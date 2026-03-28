România se pregătește să introducă o schimbare importantă în felul în care cetățenii interacționează cu statul. Este vorba despre o aplicație numită „portofelul european pentru identitate digitală” (EUDI Wallet). Prin această aplicație, oamenii se vor putea identifica și vor putea semna documente direct de pe telefon, ceea ce va face accesul la servicii mai simplu și mai rapid.

S-a anunțat că această soluție digitală va deveni obligatorie pentru toate țările din Uniunea Europeană până la sfârșitul anului 2026. Aplicația va permite stocarea datelor de identificare și le va oferi utilizatorilor mai mult control asupra informațiilor personale.

Șeful Direcției pentru Evidența Populației, Cătălin Giulescu, a explicat că, în prezent, oamenii nu știu unde ajung copiile actelor lor și nu au control asupra lor. El a spus că, folosind acest sistem, fiecare persoană va putea decide ce date vrea să ofere și cui. S-a dat exemplul unui șofer care va putea arăta permisul de conducere în format digital, sub formă de cod QR, atunci când este oprit în trafic. Ministerul Afacerilor Interne a precizat că acest permis digital va avea aceeași valoare legală ca cel fizic.

Noua carte electronică de identitate stă la baza folosirii aplicației. Până acum, în România au fost emise peste 1,5 milioane de astfel de documente. Totodată, s-a decis ca noul buletin să nu mai conțină adresa de domiciliu, pentru a respecta regula de a colecta cât mai puține date personale. Giulescu a subliniat că, pentru multe servicii publice, adresa nu este necesară și că oamenii vor avea mai mult control asupra datelor lor, chiar dacă unele informații trebuie oferite prin lege.

Cu toate acestea, el a atras atenția că există dificultăți în implementare. A observat că mulți funcționari publici acceptă greu noile tehnologii și că există rezistență la schimbare. Aceștia se tem că digitalizarea și inteligența artificială le-ar putea lua locul de muncă, dar Giulescu a explicat că, de fapt, aceste tehnologii pot ajuta la îmbunătățirea serviciilor publice.

„Gândiți-vă unde ați lăsat fotocopia cărții de identitate și ce se întâmplă cu aceasta. Nu aveți niciun control. Cu acest instrument, vom putea decide ce categorii de date să distribuim. Am vrut să demonstrăm că, pentru multe servicii publice, prelucrarea domiciliului nu este necesară. Cetățeanul va avea posibilitatea să controleze datele pe care le dezvăluie, deși unele informații sunt reglementate prin lege. Funcționarii se tem de digitalizare și acum de inteligența artificială, crezând că îi va înlocui. Dar aceasta este greșit. Inteligența artificială poate îmbunătăți calitatea serviciilor publice”, a precizat Giulescu în cadrul evenimentului „Identitate: de la cartea electronică la portofelul european”, organizat de Edge Institute.

România a ajutat la dezvoltarea sistemului digital european prin organizarea unui test important de funcționare, care a avut loc pe 17 și 18 martie 2026, la București.

La acest exercițiu au participat 13 organizații din Uniunea Europeană, printre care firme care dezvoltă portofele digitale, instituții care verifică identitatea și companii de tehnologie. Din 44 de teste făcute, 36 au mers bine, ceea ce demonstrează că sistemul EUDI Wallet funcționează în situații reale.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a anunțat încă din luna ianuarie că portofelul european pentru identitate digitală ar urma să fie gata până la sfârșitul anului 2026.

În același timp, directorul general adjunct în cadrul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Corneliu Mănescu, a confirmat că România trebuie să introducă cel puțin un astfel de portofel digital până atunci, deoarece acest lucru este cerut de regulile Uniunii Europene.