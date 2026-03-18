Ministerul de Externe a transmis miercuri că nu există amenințări directe la adresa românilor, asigurând cetățenii că siguranța lor este prioritară. Declarația a fost făcută de ministrul de Externe, Oana Ţoiu, în contextul discuțiilor recente cu oficialii iranieni privind tensiunile diplomatice.

În ceea ce privește personalul diplomatic român, ambasadoarea României a fost temporar adusă în țară pentru siguranța sa, însă reprezentanții României continuă să fie prezenți în Iran pentru a sprijini cetățenii români aflați acolo. Această măsură asigură un punct de contact permanent între românii din Iran și autoritățile române.

Ministerul de Externe recomandă românilor din Iran să rămână vigilenți, să respecte recomandările oficiale și să se adreseze misiunii diplomatice în caz de nevoie. În acest moment, autoritățile române subliniază că situația este monitorizată constant, iar cetățenii pot continua să călătorească sau să rămână în Iran în condiții de siguranță.

„Nu există ameninţări directe din partea Iranului. Românii se pot simţi în siguranţă în continuare. Conversaţia care a avut loc între presă şi purtătorul de cuvânt al Ministerului de Afaceri Externe iranian nu a avut un răspuns care privea retaliere din perspectivă militară. S-a referit explicit la consecinţe care ţin de ordin politic şi juridic, ceea ce înseamnă o conversaţie mai departe în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite”, a spus Oana Ţoiu, la Palatul Parlamentului.

ATO va desfășura un nou sistem american de apărare antirachetă Patriot la baza aeriană Incirlik, situată în provincia sudică Adana, a anunțat astăzi Ministerul turc al Apărării.

Un oficial al ministerului a declarat că această nouă unitate se va adăuga sistemului Patriot deja prezent în regiune, administrat de Spania, consolidând astfel capacitatea de protecție aeriană și antirachetă a Turciei.

Decizia vine după ce vineri trecută o a treia rachetă balistică lansată din Iran a intrat în spațiul aerian turcesc și a fost interceptată de sistemele de apărare aeriană și antirachetă ale NATO. Oficialul turc a subliniat că amplasarea noului sistem Patriot va întări securitatea regiunii și va permite o reacție mai rapidă la eventuale amenințări viitoare.

Cel puțin 12 persoane și-au pierdut viața, iar alte 41 au fost rănite în urma atacurilor aeriene israeliene asupra centrului Beirutului, a anunțat Ministerul Sănătății din Liban.

Atacurile s-au concentrat asupra cartierului Zuqaq al-Blat, zonă dens populată aflată la câțiva pași de centrul orașului și de sediul guvernului libanez, potrivit agenției Reuters. Aceasta a fost a doua lovitură asupra centrului Beirutului în decurs de câteva ore, după ce un alt atac vizase mai devreme clădiri din cartierul Bashoura.

Potrivit sursei, în total au avut loc patru atacuri aeriene între orele 1:30 și 8:00 dimineața, ora locală. Armata israeliană a emis o avertizare pe rețelele de socializare înainte de unul dintre atacuri, însă nu și înaintea celorlalte trei.