Republica Moldova își definește viitorul democratic pe harta continentului, consolidându-și poziția în fața provocărilor geopolitice de la granița estică a comunității europene. Turneul diplomatic european al președintelui Maia Sandu s-a încheiat cu o participare de înalt nivel la forumul GLOBSEC 2026, desfășurat la Praga.

În cadrul acestui eveniment, șefa statului a transmis un nou apel pentru accelerarea procesului de integrare europeană a Republicii Moldova. Oficialul de la Chișinău și-a exprimat speranța că, în următoarele săptămâni, structurile Uniunii Europene vor adopta hotărârea formală privind deschiderea negocierilor de aderare cu țara noastră, marcând un moment istoric.

În cadrul panelurilor dedicate politicii externe și securității, Maia Sandu a explicat că Republica Moldova este pregătită pentru parcurgerea următoarei etape din parcursul său european. Aceasta a subliniat că viitorul strategic al țării trebuie decis în interiorul Uniunii Europene, nicidecum sub presiunile constante venite de la Kremlin.

În acest context, liderul de la Chișinău a punctat că integrarea reprezintă cu adevărat singura strategie viabilă pentru ca Republica Moldova să supraviețuiască pe termen lung ca un stat democratic. Șefa statului a menționat că, deși Chișinăul și-a construit o reziliență internă remarcabilă și a depus eforturi în implementarea reformelor, este dificil pentru o țară mică să reziste singură în fața amenințărilor asimetrice pentru o perioadă îndelungată.

„Pentru noi, integrarea în Uniunea Europeană este cu adevărat strategia de a supraviețui ca democrație pe termen lung. Moldova și-a construit reziliența, am muncit din greu, dar este dificil pentru o țară mică să reziste singură pentru o perioadă foarte lungă de timp. Și nu credem că Rusia va înceta să exercite presiuni asupra noastră în viitorul apropiat. De aceea, suntem atât de hotărâți și atât de angajați față de integrarea în UE. Credem că decizia privind aderarea Moldovei trebuie luată la Bruxelles, nu la Moscova”, a transmis Maia Sandu.

Sprijinul pentru deschiderea negocierilor a fost reconfirmat și de președintele ceh Petr Pavel. Liderul de la Praga a afirmat că Republica Moldova a înregistrat cele mai substanțiale progrese din rândul statelor candidate.

Șeful statului ceh pledează pentru un proces accelerat, însă bazat pe merite, într-un context în care unele capitale europene manifestă încă rezerve, din cauza evoluției dosarului ucrainean.

Vizita de lucru la Praga a încununat o serie de deplasări externe efectuate de Maia Sandu în centrele de decizie europene, scopul fiind obținerea unui consens politic solid. Turneul a inclus vizite la Parlamentul European, în Țările de Jos și în Republica Cehă.

La Strasbourg, Maia Sandu s-a întâlnit cu Roberta Metsola și cu liderii grupurilor politice europene, ocazie cu care a fost decorată cu Ordinul European de Merit pentru promovarea valorilor comunitare. Ulterior, în Țările de Jos, oficialul a discutat cu premierul Rob Jetten și cu ministrul de externe Tom Berendsen, consolidând sprijinul bilateral.

Obiectivul Moldovei rămâne neschimbat, ținta autorităților fiind aderarea deplină până în anul 2030, parcurs definit drept principala garanție pentru securitate și viitorul democratic.

În cadrul forumului Globsec, desfășurat sub egida președintelui ceh și reunind peste 1.800 de participanți din 80 de țări, Maia Sandu a fost distinsă cu Premiul GLOBSEC.

Distincția i-a fost acordată alături de președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, pentru angajamentul față de apărarea democrației sub presiune și rolul în ancorarea viitorului Moldovei în stabilitate și reforme.

În discursul său, Maia Sandu a dedicat premiul cetățenilor moldoveni care au luptat trei decenii pentru libertate, celor care au înlăturat oligarhii prin vot și celor care au ales Europa, refuzând să fie intimidați sau cumpărați de forțele externe.

„Celor care timp de trei decenii au luptat pentru democrație, celor care, prin vot, i-au scos afară pe autocrați și oligarhi. Și celor care au votat pentru Europa în pofida presiunilor și amenințărilor rusești – celor care au refuzat să fie cumpărați sau intimidați. Și celor care merg în fiecare zi la muncă. Sunt aici datorită lor. Este o onoare să îi reprezint”, a transmis Maia Sandu.

În marja forumului, oficialul a avut o întrevedere bilaterală cu Petr Pavel, axată pe aprofundarea relațiilor moldo-cehe, dezvoltarea comerțului și cooperarea în domeniul apărării.

De asemenea, participând la dezbaterile panelului dedicat Republicii Moldova, Maia Sandu a vorbit despre experiența țării în combaterea dezinformării și a ingerințelor străine. Aceasta a lansat un avertisment, arătând că tentativele Moscovei de a influența alegerile din Moldova reprezintă un semnal de alarmă pentru întreaga Europă, mai ales pentru statele care vor organiza scrutine în anul 2027.