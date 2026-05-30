Ungaria ar putea recupera 16,4 miliarde de euro din fondurile blocate de UE. Bruxellesul cere însă reforme înainte de plata banilor

Guvernul ungar condus de Péter Magyar susține că a obținut un progres important în negocierile cu Comisia Europeană privind accesul la miliarde de euro blocate în ultimii ani din cauza disputelor dintre Budapesta și Bruxelles. Deși premierul a anunțat că ar putea fi deblocate fonduri în valoare de 16,4 miliarde de euro, oficialii europeni precizează că nu există încă o decizie finală, iar Ungaria trebuie să îndeplinească o serie de condiții și reforme înainte de a putea beneficia efectiv de finanțare.

Premierul Ungariei, Péter Magyar, a prezentat rezultatul negocierilor purtate vineri la Bruxelles drept prima sa mare victorie în relația cu instituțiile europene.

După întâlnirea cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, liderul de la Budapesta a transmis că discuțiile au deschis calea către accesarea unei părți importante din fondurile europene blocate în ultimii ani.

„În urma reuniunii de astăzi, s-au deblocat 16,4 miliarde de euro”, a declarat premierul ungar reporterilor, apreciind că rezultatul este mai bun decât se aștepta înaintea negocierilor.

Anunțul său a fost primit însă cu mai multă prudență de reprezentanții Comisiei Europene, care au subliniat că discuțiile nu s-au finalizat cu o aprobare formală a finanțării.

Oficialii europeni citați de Politico au explicat că acordul obținut la Bruxelles reprezintă, în această etapă, un consens politic asupra direcției în care trebuie să avanseze negocierile și asupra reformelor pe care Ungaria trebuie să le implementeze.

„Nu am convenit încă asupra acordării fondurilor”, a declarat un înalt funcționar al Comisiei Europene.

Potrivit acestuia, Bruxellesul și Budapesta au stabilit o listă de angajamente care trebuie îndeplinite înainte de data-limită de 31 august.

„Am convenit asupra unei liste de angajamente care, dacă vor fi îndeplinite până la 31 august, vor determina plata fondurilor respective.”

În ultimele săptămâni, experții Comisiei și reprezentanții Guvernului ungar au analizat în detaliu reformele propuse și investițiile asumate, încercând să stabilească dacă acestea pot fi implementate în termenul cerut de Uniunea Europeană.

Potrivit unor oficiali europeni, negocierile au ajuns într-un stadiu avansat și există deja elemente concrete care stau la baza înțelegerii.

„Există deja detalii considerabile” în spatele acordului, au precizat surse europene pentru Politico.

Sumele aflate acum în discuție au fost înghețate în ultimii ani din cauza conflictelor repetate dintre instituțiile europene și fostul guvern condus de Viktor Orbán.

Comisia Europeană a invocat în repetate rânduri probleme privind statul de drept, independența justiției, transparența utilizării fondurilor europene, libertatea academică și respectarea unor principii fundamentale ale Uniunii Europene.

Din acest motiv, o parte semnificativă a finanțărilor europene destinate Ungariei a fost suspendată până la implementarea unor reforme considerate esențiale de Bruxelles.

Venirea la putere a lui Péter Magyar, în urma alegerilor din această primăvară, a deschis însă o nouă etapă în relația dintre Budapesta și instituțiile europene.

Președinta Comisiei Europene a confirmat că noul executiv ungar a făcut pași importanți într-un interval relativ scurt.

„S-au realizat deja progrese semnificative într-un timp foarte scurt”, a declarat Ursula von der Leyen.

Șefa Comisiei Europene a adăugat că evoluțiile din ultimele luni oferă încredere că procesul poate continua și că există premise pentru atingerea obiectivelor asumate.

Următoarea etapă a negocierilor va fi depunerea oficială a planului de redresare și reziliență revizuit al Ungariei.

Potrivit unui înalt funcționar european, documentul urmează să fie transmis Comisiei Europene săptămâna viitoare.

După depunere, planul va fi analizat de executivul european și va trebui aprobat de statele membre ale Uniunii Europene.

Bruxellesul își propune ca procedura să fie finalizată în luna iulie, astfel încât implementarea reformelor să poată începe fără întârzieri.

Pachetul financiar aflat în negocieri este format din mai multe componente.

Cea mai mare parte, respectiv 10 miliarde de euro, provine din Mecanismul de Redresare și Reziliență al Uniunii Europene (RRF).

Din această sumă:

6,5 miliarde de euro reprezintă granturi nerambursabile;

3,5 miliarde de euro sunt împrumuturi acordate în condiții avantajoase.

La acestea se adaugă:

2,2 miliarde de euro condiționate de respectarea cerințelor privind libertatea academică;

4,2 miliarde de euro din fondurile de coeziune destinate dezvoltării regiunilor mai puțin prospere ale țării.

În total, suma care ar putea deveni disponibilă pentru Ungaria ajunge la 16,4 miliarde de euro.

Chiar dacă Budapesta va îndeplini toate condițiile impuse de Bruxelles și va recupera integral pachetul aflat acum în negociere, o parte dintre fondurile europene nu mai pot fi recuperate.

Potrivit unor oficiali ai Comisiei Europene, aproximativ 2 miliarde de euro din fondurile de coeziune au fost pierdute definitiv după expirarea termenelor legale de utilizare.

„Această finanțare nu poate fi recuperată”, a declarat unul dintre funcționarii europeni implicați în dosar.

Acesta a subliniat că acordul negociat în prezent nu modifică situația acestor fonduri.

Pe lângă fondurile pierdute definitiv, există și alte sume care rămân indisponibile pentru Budapesta.

Potrivit Comisiei Europene, peste 530 de milioane de euro sunt în continuare blocate din cauza disputelor privind politicile Ungariei în domeniul migrației, azilului și drepturilor comunității LGBTQ.

Aceste dosare sunt separate de negocierile actuale și nu sunt influențate de acordul discutat vineri.

Prin urmare, chiar dacă Guvernul lui Péter Magyar va reuși să obțină întregul pachet de 16,4 miliarde de euro, relația financiară dintre Ungaria și Bruxelles nu va reveni complet la normal.

Pentru Péter Magyar, rezultatul negocierilor reprezintă un succes politic important, într-un moment în care noul guvern încearcă să reconstruiască relațiile cu instituțiile europene și să readucă în țară fondurile necesare investițiilor și dezvoltării economice.

Totuși, drumul până la accesarea efectivă a miliardelor de euro este încă lung. Reformele asumate trebuie implementate, planul de redresare trebuie aprobat, iar Bruxellesul va continua să monitorizeze îndeaproape respectarea angajamentelor asumate de autoritățile de la Budapesta.

Abia după îndeplinirea acestor condiții, Ungaria va putea transforma acordul politic obținut la Bruxelles într-o finanțare concretă de miliarde de euro.