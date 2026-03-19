Noua stație de carburanți construită în Bocșa marchează o schimbare vizibilă în peisajul urban al orașului. Această investiție redefinește aspectul unei zone care, până recent, era marcată de degradare și influența fostei platforme industriale CMB. Amplasată strategic pe o rută intens circulată, noua benzinărie schimbă complet imaginea locului și oferă un punct de oprire modern pentru șoferi.

Proiectul, evaluat la peste 1,5 milioane de euro, aparține familiei Iova, antreprenori cu peste două decenii de experiență în mediul de afaceri local. Inițiativa acestora a dus nu doar la dezvoltarea unei afaceri, ci și la revitalizarea unei zone importante din oraș.

Stația funcționează în sistem de franciză RO Concept Oscar, parte a unei rețele naționale aflate în plină extindere, scriu cei de la Reper24. Deschiderea acesteia vine ca răspuns la nevoia unor servicii moderne pentru traficul dintre Reșița și Timișoara, dar și pentru comunitatea locală.

Pe lângă componenta economică, proiectul generează și un impact social direct, prin crearea a 11 locuri de muncă, oferind oportunități pentru locuitorii din zonă.

Realizarea acestei investiții a presupus un efort susținut pe parcursul a peste doi ani, perioadă în care familia Iova a gestionat toate etapele necesare pentru implementarea proiectului. De la obținerea autorizațiilor până la construcția efectivă, fiecare detaliu a fost atent coordonat.

Un rol important în dezvoltarea proiectului l-a avut Andrada Iova, implicată activ în toate etapele. Aceasta a contribuit inclusiv la dezvoltarea brandului OVIA, sub care vor fi comercializate produse în zona de retail a stației. Conceptul este gândit pentru a oferi o experiență modernă, specifică stațiilor de carburanți de ultimă generație.

În cadrul evenimentului de inaugurare, Andrada Iova a vorbit despre semnificația personală a acestui proiect și despre sprijinul familiei.

„Sunt foarte fericită pentru această realizare și le mulțumesc părinților mei pentru toate sacrificiile pe care le-au făcut. Îmi doresc ca și pe mai departe să îi fac mândri de tot ceea ce voi realiza”, a declarat aceasta.

La rândul său, Ionel Iova a subliniat că dezvoltarea nu se oprește aici, sugerând extinderea serviciilor în zonă.

„Planurile pentru acest spațiu nu se opresc aici”, a precizat acesta, lăsând să se înțeleagă că noi proiecte ar putea apărea în viitor, inclusiv în zona gastronomică.

Evenimentul de inaugurare a reunit numeroși invitați și colaboratori, marcând finalizarea unui proiect considerat important pentru comunitate. Atmosfera a fost una festivă, reflectând impactul pozitiv al investiției asupra orașului.

Printre participanți s-a numărat și primarul orașului Bocșa, Mirel Patriciu Pascu, care a apreciat inițiativa familiei Iova și alegerea de a investi în propria comunitate. Edilul a evidențiat calitatea lucrărilor și transformarea vizibilă a zonei, care a trecut de la un aspect industrial degradat la unul modern și atractiv.

Totodată, acesta a menționat și o altă investiție realizată în apropiere, o spălătorie auto self-wash, dezvoltată de un alt antreprenor local. Această inițiativă completează serviciile oferite și contribuie la revitalizarea întregii zone.

Noua stație de carburanți demonstrează rolul esențial al inițiativei private în dezvoltarea comunităților locale. Proiectul familiei Iova devine astfel un exemplu concret de investiție care generează atât beneficii economice, cât și o schimbare vizibilă în peisajul urban al orașului Bocșa.