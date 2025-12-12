Virgil Popescu, la Heidelberg: PPE pregătește Declarația privind inovația și ținta de 3% din PIB pentru cercetare
Virgil Popescu, europarlamentar PNL și fost ministru al Energiei, participă vineri, 12 decembrie, alături de colegii din Grupul Partidului Popular European (PPE), la reuniunea de la Heidelberg, Germania, un important centru universitar și de cercetare situat în landul Baden-Württemberg, unde urmează să fie adoptată Declarația de la Heidelberg privind inovația.
Documentul reprezintă planul de acțiune al PPE în domeniul inovării și stabilește direcțiile strategice prin care Europa își propune să devină cel mai inovator continent, cu efecte directe asupra creșterii economice și prosperității cetățenilor europeni.
Virgil Popescu a transmis, într-o postare pa pagina sa de Facebook, că obiectivul principal al întâlnirii este identificarea unor soluții concrete pentru stimularea inovării la nivel european, în contextul competiției globale tot mai accentuate.
Potrivit acestuia, Declarația de la Heidelberg pornește de la premisa că viitorul și prosperitatea Europei depind de capacitatea statelor membre de a inova, de a dezvolta idei noi și de a le transforma în produse și servicii competitive pe piețele internaționale.
Documentul subliniază necesitatea reducerii decalajului de inovare și productivitate față de Statele Unite și China, considerat esențial pentru menținerea autonomiei strategice a Uniunii Europene.
În acest sens, PPE își reafirmă angajamentul față de obiectivul UE și al statelor membre de a aloca anual cel puțin 3% din PIB pentru cercetare și dezvoltare, cu o contribuție echilibrată din partea sectorului public și a celui privat, notează Virgil Popescu.
Instrumente noi care să ajute la mobilizarea investițiilor industriale în cercetare și dezvoltare
Declarația de la Heidelberg prevede, totodată, crearea unor noi instrumente menite să mobilizeze investițiile industriale în cercetare și dezvoltare. Printre acestea se numără mecanismele de finanțare mixtă, platformele de coinvestiții și utilizarea achizițiilor publice ca instrument pentru stimularea inovării, cu scopul de a deschide piețe pentru soluții noi și tehnologii emergente.
Virgil Popescu transmite că un alt pilon important îl reprezintă protejarea inovației europene prin armonizarea și consolidarea drepturilor de proprietate intelectuală, precum și simplificarea raportărilor pentru industriile cu utilizare intensivă de proprietate intelectuală, în vederea facilitării transferului de tehnologie.
Planul de acțiune include și măsuri ambițioase în domeniul inteligenței artificiale, prin crearea unor centre de inovare care să combine expertiza industrială cu capacitățile avansate de AI. De asemenea, se urmărește dezvoltarea unei piețe unice, fără frontiere, pentru cercetare, inovare și tehnologie, prin consolidarea Spațiului European de Cercetare și reducerea disparităților regionale.
Un accent deosebit este pus pe atragerea și păstrarea talentelor, prin inițiativa „Alege Europa pentru știință”, cu obiectivul de a transforma actualul exod al creierelor într-o recuperare a acestora până în anul 2035.
În postarea sa, Virgil Popescu mai scrie că la dialogul de la Heidelberg au participat și lideri europeni de prim rang, printre care cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, vicepremierul și ministrul de externe al Italiei, Antonio Tajani, vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Henna Virkkunen, liderul Les Républicains din Franța, Bruno Retailleau, precum și Manuel Hagel, președintele CDU din parlamentul landului Baden-Württemberg.
Virgil Popescu a subliniat că un astfel de dialog este esențial pentru identificarea unor soluții adaptate, inclusiv pentru România, care se confruntă în continuare cu un deficit semnificativ în domeniul inovării.
Postarea integrală a europarlamentarului liberal
„Căutăm soluții pentru a transforma Europa în cel mai inovator continent, pentru a stimula creșterea economică și cetățenii europeni să prospere.
Alături de colegii din PPE ne aflăm zilele acestea la Heidelberg, Germania, un oraș universitar și de cercetare renumit din centrul economic Baden-Württemberg din sudul Germaniei.
Ca urmare a întâlnirii adoptăm Declarația de la Heidelberg privind inovația – planul de acțiune al Grupului PPE privind inovația, care cuprinde următoarele:
Inovația decide viitorul Europei;
Prosperitatea Europei depinde de capacitatea noastră de a inova, de a ne extinde și de a comercializa idei noi;
Europa trebuie să elimine decalajul de inovare și productivitate față de SUA și China pentru a-și menține autonomia strategică;
Rămânem angajați față de obiectivul UE și al statelor membre de a cheltui anual cel puțin 3% din PIB pentru cercetare și dezvoltare – cu contribuția atât a sectorului public, cât și a celui privat;
Crearea de noi instrumente pentru a mobiliza investițiile industriale în cercetare și dezvoltare, inclusiv finanțare mixtă, platforme de coinvestiții și achiziții publice pentru inovare, pentru a deschide piețe pentru noi soluții;
Protejarea inovației europene prin armonizarea și consolidarea drepturilor de proprietate intelectuală și introducerea unei raportări simplificate pentru industriile care utilizează intens proprietatea intelectuală, pentru a sprijini transferul de tehnologie;
Crearea de centre de inovare în domeniul inteligenței artificiale pentru a îmbina cunoștințele industriale cu capacitățile de inteligență artificială, pentru a fi în fruntea următoarelor valuri de inovare în industriile și serviciile viitoare;
Crearea unei piețe unice, fără frontiere, pentru cercetare, inovare și tehnologie în întreaga UE, prin avansarea Spațiului European de Cercetare (SEC) cu măsuri specifice care abordează disparitățile regionale și lacunele în inovare;
Atragerea celor mai bune talente în cercetare pentru a lucra în Uniune prin intermediul proiectului „Alege Europa pentru știință”, care vizează atât cercetătorii care vin în Europa, cât și pe cei care se întorc din poziții în străinătate, și transformarea actualei „exode a creierelor europene” într-o „recuperare a creierelor” până în 2035.
La dialog au participat inclusiv cancelarul Republicii Federale Germania, Friedrich Merz, viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe al Italiei, Antonio Tajani, vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Henna Virkkunen, fostul ministru de interne al Republicii Franceze și președinte al Les Républicains, Bruno Retailleau și președintele CDU din parlamentul landului Baden-Württemberg, Manuel Hagel.
Prin dialog vom găsi soluții adecvate pentru a ne dezvolta potențialul de inovare, necesar inclusiv pentru România, care este deficitară la acest capitol”, a scris Virgil Popescu vineri, 12 decembrie.
