Virgil Popescu, europarlamentar PNL și fost ministru al Energiei, participă vineri, 12 decembrie, alături de colegii din Grupul Partidului Popular European (PPE), la reuniunea de la Heidelberg, Germania, un important centru universitar și de cercetare situat în landul Baden-Württemberg, unde urmează să fie adoptată Declarația de la Heidelberg privind inovația.

Documentul reprezintă planul de acțiune al PPE în domeniul inovării și stabilește direcțiile strategice prin care Europa își propune să devină cel mai inovator continent, cu efecte directe asupra creșterii economice și prosperității cetățenilor europeni.

Virgil Popescu a transmis, într-o postare pa pagina sa de Facebook, că obiectivul principal al întâlnirii este identificarea unor soluții concrete pentru stimularea inovării la nivel european, în contextul competiției globale tot mai accentuate.

Potrivit acestuia, Declarația de la Heidelberg pornește de la premisa că viitorul și prosperitatea Europei depind de capacitatea statelor membre de a inova, de a dezvolta idei noi și de a le transforma în produse și servicii competitive pe piețele internaționale.

Documentul subliniază necesitatea reducerii decalajului de inovare și productivitate față de Statele Unite și China, considerat esențial pentru menținerea autonomiei strategice a Uniunii Europene.

În acest sens, PPE își reafirmă angajamentul față de obiectivul UE și al statelor membre de a aloca anual cel puțin 3% din PIB pentru cercetare și dezvoltare, cu o contribuție echilibrată din partea sectorului public și a celui privat, notează Virgil Popescu.

Declarația de la Heidelberg prevede, totodată, crearea unor noi instrumente menite să mobilizeze investițiile industriale în cercetare și dezvoltare. Printre acestea se numără mecanismele de finanțare mixtă, platformele de coinvestiții și utilizarea achizițiilor publice ca instrument pentru stimularea inovării, cu scopul de a deschide piețe pentru soluții noi și tehnologii emergente.

Virgil Popescu transmite că un alt pilon important îl reprezintă protejarea inovației europene prin armonizarea și consolidarea drepturilor de proprietate intelectuală, precum și simplificarea raportărilor pentru industriile cu utilizare intensivă de proprietate intelectuală, în vederea facilitării transferului de tehnologie.

Planul de acțiune include și măsuri ambițioase în domeniul inteligenței artificiale, prin crearea unor centre de inovare care să combine expertiza industrială cu capacitățile avansate de AI. De asemenea, se urmărește dezvoltarea unei piețe unice, fără frontiere, pentru cercetare, inovare și tehnologie, prin consolidarea Spațiului European de Cercetare și reducerea disparităților regionale.

Un accent deosebit este pus pe atragerea și păstrarea talentelor, prin inițiativa „Alege Europa pentru știință”, cu obiectivul de a transforma actualul exod al creierelor într-o recuperare a acestora până în anul 2035.

În postarea sa, Virgil Popescu mai scrie că la dialogul de la Heidelberg au participat și lideri europeni de prim rang, printre care cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, vicepremierul și ministrul de externe al Italiei, Antonio Tajani, vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Henna Virkkunen, liderul Les Républicains din Franța, Bruno Retailleau, precum și Manuel Hagel, președintele CDU din parlamentul landului Baden-Württemberg.

Virgil Popescu a subliniat că un astfel de dialog este esențial pentru identificarea unor soluții adaptate, inclusiv pentru România, care se confruntă în continuare cu un deficit semnificativ în domeniul inovării.