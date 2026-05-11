Zoltan Tarr, propus pentru funcția de ministru al Relațiilor Sociale și Culturii în noul guvern al Ungariei, a spus în Parlamentul de la Budapesta că relația cu maghiarii din afara țării și sistemul de sprijin pentru aceștia trebuie schimbate în mod fundamental.

La audierea din comisia parlamentară responsabilă de comunitățile maghiare din afara granițelor, unde a fost aprobat cu șase voturi pentru și două împotrivă, el a declarat că ministerul pe care îl va conduce ar urma să creeze și să întărească legături de dialog cu diaspora și cu comunitățile maghiare, colaborând cu liderii aleși, membrii acestora și reprezentanții societății civile.

El a subliniat că aceste comunități ar trebui să își aleagă singure reprezentanții, iar Guvernul Ungariei ar urma să lucreze doar cu cei aleși de ele. Tarr a afirmat că nu ar trebui să mai existe influență politică prin finanțări și nici reducerea drepturilor deja câștigate.

El a spus că sistemele de sprijin pentru maghiarii din străinătate ar urma să fie verificate complet, inclusiv prin audituri financiare, și că autoritățile ar putea începe proceduri legale atunci când va fi necesar.

El a precizat că unele finanțări ar putea fi verificate și pentru ultimii zece ani, însă atenția principală ar urma să fie pe ultimii cinci ani.

El a spus că va păstra instituțiile importante pentru limba și cultura maghiară și a considerat că existența lor este esențială pentru dezvoltarea națiunii. Zoltan Tarr vrea să promoveze împăcarea în cadrul națiunii maghiare și să rezolve nemulțumirile acumulate.

În acest sens, el a menționat că ar putea fi făcute schimbări la legea electorală, pentru ca maghiarii din străinătate să poată vota în condiții corecte.

Totodată, el a susținut că guvernul anterior ar fi folosit politica privind diaspora ca pe un instrument politic și că ar fi „exportat ura”. A mai afirmat că, deși finanțările pentru diaspora au crescut de zece ori, acestea ar fi fost folosite greșit, în scopuri de clientelism politic.

Ca răspuns la o întrebare a unei deputate Fidesz despre legea educației din Ucraina, Zoltan Tarr a spus că Guvernul Orban nu a făcut suficient în regiunea Transcarpatia din vestul Ucrainei.

El a afirmat că acolo comunitatea maghiară se confruntă cu scăderea populației. Viitorul ministru a precizat că o viitoare întâlnire dintre prim-ministrul Peter Magyar și președintele Ucrainei ar urma să fie axată pe drepturile minorităților.