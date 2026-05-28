UE și SUA își întăresc cooperarea în energie și tehnologie spațială. Virgil Popescu: Relația transatlantică are loc de aprofundat

UE și SUA își întăresc cooperarea în energie și tehnologie spațială. Vizita delegației Comisiei ITRE a Parlamentului European la Houston confirmă consolidarea relației strategice dintre Uniunea Europeană și Statele Unite în domenii-cheie precum energia, gazele naturale lichefiate și industria spațială. Europarlamentarul român Virgil Popescu a participat la întâlniri cu reprezentanții Cheniere Energy, NASA și Axiom Space, accentuând importanța cooperării transatlantice pentru securitatea energetică, inovare și dezvoltarea tehnologiilor viitorului.

Relația strategică dintre Uniunea Europeană și Statele Unite capătă o miză tot mai importantă în contextul actualelor provocări energetice și tehnologice globale. Vizita oficială desfășurată la Houston de delegația Comisiei pentru Industrie, Cercetare și Energie (ITRE) a Parlamentului European confirmă interesul comun pentru dezvoltarea unor parteneriate solide în domenii-cheie precum energia, gazele naturale lichefiate și industria spațială, scrie Virgil Popescu pe pagina sa de Facebook.

”O altă vizită memorabilă a fost cea la Axiom Space, companie privată de referință în industria spațială, unde am fost întâmpinați de CEO Jonathan Cirtain și de legendarul astronaut Michael López-Alegría. Am parcurs facilitățile de Asamblare, Integrare și Testare, precum și instalațiile dedicate activității extravehiculare și costumelor spațiale – tehnologii de vârf care demonstrează cât de ambițioasă este noua generație a explorării spațiale private”, continuă acesta.

Din delegația europeană a făcut parte și europarlamentarul român Virgil Popescu, care a participat la întâlniri cu lideri ai industriei energetice americane și ai sectorului aerospațial, într-o serie de vizite considerate esențiale pentru aprofundarea relațiilor transatlantice.

”Întărirea relațiilor UE – SUA în domeniul energiei și al programului spațial reprezintă una dintre prioritățile vizitei pe care o desfășor alături de colegii mei din Comisia ITRE la Houston.

A fost o zi extrem de densă, marcată de întâlniri și vizite de înalt nivel în două sectoare strategice: energie și spațiu”, spune Virgil Popescu.

Unul dintre cele mai importante momente ale vizitei a fost întâlnirea cu reprezentanții Cheniere Energy, companie recunoscută drept unul dintre cei mai mari producători și exportatori de gaz natural lichefiat (GNL) din Statele Unite.

În cadrul discuțiilor au fost abordate teme legate de securitatea energetică europeană, diversificarea surselor de aprovizionare și rolul strategic al gazului natural lichefiat în reducerea dependențelor energetice. Oficialii europeni au analizat perspectivele colaborării UE–SUA în contextul creșterii cererii de energie și al transformărilor accelerate din piața globală.

Delegația ITRE a vizitat și terminalul LNG Sabine Pass, una dintre cele mai mari infrastructuri de export GNL din lume. Vizita a inclus briefinguri de securitate, prezentări tehnice și întâlniri cu specialiști implicați în operarea facilității.

Experții americani au prezentat modul în care infrastructura energetică modernă contribuie la stabilitatea pieței internaționale și la susținerea partenerilor europeni în perioade de volatilitate geopolitică și economică.

”În domeniul energetic, am avut un dialog substanțial cu reprezentanții Cheniere Energy – cel mai mare producător și exportator de gaz natural lichefiat (GNL) din Statele Unite. Ne-au fost gazde Anatol Feygin, Vicepreședinte Executiv și Director Comercial, alături de echipa din Houston. Punctul culminant al zilei a fost vizita la Terminalul LNG Sabine Pass unde am participat la un briefing de securitate, am ascultat o prezentare detaliată a facilității și am avut o discuție deschisă cu echipa locală – un schimb de idei extrem de valoros despre viitorul aprovizionării cu energie la nivel global, european şi național”, continuă Virgil Popescu.

Pe lângă componenta energetică, agenda delegației europene a inclus vizite importante în industria spațială americană. Membrii Comisiei ITRE au ajuns la Centrul Spațial Johnson al NASA, unul dintre cele mai importante centre de coordonare a misiunilor spațiale din lume.

Oficialii europeni au explorat facilitățile dedicate vehiculelor spațiale și centrele de control al misiunilor, locuri care au jucat un rol major în istoria explorării cosmosului. Discuțiile au vizat atât programele actuale ale NASA, cât și oportunitățile de colaborare între Agenția Spațială Europeană și partenerii americani.

Vizita subliniază interesul crescând al Uniunii Europene pentru dezvoltarea tehnologiilor spațiale și pentru consolidarea proiectelor comune în domeniul cercetării și inovării.

„În domeniul spațial, am vizitat Centrul Spațial Johnson al NASA, în prezența Biroului de Legătură al Agenției Spațiale Europene. Am fost primiți de Stephen Koerner, Director Adjunct al Centrului, și am avut privilegiul de a explora Facilitatea de Machete pentru Vehicule Spațiale și Centrele de Control al Misiunilor – locuri cu o istorie remarcabilă în explorarea cosmosului”, arată acesta.

Un alt punct central al deplasării a fost întâlnirea cu reprezentanții Axiom Space, companie americană considerată unul dintre liderii noii generații de explorare spațială privată.

Delegația europeană a vizitat facilitățile de asamblare, integrare și testare, precum și zonele dedicate activităților extravehiculare și dezvoltării costumelor spațiale moderne. Oficialii companiei au prezentat proiectele aflate în derulare și investițiile realizate pentru viitoarele misiuni comerciale și infrastructura orbitală.

Interesul pentru colaborarea dintre Europa și companiile private din sectorul aerospațial este în continuă creștere, în special în contextul accelerării competiției globale pentru tehnologii avansate și explorare spațială.

Participarea României la astfel de inițiative europene poate genera avantaje importante în mai multe domenii strategice. Cooperarea cu partenerii americani poate facilita accesul la expertiză tehnologică, investiții și proiecte de inovare în energie, infrastructură și cercetare spațială.

În sectorul energetic, dezvoltarea parteneriatelor privind gazul natural lichefiat poate contribui la creșterea securității energetice regionale și la consolidarea independenței energetice a Europei de Est.

În același timp, colaborările din industria spațială pot deschide noi oportunități pentru cercetarea românească, companiile de tehnologie și proiectele universitare implicate în domeniul aerospațial.

Vizita delegației europene la Houston evidențiază faptul că parteneriatul dintre Uniunea Europeană și Statele Unite continuă să fie unul dintre pilonii principali ai dezvoltării economice și tehnologice globale.

Energia, explorarea spațială și schimbul de know-how reprezintă domenii în care colaborarea internațională poate produce rezultate concrete atât pentru economie, cât și pentru cetățeni. Într-un context global marcat de competiție tehnologică și provocări geopolitice, investițiile în parteneriate strategice și inovare devin tot mai importante pentru viitorul Europei și al României.