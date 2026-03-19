Rareș Bogdan a cerut explicit autorităților române să adopte măsuri urgente pentru a limita scumpirea carburanților, subliniind că situația actuală riscă să genereze un efect în lanț asupra întregii economii. El atrage atenția că majorările din ultimele săptămâni sunt deja semnificative și pot avea consecințe dramatice dacă nu sunt gestionate rapid.

Europarlamentarul a evidențiat creșterea accelerată a prețurilor, explicând că situația este critică și necesită acțiune imediată, nu dezbateri teoretice sau ideologice.

„Interveniți ACUM până nu e prea târziu! Nu e timp de cântărit ideologii și viziuni! Prețul pe litrul de combustibil a crescut cu 2 sau chiar 3 lei în două săptămâni, iar România riscă să intre pe un drum care poate deveni un coșmar. Prețul la combustibili va scumpi totul în lanț! Alimente, medicamente, servicii, tot! Și ne ducem în cap!”, a transmis acesta.

În sprijinul apelului său, Rareș Bogdan a oferit exemple concrete din alte state europene care au reacționat deja pentru a proteja populația și economia. Italia, de exemplu, a adoptat un pachet de măsuri ce include reducerea accizelor și sprijin fiscal pentru transportatori.

„Aseară a acționat în sfârșit și Italia. Guvernul Meloni a aprobat un decret-lege care reduce prețul carburanților cu 25 de cenți pe litru. Premierul Italiei a anunțat 3 măsuri: scăderea accizelor pentru 20 de zile, credit fiscal pentru transportatori și un mecanism anti-speculație legat de evoluția reală a prețului petrolului”, a explicat europarlamentarul.

Acesta a continuat lista măsurilor luate la nivel european, menționând intervențiile din Croația, Ungaria sau Austria, dar și planurile altor state precum Germania sau Spania.

„Croația a plafonat la 1.5 euro/litru la benzina și 1.55 la motorină până pe 23 martie. Ungaria a plafonat la 1.75 dolari la benzină și 1.82 dolari la motorină și scoate din rezerva de stat. Austria a restricționat majorările, reduce temporar taxele și limitează marjele de profit comercianților cu amănuntul”, a precizat acesta.

Rareș Bogdan a subliniat că reacțiile europene sunt generalizate și rapide, iar România nu își poate permite să rămână pasivă.

„Slovacia are în vedere prețuri mai mari pentru șoferii străini, Bulgaria a anunțat ca persoanele cu venituri mici vor primi o compensație lunară, Germania și Spania vor anunța și ele măsuri, Grecia va limita marjele de profit pentru 3 luni. Toți fac ceva!! Ce mai așteptăm? În 2022, după ce Rusia a atacat Ucraina și prețul la carburanți a sărit, 16 țări europene au intervenit! Faceți ceva acum! Până nu e prea târziu”, a transmis acesta.

În același context economic, Rareș Bogdan a adus în discuție și impactul politicilor europene de mediu, pe care le consideră excesive în forma actuală. Acesta susține că avertizează de mai mulți ani asupra riscurilor generate de implementarea accelerată a Green Deal.

Europarlamentarul a salutat inițiativa a zece lideri europeni, inclusiv a președintelui Nicușor Dan, care au cerut oficial revizuirea legislației energetice europene.

„Green Deal – risc existențial! O spun de 5 ani. Acum o afirmă răspicat 10 șefi de stat și de guvern din UE, printre care și Nicușor Dan. Bine că s-au trezit! Măcar să nu fie prea târziu. România, Italia, Grecia, Austria, Polonia, Cehia, Ungaria, Bulgaria, Croația și Slovacia au semnat o scrisoare adresată șefei Comisiei Europene și președintelui Consiliului European și au cerut revizuirea rapidă a legislației verzi din energie și reducerea presiunii asupra industriei. Revizuire până la sfârșitul lunii mai!”, a declarat acesta.

Rareș Bogdan a explicat că mecanismele actuale de taxare a emisiilor de carbon au dus la creșteri semnificative ale prețurilor la energie și au afectat grav competitivitatea industriei europene. El consideră că tranziția verde trebuie regândită pentru a nu afecta stabilitatea economică.

„Semnatarii critică schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) și atrag atenția că Uniunea se află într-un moment critic. Și au dreptate! Dacă tot punem cap de afiș competitivitatea, deciziile luate acum își vor pune amprenta pe următoarele decenii de dezvoltare – autonomia strategică, poziția tehnologică, prosperitatea. Sigur, nu trebuie ignorate schimbările climatice, dar tranziția la economia verde nu trebuie să împingă jumătate din continent la faliment”, a afirmat acesta.

În continuare, europarlamentarul a detaliat solicitările liderilor europeni privind modificarea mecanismelor actuale și extinderea perioadelor de adaptare pentru companii.