Europarlamentarul Rareș Bogdan susține adoptarea Regulamentului european privind migrația și returnarea migranților, afirmând că votul exprimat în Parlamentul European reprezintă o decizie necesară pentru protejarea intereselor Uniunii Europene și pentru eficientizarea politicilor de azil.

Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, acesta afirmă că noul cadru legislativ răspunde unei cerințe tot mai accentuate a cetățenilor europeni privind controlul migrației și întărirea securității la nivelul Uniunii. În viziunea sa, măsurile adoptate consolidează capacitatea statelor membre de a gestiona persoanele care nu au drept legal de ședere pe teritoriul UE sau ale căror cereri de azil au fost respinse definitiv.

”Da, am votat Regulamentul privind indezirabilii din UE. Aș face-o din nou! Când sunt sinceri politicienii de stânga și extrema stângă, atunci când cer protecție pentru europeni sau atunci când votează împotriva lor? Votul de joi din Parlamentul European pentru Regulamentul care înăsprește politica privind imigrația este exact ce își doresc cetățenii Uniunii. Între noi fie vorba, cetățeni tot mai expuși la ruperea rădăcinilor lor creștine și abandonarea valorilor tradiționale, pe care a fost clădită casa lor. Timp de secole!”, spune acesta.

Potrivit explicațiilor oferite, regulamentul se aplică mai multor categorii de persoane, inclusiv celor care au intrat pe teritoriul Uniunii fără respectarea procedurilor legale, celor a căror cerere de protecție internațională a fost respinsă definitiv, precum și persoanelor considerate un risc pentru ordinea publică. De asemenea, sunt incluse și cazurile în care vizele de muncă sau turistice au expirat.

”Cine sunt vizați: persoanele care nu au intrat niciodată legal în UE (adică nu au trecut prin puncte de frontieră sau nu au vize), persoanele a căror cerere de azil a fost respinsă definitiv (deci șederea lor devine ilegală), cei considerați periculoși pentru ordinea publică, cei intrați cu viză turistică sau de muncă, dar a căror viză a expirat. Regulamentul pentru proceduri de azil funcționează în tandem cu cel de returnare. Când o cerere de azil este respinsă la frontieră, se emite automat decizia de returnare. Și nu mai urmează nicio pauză sau o procedură separată”, mai spune el.

Un element central al reformei îl reprezintă corelarea directă dintre respingerea cererii de azil și emiterea deciziei de returnare, fără etape administrative suplimentare. Scopul declarat este reducerea întârzierilor și a blocajelor birocratice care, în prezent, ar duce la o rată scăzută de returnare la nivelul Uniunii.

În plus, deciziile de returnare emise de un stat membru ar urma să fie recunoscute automat de celelalte state din UE, eliminând posibilitatea ca o persoană să evite expulzarea prin deplasarea între state și reluarea procedurilor.

”Altă noutate: o decizie de returnare luată de un stat membru va fi recunoscută și aplicată imediat de restul țărilor UE. Astfel se elimină birocrația și nu se mai permite unei persoane indezirabile în Germania, spre exemplu, să se mute în Franța și să reia procedura, evitând expulzarea. Până acum, rata de returnare era de 20%, tocmai deoarece legea permitea tergiversări. Iar noile reguli se referă și la persoane care tocmai au trecut granița UE. Deși se află fizic pe teritoriu, juridic se va considera că încă nu au intrat. Iar asta permite trimiterea într-un hub de returnare din afara UE. Care este problema, că nu înțeleg! Schimbarea facilitează expulzarea mai rapidă a celor considerați periculoși pentru ordinea publică – și aici, cine nu pricepe despre ce vorbim e chiar naiv, să nu zic altfel”, mai spune Rareș Bogdan.

Reforma introduce și posibilitatea gestionării unor proceduri în afara granițelor Uniunii Europene, prin intermediul unor centre externe de returnare. Susținătorii consideră că această măsură ar putea reduce presiunea asupra sistemelor naționale de azil și ar accelera procesele administrative.

Rareș Bogdan susține că, în condițiile actuale, costurile asociate întreținerii persoanelor cu ședere ilegală sau cu decizii de returnare neexecutate sunt ridicate, iar eficientizarea sistemului ar aduce beneficii financiare și logistice semnificative.

În argumentația sa, europarlamentarul subliniază că menținerea în sistem a persoanelor care nu pot fi returnate rapid generează cheltuieli importante pentru statele membre, inclusiv pentru cazare, asistență medicală și socială.

De asemenea, el face distincția între migrația legală și șederea ilegală, susținând că lipsa unui mecanism eficient de returnare poate favoriza economia informală și poate exercita presiuni asupra pieței muncii.

Totodată, acesta afirmă că investițiile în securizarea frontierelor își pierd din eficiență dacă nu sunt completate de un sistem funcțional de returnare a celor fără drept de ședere.