şi instrumente digitale pentru o utilizare mai inteligentă a resurselor precum apa. Sarcina noastră este să ne asigurăm că aceste idei nu rămân în laborator, ci sunt testate, adaptate la condiţiile locale şi transformate în soluţii practice care pot fi utilizate şi extinse”, a declarat Hansen.

Potrivit sursei citate, consolidarea competitivității presupune o abordare care să ia în considerare întregul lanț valoric și să sprijine parcursul întreprinderilor nou-înființate și al companiilor aflate în proces de extindere din Uniunea Europeană, de la etapa de cercetare până la introducerea inovațiilor pe piață.

Pentru a susține inovarea pornită de la nevoile din teren, Comisia Europeană va promova inițiative menite să valorifice cunoștințele tradiționale și soluțiile dezvoltate de practicieni. În același timp, fermierii vor fi implicați în testarea noilor soluții în regiuni diferite, astfel încât acestea să poată fi adaptate la condițiile locale.

Prin dezvoltarea cadrelor AgRI 2040 și Food 2040, Comisia urmărește să creeze o abordare strategică comună pentru cercetarea și inovarea finanțate de Uniunea Europeană. Scopul este dezvoltarea unor sisteme agroalimentare competitive, sustenabile, reziliente și echitabile.

Ambele cadre vor fi implementate prin programul Orizont Europa pentru perioada 2028-2034, precum și prin componentele relevante ale Fondului european de competitivitate.