Lovirea zăcământului Pars reprezintă un moment critic în evoluția conflictului, fiind pentru prima dată când infrastructura energetică iraniană din Golful Persic este vizată direct.

South Pars/North Dome este cel mai mare zăcământ de gaze naturale din lume, împărțit între Iran și Qatar, și conține aproximativ 51 de trilioane de metri cubi de gaz, adică aproape 19% din rezervele globale.

Agenția iraniană Fars a relatat că rezervoare de gaze și componente ale unei rafinării au fost afectate în urma atacului. Muncitorii au fost evacuați, iar echipele de intervenție au fost mobilizate pentru stingerea incendiilor izbucnite în zonă.

Atacul a fost intens mediatizat în presa israeliană, care susține că operațiunea a fost realizată de Israel cu acordul Statelor Unite. Armata israeliană nu a oferit un punct de vedere oficial imediat după incident.

Qatarul, aliat strategic al SUA și gazdă a celei mai mari baze aeriene americane din regiune, a calificat atacul drept o acțiune israeliană.

„Ţintirea de către Israel a instalaţiilor legate de zăcământul de gaze iranian South Pars, care este o prelungire a zăcământului qatarez, este o acţiune periculoasă şi iresponsabilă în contextul actualei escaladări militare din regiune”, a transmis Majed al-Ansari.

Fires rage at the world's largest natural gas field South Pars, Iran, struck by Israeli-American forces, multiple phases of processing capacity critically hit and taken offline. — The Daily News (@DailyNewsJustIn) March 18, 2026

Ca reacție imediată la atacul asupra Pars, autoritățile iraniene au emis avertismente ferme către statele vecine, indicând posibile lovituri iminente asupra infrastructurii energetice din regiune. Gărzile Revoluționare au cerut Arabiei Saudite, Emiratelor Arabe Unite și Qatarului să evacueze mai multe instalații petroliere.

Avertismentul oficial a vizat rafinăria Samref și complexul Jubail din Arabia Saudită, câmpul gazifer Al Hosn din Emiratele Arabe Unite și instalațiile Mesaieed și Ras Laffan din Qatar. Mesajul transmis a fost explicit și urgent.

„Aceste centre au devenit ţinte directe şi legitime şi vor fi vizate în următoarele ore. Prin urmare, toţi cetăţenii, rezidenţii şi angajaţii sunt rugaţi să părăsească imediat aceste zone şi să se deplaseze la o distanţă sigură, fără nicio întârziere”, se arată în avertisment.

Potrivit unor informații publicate de Axios, atacurile asupra infrastructurii iraniene, inclusiv cele din Pars și Asaluyeh, ar fi fost coordonate între Israel și Statele Unite, conform declarațiilor unui oficial israelian de rang înalt.

Efectele atacului asupra Pars s-au resimțit rapid în regiune, în special în Irak, unde aprovizionarea cu gaz iranian a fost complet întreruptă. Ministerul irakian al Energiei Electrice a confirmat situația prin vocea purtătorului de cuvânt Ahmad Moussa.

„Livrările de gaz iranian au fost complet întrerupte în urmă cu o oră”, a declarat acesta.

Decizia vine în contextul în care infrastructura iraniană care alimentează acest flux energetic a fost afectată de bombardamente. Centralele electrice irakiene depind în mare măsură de gazul iranian, ceea ce amplifică impactul crizei.

Televiziunea publică iraniană a anunțat că instalațiile din zona Kangan au fost „lovite de proiectile ale inamicului americano-sionist”, iar uzine petrochimice din Asaluyeh au suferit, de asemenea, pagube.

Deși responsabilitatea atacului nu este confirmată oficial, multiple relatări din mass-media internațională indică implicarea Israelului, susținută indirect de Statele Unite. Qatarul a condamnat ferm acțiunea și a avertizat asupra riscurilor majore.

„Ţintirea infrastructurilor energetice reprezintă o ameninţare la adresa securităţii energetice mondiale, a populaţiei din regiune şi a mediului înconjurător”, a subliniat Majed al-Ansari.

Atacul asupra Pars vine după un precedent recent, când Israelul a lovit o rafinărie și patru rezervoare petroliere iraniene în noaptea de 7 spre 8 martie, provocând un nor chimic și ploi toxice la Teheran.

În paralel cu atacul asupra zăcământului Pars, un incident a fost semnalat și la instalația nucleară de la Bushehr, însă evaluările preliminare indică pagube limitate. Directorul Agenţiei Internaţionale a Energiei Atomice, Rafael Grossi, a declarat la Washington că impactul nu pare să fie major, potrivit informațiilor primite de la Iran și Rusia.

The IAEA has been informed by Iran that a projectile hit the premises of the Bushehr NPP on Tuesday evening. No damage to the plant or injuries to staff reported. Director General @RafaelMGrossi reiterates call for maximum restraint during the conflict to prevent risk of a… pic.twitter.com/fhze0vOqrQ — IAEA – International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) March 18, 2026

Potrivit datelor comunicate, o dronă s-ar fi prăbușit în perimetrul centralei, lovind o clădire de mici dimensiuni în care funcționa un laborator. Oficialul AIEA a precizat că instalațiile principale nu au fost afectate, iar situația nu a generat victime.

„Reactoarele nu au fost afectate şi nu există victime”, a declarat Grossi.

Cu toate acestea, agenția nu a putut verifica independent amploarea exactă a pagubelor, iar analiza se bazează în prezent pe imagini și informații transmise de părțile implicate.

„Examinăm imaginile, dar nu pare foarte semnificativ”, a declarat directorul AIEA.”Totodată, orice atac împotriva oricărei instalaţii nucleare este necesar să fie întorrdeauna evitat”, a cerut el.

În același context tensionat, Rafael Grossi a indicat că reluarea negocierilor nucleare între Iran și Statele Unite este puțin probabilă în perioada imediat următoare, în lipsa unei încetări a focului.

„Nu este momentul să luăm în considerare această posibilitate imediat”, a declarat el presei la Washington. „Atât timp cât este în curs o campanie militară, nu cred că vor exista negocieri”, a apreciat Rafael Grossi.

Directorul AIEA a participat parțial la ultimele runde de negocieri indirecte dintre Washington și Teheran, desfășurate la Geneva și mediate de Oman, înainte de izbucnirea conflictului, însă a refuzat să ofere detalii despre conținutul acestora.

Reacția Moscovei a fost una dură după incidentul de la Bushehr, autoritățile ruse calificând atacul drept extrem de periculos și inacceptabil. Ministerul rus de Externe a denunțat ceea ce a numit un act iresponsabil, subliniind proximitatea față de o unitate nucleară operațională.

„Condamnăm ferm acest atac iresponsabil şi întru totul inacceptabil care a vizat perimetrul interior al Centralei Nucleare de la Bushehr, la doar câţiva metri de o unitate operaţională”, a denunţat o purtătoare de cuvânt a Ministerului rus de Externe, maria Zaharova.