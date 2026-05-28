Președintele Ucrainei solicită SUA sprijin urgent pentru apărarea antiaeriană printr-o scrisoare oficială

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a adresat o scrisoare oficială Statelor Unite, cerând asistență suplimentară în domeniul apărării antiaeriene, conform unor surse media. În document, Zelenski subliniază dependența aproape totală a Ucrainei de Statele Unite pentru protecția împotriva rachetelor balistice.

Potrivit scrisorii, Ucraina se bazează pe sprijinul prietenilor săi din întreaga lume în ceea ce privește apărarea antirachetă, însă pentru apărarea împotriva rachetelor balistice, SUA sunt singurul aliat esențial. De asemenea, Zelenski semnalează că livrările de arme prin programul PURL, destinat achiziției de armament american de către aliații NATO pentru Ucraina, nu mai corespund amenințărilor actuale cu care se confruntă țara.

Miniștrii de externe ai statelor membre ale Uniunii Europene se reunesc într-o întâlnire informală în Cipru pentru a discuta situația din Ucraina și evoluțiile din Orientul Mijlociu. Principalul punct pe ordinea de zi este modul în care UE poate contribui mai activ la eforturile diplomatice pentru încheierea războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

De asemenea, se va aborda conflictul din Iran și blocada Strâmtorii Hormuz, vitală pentru transportul de gaze și petrol. Întâlnirea include invitați din India și Arabia Saudită și va cuprinde și discuții privind strategia de securitate a UE. Evenimentul este organizat de președinția cipriotă a Consiliului UE și condus de Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas.

Ministerul Apărării din Rusia anunță că forțele sale au preluat controlul asupra localităților Hraniw din regiunea Harkov și Vosdvișivka din regiunea Zaporojie, deși aceste informații nu pot fi verificate independent.

Finlanda investighează o posibilă încălcare a spațiului său aerian de către un avion militar rus, care ar fi evitat o furtună în Golful Finlandei, între Finlanda și Estonia. Forțele aeriene finlandeze au reacționat printr-o misiune de interceptare.

În Armenia, Rusia crește presiunea politică și economică înaintea alegerilor parlamentare, amenințând cu rezilierea unui contract avantajos de livrare a gazelor naturale, ca răspuns la apropierea Armeniei de Uniunea Europeană.

Autoritățile rusești din Crimeea raportează un atac ucrainean asupra portului Sevastopol cu drone și rachete de croazieră Storm Shadow. Apărarea antiaeriană rusă a doborât peste 20 de drone, iar pagubele materiale includ clădiri civile și o filială a Băncii Centrale. Nu au fost raportate victime.

De asemenea, Rusia a interceptat 140 de drone într-o noapte, iar în orașul Taganrog au fost raportate două persoane rănite în urma unui atac cu rachetă.

Guvernul german a convocat ambasadorul rus la Ministerul de Externe după amenințările Rusiei la adresa reprezentanțelor diplomatice din Kiev. Uniunea Europeană a făcut același lucru, calificând aceste amenințări drept o escaladare inacceptabilă și solicitând Moscovei să înceteze atacurile asupra civililor.

Polonia își consolidează relațiile diplomatice cu Regatul Unit, în special în domeniul apărării împotriva amenințărilor rusești. Premierul polonez Donald Tusk urmează să semneze un nou acord de securitate care include și colaborarea în domeniul securității cibernetice, având în vedere rolul Poloniei ca punct central pentru ajutorul militar acordat Ucrainei.

În urma unor atacuri aeriene rusești în estul Ucrainei, cel puțin o persoană a murit și 15 au fost rănite. În orașul Odesa, o infrastructură importantă a fost distrusă, iar în Kramatorsk au fost raportate 12 persoane rănite, inclusiv un copil de opt ani, în urma atacurilor cu bombe ghidate.

În ce privește comerțul, Ucraina respinge relaxarea restricțiilor privind importurile de îngrășăminte cu potasiu din Belarus, considerând că astfel de concesii nu vor reduce influența Rusiei asupra Belarusului.