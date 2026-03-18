Mojtaba Khamenei a transmis că orice sânge vărsat are un preț și că cei care au ucis liderii martiri vor trebui să răspundă pentru faptele lor. De când a preluat funcția, succedându-și tatăl acum mai bine de o săptămână, Khamenei nu a mai apărut în public, primul său mesaj fiind citit câteva zile mai târziu la televiziunea națională.

„Fără îndoială, asasinarea unei astfel de personalităţi demonstrează importanţa sa şi ura duşmanilor islamului faţă de el”, a reacţionat Mojtaba Khamenei în acest mesaj transmis de Tasnim în ziua funeraliilor lui Ali Larijani la Teheran. „Orice sânge vărsat are preţul său, iar criminalii care i-au ucis pe aceşti martiri vor trebui să-l plătească în curând”, a adăugat el, făcând referire la ceilalţi lideri ucişi în atacuri.

Potrivit unor oficiali americani și israelieni, Ali Larijani ar fi fost „desfigurat” și rănit la un picior în atacul care l-a ucis pe Ali Khamenei pe 28 februarie, incident ce a declanșat tensiuni majore în Orientul Mijlociu.

Funeraliile lui Larijani au avut loc miercuri la Teheran. El era cel mai înalt oficial iranian în domeniul securității naționale și a fost ucis marți într-un atac israelian, marcând cel mai important asasinat de la moartea liderului suprem Ali Khamenei, survenită la începutul conflictului.

Larijani era unul dintre cei mai influenți decidenți ai Iranului și se crede că a jucat un rol crucial în reprimarea protestelor anti-regim din ianuarie și în gestionarea tranziției după decesul lui Khamenei.

Televiziunea iraniană a arătat mulțimi numeroase în Piața Enghelab din Teheran, purtând steagul național și bannere cu chipurile lui Larijani și a lui Gholamreza Soleimani, șeful forței paramilitare Basij, de asemenea ucis într-un atac israelian.

Un camion de mari dimensiuni a transportat sicriele lui Larijani și Soleimani prin piața aglomerată, alături de cele ale zecilor de marinari iranieni uciși după ce nava lor a fost torpilată de Statele Unite în largul coastelor Sri Lankăi la începutul lunii.

Președintele iranian, Masoud Pezeshkian, a confirmat miercuri decesul ministrului Informațiilor, Esmaïl Khatib, despre care Israelul anunțase anterior că a fost ucis într-un „atac de precizie” la Teheran. El a condamnat ceea ce a numit „asasinatul laș” al mai multor înalți oficiali iranieni în ultimele zile.

„Asasinarea laşă a dragilor mei colegi Esmail Khatib, (înaltul oficial de securitate naţională), Ali Larijani şi (ministrul apărării) Aziz Nasirzadeh, împreună cu unii dintre membrii familiilor lor şi echipa care îi însoţea, ne-a lăsat cu inima frântă”, a declarat Pezeshkian într-o postare pe X.

Israelul l-a ucis pe Larijani într-un atac aerian marţi, în timp ce Nasirzadeh a fost ucis în prima zi a atacurilor americano-israeliene asupra Iranului, pe 28 februarie.