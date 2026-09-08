Rareș Bogdan, avertisment dur pentru UE după alegerile din Saxonia-Anhalt: „Pauza s-a terminat! Europa trebuie să revină la scopul ei inițial”

Europarlamentarul Rareș Bogdan susține că rezultatul alegerilor din landul german Saxonia-Anhalt ar trebui să reprezinte un semnal de alarmă pentru Bruxelles și pentru întreaga Uniune Europeană. Liberalul consideră că ascensiunea AfD nu poate fi explicată doar prin factori ideologici, ci și prin frustrările economice acumulate de populație, decalajele dintre regiuni și pierderea competitivității europene.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Rareș Bogdan avertizează că Uniunea Europeană riscă să se confrunte cu fenomene politice similare la o scară mult mai mare dacă instituțiile europene nu reduc distanța dintre deciziile luate la Bruxelles și problemele economice resimțite de cetățeni.

Europarlamentarul face o paralelă între problemele economice și sociale acumulate în estul Germaniei după reunificare și dificultățile cu care se confruntă în prezent Uniunea Europeană.

„Ce riscă Bruxelles-ul: replicarea lecției politice din Saxonia-Anhalt la scara întregului eurosistem. Am spus-o acum câțiva ani, în plenul Parlamentului European, la Strasbourg: cine nu pricepe că lumea se schimbă și nu mai acceptă să achite factura birocraților, va dispărea! Dacă nici acum nu sună clopoțelul de alarmă pentru eurosistem, riscăm să sune clopotul de înmormântare.”

Rareș Bogdan susține că rezultatul alegerilor nu trebuie privit exclusiv prin prisma simbolisticii istorice a landului german, ci mai ales ca expresie a unor nemulțumiri acumulate în timp.

El amintește procesul de dezindustrializare și privatizările care au urmat reunificării Germaniei, dar și diferențele economice care, în opinia sa, persistă între estul și vestul țării.

Rareș Bogdan afirmă că problemele economice din Saxonia-Anhalt au creat un teren favorabil pentru ascensiunea AfD. Potrivit acestuia, explicația rezultatului electoral nu ar trebui redusă la temele politice și sociale promovate în campanie.

„Era simplu să speculezi politic toate astea, mai ales că nici nu trebuia inventat nimic. Mai ales călare pe „Vespa” germană, Simson, mai ales modelul Schwalbe (Rândunica), atât de dragă RDG, folosită ca simbolistică în campania electorală. Pensia de 1750 de euro în Saxonia Anhalt, față de 1850 în restul Germaniei, sau 2750 de euro salariul mediu, tot cu 100 de euro mai mic ca în celelalte landuri, nu puteau justifica, totuși, acest scor. Deci a fost o frustrare acumulată în timp, la care Alice Weidel și Ulrich Sigmund au adăugat elemente emoționale legate de religie, familie tradițională, Ucraina.”

Liberalul atrage atenția că ascensiunea AfD nu mai poate fi considerată un fenomen izolat.

„Este simplu să-I faci nerozi pe alegători, dar mai bine îi întrebi de unde atâta frustrare. Căci asta e clară! Mai ales că mișcarea/ideologia AfD nu este un accident. Crește și am senzația că eurosistemul se face că nu pricepe de ce.”

Rareș Bogdan mută apoi discuția de la Germania către întreaga Uniune Europeană. El critică reglementările europene și susține că promisiunea potrivit căreia piața liberă va reduce diferențele istorice dintre state nu a produs rezultatele așteptate peste tot.

„Dar după mine, este și o lecție pentru Bruxelles că între decizia tehnocrată și realitatea din teren există un mare decalaj. Replicarea la scară europeană a rețetei unificării germane n-a ținut. Integrarea monetară (nu e cazul la toți), reglementări la 180 de grade de obiceiul locului, reglementări rapide care le modifică mereu pe precedentele, plus (cireașa de pe tort salvatoare, mirajul) promisiunea că piața liberă va nivela diferențele istorice, decalajul cumplit. Pentru noi, românii, zeci de ani de decalaj sunt greu de dus. Cum să le explici oamenilor că ceea ce văd prin geam chiar există?”

O parte importantă a mesajului este dedicată competitivității economice a UE și dependenței acesteia de China, Asia și Statele Unite în sectoare strategice.

Rareș Bogdan susține că UE depinde în proporție de 98% de China pentru anumite materii prime critice și pământuri rare și în proporție de peste 90% pentru componente finite destinate energiei verzi. El indică, de asemenea, dependențe ridicate în domeniul substanțelor active farmaceutice, infrastructurii digitale, electronicelor și magneților utilizați pentru mașini electrice și turbine.

În opinia sa, Europa trebuie să stabilească domeniile în care își poate reconstrui capacitățile proprii de producție și să coopereze mai strâns cu Statele Unite acolo unde autonomia nu este posibilă.

„Ce are Uniunea de făcut: să observe ce poate produce singură, în beneficiul cetățenilor ei. Unde nu poate, să se cupleze cu SUA. Să reseteze totul. Să-și joace cărțile la sânge, pentru că excedentul comercial al altora înseamnă salarii mici și șomaj aici.”

Europarlamentarul critică politica economică europeană față de China și susține că respectarea unor reguli stricte de către UE a permis Beijingului să câștige teren în numeroase sectoare industriale.

„N-am nimic cu chinezii, cu excepția situațiilor când am (îi ajută pe ruși). Exploatează oportunități, căci știu multă carte. În fața Chinei, Europa a jucat decenii rolul fraierului în frac. S-a sacrificat pe altarul regulilor în timp ce Beijingul înghițea industrii întregi. Păi ce facem, ne îngropăm industria de dragul bunelor maniere?”

Rareș Bogdan consideră că rezultatul electoral din Saxonia-Anhalt trebuie privit drept un avertisment pentru întreaga construcție europeană și cere o schimbare de direcție la nivelul UE.