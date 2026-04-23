Publicația INSIDER notează că evoluția României în sectorul agricol este una spectaculoasă, iar impactul deciziilor recente depășește granițele regiunii.

Potrivit jurnaliștilor eleni, „cifrele sunt amețitoare”, iar România a făcut „o manevră inteligentă”, reușind să-și asigure un „coridor sigur” pe o piață strategică, într-un moment în care alți jucători europeni se confruntă cu dificultăți.

Analiza pornește de la semnarea unui memorandum la Beijing între ministrul Agriculturii, Florin Barbu, și autoritățile chineze.

Pentru presa elenă, acest acord nu este unul simbolic, ci o mutare strategică majoră, capabilă să transforme România din exportator de materii prime într-un furnizor de produse cu valoare adăugată.

„cifrele sunt amețitoare”, subliniază INSIDER, arătând că amploarea acordului este „fără precedent pentru datele balcanice”.

Conform analizei, România ar urma să exporte peste 30% din producția internă de lactate direct către piața chineză. Acordul include și produse procesate din carne de pasăre și pește, iar negocierile pentru carne de porc și cereale sunt în stadii avansate.

Acest lucru ar putea genera un flux semnificativ de venituri și ar repoziționa România pe harta globală a exporturilor agroalimentare.

Succesul este explicat prin două elemente-cheie: standardele de calitate și contextul internațional.

Autoritățile române susțin că produsele lactate autohtone au „cea mai curată etichetă din Uniunea Europeană”, ceea ce le face competitive pe piețele externe.

În același timp, momentul ales a fost esențial. În februarie 2026, China a introdus tarife între 7,4% și 11,7% pentru produse din Uniunea Europeană, ca răspuns la taxele impuse vehiculelor electrice chinezești.

În acest context, marile companii europene din sectorul lactatelor au fost afectate, în timp ce România a reușit să evite impactul direct.

Presa greacă subliniază că România a valorificat relațiile bilaterale pentru a-și crea un avantaj competitiv clar.

În timp ce exporturi europene de aproximativ 1,5 miliarde de euro sunt afectate de noile tarife, România și-a asigurat un „coridor sigur” pentru propriile produse.

Această strategie este văzută ca o lecție de diplomație economică.

Analiza INSIDER este critică la adresa sectorului agricol grec, arătând că, deși există produse de top (precum brânza Feta sau uleiul de măsline), lipsa unei strategii coerente afectează competitivitatea.

România este prezentată ca un exemplu de transformare: trecerea de la exporturi brute la produse procesate și dezvoltarea unor structuri industriale capabile să susțină volume mari.

Jurnaliștii eleni avertizează că piața alimentară globală trece printr-o reorganizare profundă, iar securitatea alimentară devine o temă centrală pentru guverne.

În acest context, acordul României este văzut ca o mișcare strategică majoră, care ar putea influența echilibrul economic din regiune.

În paralel, datele Fondul Monetar Internațional arată o schimbare de echilibru în regiune.

Bulgaria ar urma să depășească Grecia la PIB per locuitor până în 2030, conform estimărilor bazate pe paritatea puterii de cumpărare.

În 2025, Bulgaria era la 42.816 euro per capita, iar până în 2030 ar putea ajunge la 56.360 euro, menținând un avans semnificativ față de alte state din Balcani.

Analiza presei elene sugerează că România își consolidează rapid poziția în Europa de Est, nu doar în agricultură, ci și în plan economic mai larg.

Prin investiții, diplomație economică și orientare spre valoare adăugată, România devine un actor tot mai relevant într-un sector strategic la nivel global.