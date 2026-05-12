Liderul UDMR Kelemen Hunor a explicat că întâlnirea cu noul premier al Ungariei, Peter Magyar, a fost prima discuție directă între cei doi, deși se cunoșteau de mai mulți ani. El a spus că interesul formațiunii sale este menținerea unei relații bune cu Guvernul de la Budapesta și că această colaborare va continua într-un cadru corect.

Kelemen Hunor a arătat că discuția a fost utilă și că există interes reciproc pentru consolidarea relațiilor dintre cele două state, mai ales din perspectivă economică și politică.

„Am avut interes să fie o relație corectă cu guvernul maghiar și va exista relație corectă în continuare. A fost o primă discuție. Noi ne-am cunoscut acum mulți ani, dar n-am discutat până acum. Discuția a fost una utilă, corectă. E interesul nostru să avem o relație bună cu guvernul maghiar”, a declarat Kelemen Hunor la Digi24.

Întrebat dacă noul premier maghiar i-a reproșat apropierea de Viktor Orban, liderul UDMR a confirmat că subiectul a fost abordat. Acesta a explicat că mai degrabă a primit recomandarea de a nu se implica în lupta politică internă din Ungaria.

„Da, au fost și discuțiile astea și mai degrabă mi-a recomandat să nu ne implicăm în lupta politică internă din Ungaria”, a declarat liderul UDMR.

Kelemen Hunor consideră că noul premier al Ungariei va urmări o relație strânsă cu România, argumentând că cele două state sunt vecine și au numeroase interese comune.

El a subliniat că nu doar relația dintre România și Ungaria trebuie întărită, ci și colaborarea dintre toate statele din regiune.

„Sunt multe interese comune și, dincolo de asta, suntem vecini. Sunt convins că nu doar relația cu România trebuie întărită. Relațiile dintre statele din regiune trebuie întărite”, a mai spus acesta.

În plan intern, Kelemen Hunor a respins ideea ca funcția de premier să revină UDMR, chiar dacă în spațiul politic se discută despre refacerea fostei coaliții de guvernare și despre dificultățile dintre PSD și PNL în desemnarea unui nou șef al Executivului.

Întrebat dacă ar accepta un premier UDMR, chiar și pentru o perioadă scurtă, liderul formațiunii a spus că problema nu ține doar de asumarea unei funcții, ci de realitatea politică și socială din România.

Acesta a afirmat că nu se poate face abstracție de contextul în care trăim și că, în 2026, o astfel de variantă nu există și nici nu va exista o asemenea propunere.

„Nu e o chestiune de a asuma o astfel de funcție. E o chestiune de societate, de stat, unde trăim noi. Nu putem face abstracție de la această realitate. Am mai spus. Mai departe n-are rost să speculăm. În România această variantă, în 2026, nu există. Nu va exista o astfel de propunere”, a spus liderul UDMR.

Kelemen Hunor continuă să susțină refacerea coaliției de guvernare și revenirea PSD și PNL la masa negocierilor. În opinia sa, aceasta rămâne cea mai realistă soluție pentru stabilitate.

Totuși, liderul UDMR a menționat și o variantă de rezervă, valabilă pe termen scurt: desemnarea unui premier tehnocrat, dar cu miniștri numiți politic de aceleași partide, respectiv PSD, PNL, USR și UDMR.

La final, acesta a transmis și un mesaj către președintele Nicușor Dan, spunând că trebuie să lucreze cu „borcanele pe care le are în cămară”, referindu-se la actuala configurație politică și la resursele disponibile pentru formarea unui nou guvern.