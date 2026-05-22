Noul premier al Ungariei propune extinderea Grupului de la Vișegrad. În prezent, Grupul de la Vișegrad, cunoscut și sub denumirea V4, este format din Ungaria, Polonia, Slovacia și Republica Cehă. Blocul a fost creat inițial pentru a susține interesele Europei Centrale în Uniunea Europeană, însă influența sa diplomatică a scăzut în ultimii ani din cauza unor tensiuni interne puternice, conform Politico.

Diviziunile au fost accentuate mai ales de relația dificilă dintre fostul premier ungar Viktor Orban și premierul polonez Donald Tusk. Peter Magyar a declarat că își dorește ca Grupul de la Vișegrad să redevină o forță politică importantă în Uniunea Europeană. Premierul ungar a afirmat că formatul ar putea fi extins pentru a include țările nordice, Croația, Slovenia, Austria, România și statele din Balcanii de Vest care nu fac încă parte din Uniunea Europeană.

Șeful guvernului de la Budapesta a subliniat că Ungaria dorește să fie un partener apropiat pentru Polonia, Slovacia și Republica Cehă și a spus că formatul de la Vișegrad trebuie să își recapete influența și importanța în cadrul Uniunii Europene. În viziunea sa, colaborarea dintre statele Europei Centrale și de Est trebuie consolidată, deoarece această regiune reprezintă „inima Europei”.

Premierul ungar a mai anunțat că dorește organizarea unei reuniuni a șefilor de guvern din cadrul Grupului de la Vișegrad la Budapesta, înainte de sfârșitul lunii iunie, în perioada în care Ungaria deține președinția formatului regional. El i-a invitat deja pe premierii Poloniei, Slovaciei și Cehiei la summitul pe care speră să îl organizeze în capitala ungară.

Premierul polonez Donald Tusk a salutat inițiativa și a afirmat că a așteptat mulți ani momentul în care liderii Poloniei, Ungariei, Slovaciei și Cehiei să se așeze din nou la aceeași masă pentru a discuta despre proiecte comune pentru statele lor și pentru Europa.

„Voi fi mai mult decât fericit. Am așteptat mulți, mulți ani acest moment în care să mă așez din nou la aceeași masă cu un maghiar, un slovac și un ceh pentru a discuta ce putem face împreună pentru națiunile noastre și pentru Europat”, a spus Tusk.

Donald Tusk a evidențiat și importanța refacerii relațiilor bilaterale dintre statele din regiune, considerând că acestea sunt esențiale pentru revitalizarea Grupului de la Vișegrad și pentru creșterea influenței sale în politica europeană.