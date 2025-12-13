Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a dezvăluit câteva dintre principalele idei transmise de Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, la reuniunea de la Heidelberg. Acolo, liderii PPE (Partidul Popular European) reuniți în Germania au adoptat Declarația privind inovația – planul de acțiune al popularilor europeni în acest domeniu.

Documentul reprezintă planul de acțiune al PPE în domeniul inovării și stabilește direcțiile strategice prin care Europa își propune să devină cel mai inovator continent, cu efecte directe asupra creșterii economice și prosperității cetățenilor europeni.

Potrivit relatării de pe Facebook a lui Rareș Bogdan, cancelarul german a subliniat că Europa se confruntă cu multiple probleme strategice, într-un context geopolitic și economic mult mai complicat decât în urmă cu un deceniu. Friedrich Merz a arătat că Germania, ca cea mai puternică economie a Uniunii și stat aflat în centrul geostrategic al Europei, are o responsabilitate specială în definirea direcției comune a UE.

În acest sens, liderul de la Berlin a insistat asupra necesității de a crea condiții care să împiedice companiile europene să părăsească spațiul comunitar, pe fondul competiției globale tot mai dure.

În mesajul transmis participanților, cancelarul a explicat că relația cu Statele Unite nu mai este identică cu cea de acum cinci ani, iar noțiunea de suveranitate europeană devine tot mai importantă în discursul politic.

În același timp, Friedrich Merz a avertizat că Rusia reprezintă o amenințare directă pentru Europa în ansamblu, nu doar pentru Ucraina, iar China este percepută drept o amenințare economică globală, având ambiția declarată de a deveni principalul jucător mondial.

Liderul german a făcut și o analiză istorică, amintind de teza „Sfârșitului Istoriei”, formulată la începutul anilor ’90, care sugera că marile decizii politice fuseseră deja luate în Europa.

În opinia sa, această perioadă de stabilitate a durat aproximativ două decenii, iar realitățile actuale demonstrează că Uniunea Europeană trebuie să revină la decizii fundamentale, mai ales în domeniile competitivității și apărării.

Merz a mai subliniat că Statele Unite ar putea avea, în viitor, un președinte chiar mai rău decât Donald Trump, iar Europa trebuie să fie pregătită pentru o astfel de eventualitate.

Rareș Bogdan a mai arătat că Friedrich Merz a lansat un apel direct către liderii europeni pentru a adopta prioritățile corecte, a acționa mai rapid și a avea curajul de a lua decizii dificile, inclusiv în privința acordurilor comerciale majore, precum cel cu Mercosur.

În final, cancelarul german a transmis că merită dusă o luptă politică fermă pentru o Europă a prosperității, competitivității, libertății și unității.