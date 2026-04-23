Virgil Popescu, europarlamentar și fost ministru al Energiei, a prezentat principalele măsuri incluse în programul AccelerateEU, propus de Comisia Europeană. El a explicat că acest pachet urmărește limitarea creșterii prețurilor la energie și combustibili pentru consumatorii casnici și pentru industriile europene.

Potrivit acestuia, una dintre direcțiile principale este coordonarea între statele membre pentru reumplerea depozitelor subterane de gaze. În același timp, sunt avute în vedere utilizarea flexibilităților existente în normele privind constituirea stocurilor și posibilitatea unor eliberări excepționale de stocuri petroliere.

Virgil Popescu a anunțat și înființarea unui Observator al combustibililor, care va monitoriza producția, importurile, exporturile și nivelul stocurilor de combustibili pentru transport în Uniunea Europeană.

Europarlamentarul a arătat că programul prevede și protejarea consumatorilor și a industriei în fața creșterilor de preț. Printre instrumentele luate în calcul se numără schemele de sprijin pentru venit, voucherele energetice și sisteme de leasing social.

De asemenea, sunt analizate măsuri precum reducerea accizelor la energia electrică pentru gospodăriile vulnerabile. În paralel, Comisia Europeană urmează să adopte un cadru temporar privind ajutoarele de stat, care va permite guvernelor naționale să intervină mai flexibil pentru a sprijini sectoarele economice afectate.

Totodată, sunt pregătite propuneri legislative privind taxele de rețea și impozitarea, astfel încât energia electrică să fie taxată mai puțin decât combustibilii fosili.

Un alt obiectiv al programului AccelerateEU este accelerarea tranziției către energie curată produsă la nivel intern, pentru a reduce dependența de petrol, gaze și alți combustibili fosili.

Virgil Popescu a menționat că planul include măsuri pentru extinderea și modernizarea infrastructurii energetice, precum maximizarea utilizării surselor regenerabile și retehnologizarea rapidă a parcurilor eoliene și a centralelor hidroelectrice, inclusiv a proiectelor offshore.

Comisia Europeană a anunțat și stimularea investițiilor prin utilizarea fondurilor existente, estimate la aproximativ 660 de miliarde de euro anual până în 2030, precum și mobilizarea capitalului privat.

În același context, Virgil Popescu a transmis că, împreună cu colegii din grupul PPE, rămâne implicat în identificarea celor mai eficiente soluții pentru reducerea costurilor la energie și pentru asigurarea securității aprovizionării, în condițiile în care creșterea prețurilor la energie a generat costuri suplimentare semnificative pentru Uniunea Europeană.