Ministerul Energiei a transmis că, în urma verificărilor recente, nivelul rezervelor de carburanți din România depășește cerințele legale, oferind un grad ridicat de siguranță energetică.

„Ca urmare a verificărilor, vă comunicăm că Ministerul Energiei gestionează stocuri de urgenţă de peste 2 milioane tone echivalent petrol (tep), în calitate de Autoritate Competentă pentru constituirea şi menţinerea rezervelor minime de ţiţei şi de produse petroliere pentru situaţii de urgenţă în piaţa petrolieră. Gradul de realizare actualizat al stocurilor de urgenţă este de peste 102%”, se arată în comunicatul instituției.

Acest nivel peste pragul de 100% indică faptul că România nu doar că își respectă obligațiile europene, dar are și un buffer suplimentar pentru situații neprevăzute.

Autoritățile explică faptul că stocurile sunt distribuite atât pe teritoriul național, cât și în afara țării, prin mecanisme de delegare, ceea ce permite o acoperire extinsă a consumului.

„Stocurile de urgenţă menţinute pe teritoriul României pot asigura consumul intern pentru aproximativ 45 de zile, iar stocurile menţinute în extern, prin delegare, o perioadă de timp similară, totalul fiind de 90 de zile”, precizează reprezentanții ministerului.

Acest sistem este parte a mecanismului european de securitate energetică, care obligă statele membre să mențină rezerve suficiente pentru a face față unor eventuale crize.

Rezervele de urgență nu sunt utilizate în mod obișnuit, ci doar în situații excepționale, cum ar fi întreruperi majore ale aprovizionării sau crize energetice severe.

Ministerul Energiei subliniază că întregul sistem este reglementat de Legea nr. 85/2018 și că operatorii economici au obligația de a menține permanent aceste stocuri accesibile din punct de vedere fizic.

De asemenea, mecanismul de constituire, monitorizare și menținere a acestor rezerve este armonizat la nivelul Uniunii Europene, ceea ce permite intervenții coordonate în caz de nevoie.

Anunțul vine într-un moment sensibil pentru piața energetică globală, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, care poate influența prețurile și fluxurile de aprovizionare.

În acest context, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a transmis Guvernului și liderilor coaliției o serie de propuneri pentru limitarea impactului asupra pieței interne.

Aceste măsuri sunt în prezent analizate de autoritățile competente, urmând să fie implementate dacă situația o va impune.

Ministerul Energiei dă asigurări că, în acest moment, nu există probleme privind aprovizionarea cu carburanți, iar accesul populației și al companiilor la produse petroliere nu este afectat.

Piața este considerată stabilă și funcțională, iar nivelul ridicat al rezervelor oferă un grad suplimentar de protecție în fața unor eventuale șocuri externe.