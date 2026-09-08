Christine Lagarde își publică memoriile. Cartea apare pe fondul speculațiilor privind plecarea de la BCE

Christine Lagarde își pregătește memoriile într-un moment în care viitorul său la conducerea BCE stârnește tot mai multe speculații. Volumul, intitulat „Lady First”, va dezvălui parcursul primei femei care a condus instituții financiare internaționale.

Președintele Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, își va publica memoriile în Germania la începutul anului viitor, într-un moment în care se intensifică speculațiile privind o posibilă plecare a sa de la BCE înainte de încheierea mandatului.

Cartea, intitulată „Lady First”, va fi lansată în limba germană pe 29 ianuarie 2027, potrivit unui comunicat al editurii Piper. În memorii vor apărea mai multe personalități cunoscute, printre care fostul secretar de stat al SUA Hillary Clinton, fostul președinte francez Nicolas Sarkozy, starul rock Bono și creatoarea de modă Diane von Furstenberg.

Editura Piper o prezintă pe Christine Lagarde drept o personalitate care a ocupat în mod repetat poziții de pionierat: prima femeie ministru al Economiei și Finanțelor din Franța, prima femeie care a condus Fondul Monetar Internațional și prima femeie care a devenit președinte al BCE. Potrivit editurii, în această carte Lagarde își va povesti pentru prima dată propria viață.

Lagarde intenționează să promoveze personal volumul, printr-un turneu în Germania și Elveția programat pentru luna februarie. Cartea urmează să fie publicată și în limba engleză.

Publicarea memoriilor are loc pe fondul unor speculații tot mai intense potrivit cărora Lagarde nu își va duce până la capăt mandatul de opt ani la BCE, care expiră în octombrie 2027. Bloomberg a relatat luna trecută că Forumul Economic Mondial, organizație cunoscută pentru reuniunea anuală de la Davos, continuă să o curteze pentru funcția de președinte, iar Lagarde ar fi pregătită să accepte această poziție.

Este de așteptat ca Lagarde să fie întrebată despre viitorul său în cadrul unei discuții cu jurnaliștii programate joi, după reuniunea de politică monetară a BCE. Investitorii anticipează, la finalul reuniunii, o majorare cu 0,25 puncte procentuale a costului creditului.

Un purtător de cuvânt al BCE a precizat că Lagarde a acceptat să își scrie autobiografia împreună cu un coautor. Proiectul este considerat o activitate privată, desfășurată în timpul liber al președintelui BCE, fără utilizarea resurselor instituției.

„Preşedintele Lagarde a fost de acord să-şi scrie autobiografia, împreună cu un coautor. Proiectul este o activitate privată, desfăşurată în timpul liber al preşedintelui şi nu utilizează resurse BCE”, a declarat oficialul european.

În comunicatul editurii Piper, Christine Lagarde explică faptul că își dorește ca tinerele femei să nu ajungă să creadă că succesul este posibil doar pentru cele care se nasc în familia potrivită sau poartă numele potrivit.

Președintele BCE subliniază că vrea ca acestea să cunoască povestea unei fete rebele, provenite dintr-un mediu modest și din clasa de mijloc, care și-a asumat numeroase riscuri, atât calculate, cât și spontane, și care a reușit, în cele din urmă, să ajungă în poziții de top în politică, finanțe și viața internațională.

Pentru realizarea cărții, Lagarde a colaborat cu jurnalistul german Marc Hujer, care lucrează la revista Spiegel și este autorul a trei cărți, printre care și o biografie dedicată actorului Arnold Schwarzenegger. Christine Lagarde și Marc Hujer se cunosc de mai bine de un deceniu. Jurnalistul a însoțit-o pe Lagarde într-un turneu în Asia de Sud-Est și Africa, în 2013, pe vremea când aceasta ocupa funcția de director general al Fondului Monetar Internațional.