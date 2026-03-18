Austria reduce taxa pe combustibil ca răspuns direct la creșterea accelerată a prețurilor petrolului, determinată de conflictul militar din Iran și de perturbările din Strâmtoarea Ormuz. Autoritățile de la Viena au decis să intervină temporar pentru a limita impactul asupra populației și economiei, într-un context considerat excepțional.

Creșterea cotațiilor țițeiului a fost alimentată de atacurile SUA și Israelului asupra Iranului, precum și de reacțiile Teheranului, care au afectat una dintre cele mai importante rute globale de transport al petrolului. Aproximativ 20% din fluxul mondial de petrol tranzitează această zonă strategică, ceea ce amplifică presiunile asupra pieței energetice.

Guvernul austriac a anunțat că va reduce acciza la benzină și motorină cu cel puțin cinci eurocenți pe litru și va introduce măsuri de limitare a marjelor comercianților.

„Obiectivul este clar: vrem să reducem inflaţia pe de o parte, să stabilizăm preţurile combustibililor şi să asigurăm competitivitatea. Intervenţiile (pe piaţă) sunt, desigur, o excepţie, dar în prezent ne confruntăm cu o situaţie excepţională”, a afirmat cancelarul Christian Stocker.

Executivul de la Viena a precizat că veniturile suplimentare obținute din taxarea combustibililor, ca urmare a scumpirilor, vor fi returnate populației prin aceste reduceri fiscale. Măsurile ar putea duce la o scădere totală a prețurilor cu aproximativ 10 eurocenți pe litru, potrivit estimărilor oficiale.

Implementarea acestor decizii depinde însă de aprobarea Parlamentului, care este așteptat să voteze legislația necesară până la 1 aprilie. Dacă vor fi adoptate, măsurile vor rămâne în vigoare pe parcursul întregului an.

În paralel, autoritățile analizează modalitatea de plafonare a marjelor comerciale. Ministrul Afacerilor Externe, Beate Meinl-Reisinger, a explicat că intervenția va viza depășirea nivelurilor de profit „anterioare crizei” generate de conflictul din Iran.

Italia ar putea urma exemplul Austriei, pregătind un pachet de măsuri pentru reducerea prețurilor la carburanți, în condițiile în care costurile energetice pun presiune pe gospodării și mediul de afaceri. Guvernul de la Roma analizează mai multe scenarii, inclusiv reducerea accizelor și intervenții fiscale asupra companiilor din energie.

Vicepremierul Matteo Salvini a declarat că autoritățile italiene sunt în faza finală a discuțiilor și că măsurile ar putea fi anunțate rapid.

„Ceea ce contează pentru mine este că, nu doar în următoarele săptămâni, ci şi în următoarele ore, italienii care alimentează la benzinării vor plăti mai puţin decât plătesc acum şi, prin urmare, sunt încrezător că vom obţine acest rezultat”, a spus Salvini.

Oficialul italian a indicat că obiectivul principal este reducerea prețului motorinei sub pragul de 1,90 euro pe litru, de la aproximativ 2,1 euro în prezent. Totuși, nu au fost oferite detalii concrete despre mecanismele exacte care vor fi utilizate pentru atingerea acestui nivel.

Guvernul italian ia în calcul finanțarea reducerii accizelor prin veniturile suplimentare din TVA, generate de creșterea prețurilor la energie. În același timp, autoritățile nu exclud impunerea unei taxe pe profiturile excesive ale companiilor energetice, dacă alte soluții nu vor fi suficiente.

„Ca ultimă soluţie, am putea impune o taxă pe profiturile excedentare ale companiilor, care sunt evidente în prezent, deşi sper că nu se va ajunge la asta”, a spus vicepremierul.

Italia a aplicat deja o majorare a impozitului pe profit în sectorul energetic, estimând că această măsură va aduce aproximativ un miliard de euro până în 2028, bani destinați sprijinirii consumatorilor și reducerii costurilor la energie.

În acest context, autoritățile de la Roma au convocat reprezentanți ai marilor companii din domeniu, inclusiv grupul Eni, pentru a identifica soluții rapide și eficiente. Deciziile sunt cu atât mai importante cu cât premierul Giorgia Meloni se confruntă și cu presiuni politice interne, în apropierea unui vot controversat privind reforma sistemului judiciar.

Spre deosebire de reducerile generale la pompă, Franța și Germania au optat pentru intervenții chirurgicale care să protejeze doar categoriile vulnerabile. Franța a implementat „Indemnizația de Carburant”, un ajutor de 100-200 euro virat direct în conturile persoanelor cu venituri mici care depind de mașină pentru a merge la serviciu. Germania a ales să subvenționeze masiv transportul alternativ, oferind abonamente ieftine pentru trenuri și autobuze, cu scopul de a reduce cererea de benzină și motorină prin oferirea unei opțiuni mai accesibile șoferilor.

În zona iberică, Spania și Portugalia au pus sub lupă profiturile rafinăriilor și ale marilor distribuitori. Prin „Mecanismul Iberic”, statele monitorizează în timp real prețurile și impun limite temporare asupra marjelor comerciale pentru a bloca specula în momentele de volatilitate maximă pe piață. Totodată, sumele colectate din taxarea profiturilor excepționale (Windfall Tax) ale companiilor energetice sunt reinvestite direct în măsuri care să ieftinească transportul public pentru populație.

Pentru a asigura necesarul intern și a menține prețurile sub control, Ungaria a adoptat o strategie agresivă de securizare a stocurilor. Pe lângă plafonarea prețului la pompă pentru cetățenii proprii, guvernul a interzis temporar exportul de produse rafinate și a restricționat accesul vehiculelor străine de mare tonaj la carburantul subvenționat. Această măsură forțează rafinăria națională să direcționeze întreaga producție către piața internă, prevenind penuria de combustibil cauzată de contextul regional tensionat.

Polonia și România au intervenit direct asupra componentelor fiscale care umflă prețul final. Polonia a fost printre puținele state care au tăiat drastic TVA la carburanți de la 23% la 8%, oferind o ieftinire imediată pentru toți consumatorii. În schimb, România s-a concentrat pe protejarea lanțului de distribuție, oferind transportatorilor posibilitatea de a recupera o parte din acciză (aproximativ 20 de bani pe litru), o măsură critică pentru a opri scumpirea în lanț a alimentelor și a altor bunuri de consum.

La nivelul întregii Uniuni Europene, statele membre s-au coordonat pentru a elibera treptat cantități masive de petrol din rezervele strategice de urgență. Această infuzie de țiței pe piață are rolul de a crește oferta globală și de a pune presiune descendentă pe cotațiile barilului de petrol pe bursele internaționale. Măsura este menită să „răcească” piața și să ofere rafinăriilor europene materie primă la prețuri mai stabile în ciuda blocajelor cauzate de conflictul din Iran.