UNCTAD avertizează: Criza din Strâmtoarea Ormuz amenință IMM-urile și comerțul mondial

Strâmtoarea Ormuz devine un nou punct de presiune pentru economia mondială, iar IMM-urile riscă să suporte cele mai grele consecințe. Costurile mai mari cu energia, transportul și finanțarea pot forța firmele mici să reducă producția, să amâne investițiile sau chiar să iasă din lanțurile globale de aprovizionare, avertizează Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD).

Perturbările din zona Strâmtorii Ormuz ar putea duce la excluderea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) din lanțurile globale de aprovizionare, la accentuarea concentrării economice și la diminuarea rezilienței comerțului internațional, avertizează Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD).

Potrivit unui raport al organizației, creșterea costurilor cu energia, a tarifelor de transport și a primelor de asigurare, precum și dificultățile financiare generate de războiul dintre SUA și Iran, afectează IMM-urile mai puternic decât marile companii. Spre deosebire de corporațiile mari, acestea dispun de posibilități mai reduse pentru a-și diversifica furnizorii, piețele și sursele de finanțare, ceea ce le face mai vulnerabile în fața șocurilor externe.

UNCTAD subliniază că IMM-urile reprezintă aproximativ 90% dintre afacerile la nivel mondial, asigură 70% dintre locurile de muncă și contribuie cu circa 50% la PIB-ul global. În aceste condiții, problemele cu care se confruntă întreprinderile mici și mijlocii ar putea produce efecte în lanț asupra economiei mondiale, cu consecințe care depășesc simpla majorare a costurilor de transport.

Piețele internaționale sunt afectate, de la sfârșitul lunii februarie, de conflictul din Orientul Mijlociu, care a provocat perturbări majore ale comerțului în zona Strâmtorii Ormuz. După o perioadă de acalmie în luna august, confruntările din Golf s-au reluat, determinând o nouă creștere a prețurilor petrolului, aproape de nivelurile înregistrate în luna iulie.

Marți, la bursa ICE Futures, prețul petrolului Brent din Marea Nordului a urcat cu peste 2%, depășind pragul de 99 de dolari pe baril.

UNCTAD avertizează că actualele perturbări din comerțul internațional ar putea provoca un efect de excludere a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM). În acest context, unele companii ar putea fi nevoite să își reducă producția, să își amâne investițiile sau chiar să iasă din lanțurile globale de aprovizionare.

„Riscul nu este doar o încetinire a comerţului pe plan mondial. Chiar dacă în timp începe o redresare a comerţului, firmele mai mici pot fi într-adevăr excluse din lanţurile globale de aprovizionare”, a afirmat purtătorul de cuvânt al UNCTAD, Marcelo Risi.

Potrivit raportului organizației, efectele recente ale șocurilor economice se reflectă deja în creșterea prețurilor petrolului, reducerea volumelor de transport și majorarea costurilor de împrumut. Aceste evoluții pun o presiune semnificativă asupra IMM-urilor, care se confruntau deja cu costuri operaționale mai ridicate comparativ cu marile companii.