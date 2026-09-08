Zootehnia, sector strategic pentru România și UE. Ce finanțări sunt necesare? Tanczos Barna: „Actuala legislație este rigidă”

Zootehnia revine în centrul discuțiilor europene, pe fondul nevoii de a consolida producția internă și de a reduce dependența de importuri. România cere finanțări pentru modernizarea fermelor, cercetare și inovare, dar și reguli mai flexibile pentru combaterea bolilor și protejarea fermierilor afectați de restricții.

Zootehnia are un rol strategic pentru România și Uniunea Europeană, iar atingerea obiectivelor stabilite în strategia și planul de acțiune lansate de Comisia Europeană presupune o finanțare coerentă și complementară, a transmis marți, 8 septembrie, Tanczos Barna, viceprim-ministru și ministru interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Tanczos Barna a participat, în perioada 6-8 septembrie, la reuniunea informală a miniștrilor Agriculturii din Uniunea Europeană, desfășurată la Dublin, în Republica Irlanda. Ministrul a fost însoțit de Dana Rebega, director general al Direcției Generale Dezvoltare Rurală – AM PS/PNDR, potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

În cadrul reuniunii, Tanczos Barna a subliniat că Uniunea Europeană trebuie să își păstreze capacitatea de producție pentru a-și acoperi propriile necesități și să evite înlocuirea producției interne cu importuri provenite din piețe care nu aplică standarde echivalente. El a evidențiat, în acest context, importanța sectorului zootehnic din România, care are o tradiție îndelungată și reprezintă un element esențial pentru agricultură și economia rurală.

Potrivit ministrului, creșterea animalelor are nevoie de un sprijin adecvat pentru a face față dificultăților actuale și pentru a rămâne un sector viabil și atractiv. El a arătat că atingerea obiectivelor europene depinde de existența unei finanțări coerente, în condițiile în care implementarea unor soluții inovatoare presupune investiții în modernizarea exploatațiilor agricole, digitalizare, procesarea producției primare și dezvoltarea sistemelor de irigații. În opinia sa, sprijinul este cu atât mai important pentru fermele mici și mijlocii, care dispun de resurse financiare mai limitate.

Totodată, oficialul a evidențiat rolul cercetării și inovării în creșterea competitivității sectoarelor zootehnic și proteic. El a susținut și necesitatea reducerii dependenței Uniunii Europene de importurile de proteine vegetale, apreciind că îndeplinirea obiectivelor europene în aceste domenii trebuie susținută prin finanțare adecvată.

Tanczos Barna a pledat, de asemenea, pentru o tranziție echilibrată către noile cerințe privind bunăstarea animalelor. Potrivit acestuia, schimbările trebuie însoțite de un sprijin financiar corespunzător, astfel încât să fie protejate investițiile realizate de fermieri și competitivitatea acestora. În același timp, ministrul a susținut necesitatea unor reguli proporționale în ceea ce privește transportul animalelor.

În cadrul dezbaterilor privind strategia europeană pentru creșterea animalelor, Tanczos Barna a adus în discuție și prevenirea și combaterea bolilor, un subiect deosebit de important pentru România, în contextul problemelor cu care se confruntă în prezent sectoarele ovin și porcin.

Ministrul a salutat abordarea strategică și științifică propusă la nivel european pentru prevenirea bolilor și gestionarea focarelor și a solicitat transpunerea cât mai rapidă a noilor principii în legislația Uniunii Europene.

Tanczos Barna a atras atenția că legislația actuală este prea rigidă și poate conduce la aplicarea unor măsuri disproporționate. El a explicat că apariția unui singur focar poate afecta zeci de mii de fermieri care dețin animale sănătoase, în timp ce existența mai multor focare poate determina impunerea unor restricții la export și pierderea unor piețe internaționale pentru Uniunea Europeană.

În acest context, oficialul român a susținut că este necesară, de urgență, o legislație care să integreze abordarea științifică prevăzută în strategia europeană și să permită o mai mare flexibilitate în ceea ce privește regionalizarea, compartimentarea și vaccinarea.

În marja reuniunii, Tanczos Barna a discutat despre bolile care afectează sectorul ovin și despre soluțiile necesare cu miniștrii Agriculturii din Bulgaria, Grecia și Croația. Cele trei țări se confruntă cu provocări similare celor întâlnite în România.

În urma discuțiilor, oficialii au convenit asupra unei acțiuni comune și asupra acordării de sprijin reciproc pentru gestionarea problemelor generate de bolile din sectorul zootehnic.

La reuniunea informală de la Dublin au participat miniștrii Agriculturii din statele membre ale Uniunii Europene, reprezentanți ai Comisiei Europene și înalți oficiali europeni. Discuțiile s-au concentrat pe Strategia pentru creșterea animalelor și pe Planul UE privind proteinele, cu accent pe cercetare și inovare.

Prin lansarea Strategiei și a Planului de acțiune, Comisia Europeană urmărește să sprijine dezvoltarea sectorului zootehnic și să stimuleze cultivarea culturilor proteice în Uniunea Europeană.

Programul reuniunii a inclus și vizite pe teren la mai multe obiective agricole din Irlanda. Acestea le-au oferit participanților o perspectivă directă asupra sectorului zootehnic, precum și asupra activităților de cercetare și inovare desfășurate în domeniul agricol.