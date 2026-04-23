Adevărul despre deficitul bugetar în România. Evoluția deficitului bugetar al României rămâne unul dintre cei mai importanți indicatori pentru stabilitatea economică, spune specialistul Cristian Socol într-o postare pe pagina sa de Facebook, adăugând că deși datele oficiale indică o aparentă îmbunătățire în 2025 și începutul lui 2026, o analiză riguroasă arată că ajustarea fiscală este fragilă, dependentă de factori temporari și de decizii care pot afecta dezvoltarea economică pe termen lung.

”Despre deficitul ESA Eurostat pe 2025 si deficitul cash anunțat la martie 2026. Povara pusă în spatele a 95% dintre români”, arată acesta.

Deficitul bugetar calculat conform metodologiei ESA s-a situat în jurul valorii de 7,9% din PIB în 2025. Deși cifra sugerează o reducere față de anul anterior, natura acestei ajustări este esențială.

"Deficitul Eurostat pe 2025. Reducerea deficitului la 7,9% din PIB (cu 0,1pp din PIB peste ceea ce estima MF în Strategia Fiscal Bugetară) este un lucru bun. Dar adevărul stă în detalii. 0,6 pp din reducerea de 1,4 pp din PIB vine din artificiul contabil convenit cu Comisia Europeană (trecerea sumelor de la Împrumuturi PNRR – unde se înregistrau doar la Cheltuieli, la Granturi PNRR – unde intră atât la cheltuieli cât și la Venituri; aici metodologic, Eurostat trebuia să se întoarcă și să refacă și deficitul din urmă, acolo unde a avut impact acest transfer). 12 miliarde lei s-au tăiat de la investiții publice (0,64% din PIB) – a se vedea execuția bugetară de 137 miliarde lei față de nivelul păstrat inclusiv la rectificarea bugetară din noiembrie 2025. În 2025, reducerea deficitului nu poate fi considerată structurală, nu vine din consistența "reformelor" și nici măcar din creșterile de taxe și impozite, ci mai ales din "austeritatea cu barda" pentru cei mulți – înghețarea pensiilor și a salariilor, înghețarea / eliminarea anumitor prestații sociale pentru cei cu venituri foarte mici s.a", spune Cristian Socol pe pagina sa de Facebook.

Măsură fiscal-bugetară Descriere mecanism Impact asupra deficitului Efecte economice secundare Reclasificări contabile (PNRR) Trecerea unor sume din categoria împrumuturi în granturi, ceea ce le face să apară atât la venituri, cât și la cheltuieli Reduce artificial deficitul prin creșterea simultană a veniturilor raportate Nu generează îmbunătățire reală a finanțelor publice; creează o imagine distorsionată a consolidării fiscale Reducerea investițiilor publice Diminuarea cheltuielilor pentru infrastructură și proiecte publice Scade direct deficitul prin reducerea cheltuielilor totale Afectează creșterea economică pe termen mediu și lung; reduce efectul de multiplicare în economie Restrângerea cheltuielilor sociale Înghețarea salariilor și pensiilor și limitarea unor beneficii sociale Reduce presiunea bugetară imediată Scade puterea de cumpărare; crește riscul de inegalitate socială și încetinire economică

Aceste elemente indică faptul că reducerea deficitului nu este rezultatul unor reforme structurale profunde, ci al unor măsuri temporare sau administrative. În absența unor îmbunătățiri sustenabile în colectarea veniturilor și eficiența cheltuielilor, consolidarea fiscală rămâne vulnerabilă.

În Uniunea Europeană, mai multe state au depășit pragul de deficit de 3% din PIB în 2025. Totuși, România se menține în zona superioară a clasamentului, alături de economii precum Polonia, Belgia sau Franța.

Această poziționare reflectă:

dezechilibre bugetare persistente

dependență de ajustări pe termen scurt

presiuni structurale asupra cheltuielilor publice

Anunțarea unui deficit de aproximativ 1% din PIB în primul trimestru din 2026 poate crea impresia unei îmbunătățiri accelerate. Totuși, analiza execuției bugetare indică mai multe elemente care distorsionează această percepție.

Factor bugetar Descriere mecanism Impact asupra deficitului Riscuri și efecte ulterioare Limitarea temporară a cheltuielilor (regula 1/12) Instituțiile publice funcționează cu alocări lunare limitate la 1/12 din bugetul anual Reduce artificial nivelul cheltuielilor și, implicit, deficitul pe termen scurt Creează acumulări de plăți restante și distorsionează execuția bugetară reală Amânarea plăților Întârzierea unor obligații către constructori, fermieri și beneficiari de scheme de sprijin Scade temporar deficitul prin neînregistrarea unor cheltuieli Presiune bugetară în lunile următoare; afectează lichiditatea mediului economic Sezonalitatea veniturilor Creștere a încasărilor din taxe locale în primul trimestru datorită reducerilor pentru plata anticipată Îmbunătățește temporar veniturile și reduce deficitul în prima parte a anului Efect temporar; veniturile se normalizează ulterior, reducând avantajul inițial

Deficitul redus din primele luni ale anului nu reflectă o tendință structurală, ci un efect cumulativ al unor factori temporari.

Vulnerabilitate structurală Descriere Impact asupra bugetului Efecte economice Eficiență scăzută în colectarea veniturilor Creșterea taxelor nu se reflectă proporțional în creșterea veniturilor ca pondere în PIB, din cauza conformării fiscale reduse și a limitărilor administrative Reduce eficiența politicilor fiscale și limitează creșterea veniturilor bugetare Presiune pentru noi măsuri fiscale; ineficiență în sistemul de colectare Venituri afectate de inflație Deși veniturile nominale cresc, inflația le reduce valoarea reală Stagnare sau scădere a veniturilor reale ale statului Reducerea capacității de finanțare a serviciilor publice și investițiilor Subfinanțarea investițiilor Reducerea investițiilor publice din surse bugetare și fonduri europene Diminuează potențialul de dezvoltare economică Încetinirea creșterii economice și afectarea infrastructurii pe termen lung

Ajustarea bugetară realizată prin restrângerea cheltuielilor și amânarea plăților are efecte directe:

încetinirea investițiilor publice și private

presiune asupra mediului de afaceri (prin întârzieri la plăți)

scăderea puterii de cumpărare pentru populație

accentuarea inegalităților sociale

În lipsa unor măsuri echilibrate, costurile ajustării sunt suportate în principal de populație și de economia reală.

Pe termen scurt și mediu, principalele riscuri sunt:

revenirea deficitului la niveluri mai ridate odată cu plata obligațiilor amânate

încetinirea creșterii economice din cauza reducerii investițiilor

presiuni suplimentare pentru majorări de taxe

vulnerabilitate în fața șocurilor externe

Datele privind deficitul bugetar al României trebuie interpretate dincolo de aparența statistică. Ajustarea fiscală din 2025 și începutul lui 2026 nu reflectă încă o consolidare sustenabilă, ci mai degrabă o combinație de măsuri temporare, artificii contabile și restrângeri de cheltuieli.