Prețul petrolului a înregistrat o creștere puternică imediat după atacul asupra instalațiilor din zona South Pars, cel mai mare zăcământ de gaze naturale din lume, împărțit între Iran și Qatar. Reacția piețelor a fost rapidă, pe fondul îngrijorărilor privind securitatea energetică globală și riscul unor perturbări majore în aprovizionare.

Cotația Brent a crescut cu 4,4%, adică 4,53 dolari, ajungând la 107,95 dolari pe baril, în timp ce petrolul american West Texas Intermediate a urcat cu 1,91 dolari, până la 98,12 dolari pe baril, respectiv un avans de aproximativ 2%.

Creșterea accelerată a fost alimentată și de declarațiile oficialilor iranieni, care au amenințat direct infrastructurile energetice din statele aliate Statelor Unite.

„Instalațiile petroliere asociate cu America sunt acum la egalitate cu bazele americane și vor fi atacate cu toată forța”, a transmis Alireza Tangsiri, comandantul forțelor navale din Corpul Gărzii Revoluționare.

Specialiștii din piață atrag atenția că volatilitatea va continua în lipsa unor semnale clare de detensionare.

„Atacurile asupra câmpului South Pars din Iran au determinat creşterea preţurilor la petrol şi gaze, iar orice escaladare suplimentară a atacurilor asupra infrastructurii energetice va continua să crească preţurile”, a declarat analistul SEB, Ole Hvalbye.

March 18, 2026

Atacul asupra instalațiilor din zona de graniță dintre Iran și Qatar a fost condamnat ferm de autoritățile de la Doha, care au subliniat pericolul major pentru stabilitatea energetică globală. Incidentul a vizat facilități care deservesc zăcământul South Pars/North Dome, esențial pentru producția de gaze naturale.

„Ţintirea de către Israel a instalaţiilor legate de zăcământul de gaze iranian South Pars, care este o prelungire a zăcământului qatarez, este o acţiune periculoasă şi iresponsabilă în contextul actualei escaladări militare din regiune”, a scris pe reţeaua socială X purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe qatarez, Majed al-Ansari.

Acesta a avertizat și asupra impactului extins al unor astfel de acțiuni.

„Ţintirea infrastructurilor energetice reprezintă o ameninţare la adresa securităţii energetice mondiale, a populaţiei din regiune şi a mediului înconjurător”, a adăugat oficialul.

Conform informațiilor din presa iraniană, părți ale instalațiilor din apropierea orașului-port Kangan au fost lovite, iar uzine petrochimice din Asaluyeh au suferit, de asemenea, avarii.

„Au fost lovite de proiectile ale inamicului americano-sionist”, a anunţat televiziunea publică iraniană.

Deși nu există o confirmare oficială clară privind autorul atacului, mai multe relatări din ambele tabere implicate indică Israelul, posibil în coordonare cu Statele Unite. În același timp, conflictul a avut deja consecințe directe în regiune, Irakul anunțând întreruperea completă a livrărilor de gaze iraniene către centralele sale electrice.

Prețul petrolului este influențat suplimentarde problemele majore din aprovizionare, generate de blocajele din regiune și de reducerea drastică a producției. În acest context tensionat, Irakul încearcă să mențină fluxurile de export, însă capacitatea rămâne sever afectată.

Doi oficiali din sectorul petrolier au declarat săptămâna trecută că Irakul intenţionează să pompeze cel puţin 100.000 de barili pe zi prin port.

Cu toate acestea, datele din piață arată că revenirea este limitată, iar producția rămâne mult sub nivelurile obișnuite.

„În ciuda acestei evoluţii, ameliorarea ofertei rămâne limitată, producţia Irakului situându-se la aproximativ o treime din nivelurile de dinaintea crizei, iar traficul de petroliere prin (Strâmtoarea) Ormuz fiind încă în mare parte restricţionat”, a declarat Soojin Kim, analist la MUFG.

Situația este agravată de scăderea semnificativă a producției în sudul Irakului, principala zonă de extracție și export. Producţia de petrol din principalele câmpuri petrolifere din sudul Irakului, unde se produce şi se exportă cea mai mare parte a ţiţeiului, a scăzut cu 70%, ajungând la doar 1,3 milioane de barili pe zi, au declarat surse pe 8 martie, pe fondul conflictului cu Iranul care a blocat efectiv Strâmtoarea Ormuz, prin care trece aproximativ 20% din petrolul mondial.

În paralel, tensiunile militare din zonă continuă să afecteze transportul maritim. Armata SUA a declarat marţi că a vizat obiective de-a lungul coastei iraniene, în apropierea Strâmtorii Ormuz, deoarece rachetele antinavale iraniene reprezentau un risc pentru transportul maritim internaţional din zonă.

Pe de altă parte, Iranul a confirmat marţi că şeful său de securitate, Ali Larijani, a fost ucis într-un atac israelian. Moartea lui Larijani şi atacurile armatei americane asupra poziţiilor de coastă iraniene din apropierea strâmtorii au stârnit unele speranţe că războiul s-ar putea încheia mai repede, a declarat Mingyu Gao, cercetător şef pentru energie şi produse chimice la China Futures.

În același timp, alte perturbări afectează piața globală. Compania Naţională de Petrol din Libia a declarat miercuri dimineaţă că fluxurile din câmpul petrolifer Sharara erau redirecţionate treptat prin conducte alternative după ce a izbucnit un incendiu.

Pe piața americană, datele privind stocurile indică o creștere semnificativă, care contrastează cu tensiunile globale. Stocurile de ţiţei din SUA au crescut cu 6,56 milioane de barili în săptămâna încheiată la 13 martie, au declarat surse de pe piaţă, citând cifrele API de marţi, cu mult peste creşterea de aproximativ 380.000 de barili estimată într-un sondaj Reuters.