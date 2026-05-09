Peter Magyar și-a început mandatul de prim-ministru printr-un mesaj politic extrem de dur adresat președintelui Tamás Sulyok, marcând una dintre cele mai tensionate scene politice de la Budapesta din ultimii ani. Discursul a fost susținut în Parlament, imediat după ceremonia de depunere a jurământului.

Noul șef al guvernului ungar a afirmat că președintele țării nu a reacționat în fața abuzurilor și derapajelor atribuite fostei puteri politice. Potrivit declarațiilor făcute de Peter Magyar, tăcerea instituțională a contribuit la degradarea climatului democratic și la lipsa de responsabilitate din sistemul public.

În intervenția sa, premierul ungar a făcut referire inclusiv la situația copiilor din orfelinatele de stat și la modul în care autoritățile au gestionat problemele sociale și administrative din ultimii ani. El a susținut că aceste aspecte nu mai pot fi ignorate la nivel instituțional.

Premierul Ungariei a precizat că termenul-limită pentru retragerea președintelui Tamás Sulyok este data de 31 mai, solicitându-i acestuia să aibă „curajul” de a demisiona.

Poziția exprimată de Peter Magyar reprezintă prima decizie politică majoră anunțată după preluarea mandatului de prim-ministru și indică o ruptură deschisă între noul executiv și instituția prezidențială din Ungaria.

Mesajul transmis de liderul guvernului de la Budapesta are o puternică încărcătură politică, în condițiile în care solicitarea unei demisii prezidențiale imediat după instalarea unui nou cabinet este o situație rar întâlnită în politica ungară recentă.

În același discurs, Peter Magyar a cerut și declanșarea unor investigații privind presupuse nereguli din perioada fostei administrații. Acesta a menționat verificarea modului în care au fost gestionate bunurile publice, dar și posibile abuzuri electorale.

Premierul ungar a transmis că noua guvernare intenționează să analizeze deciziile și mecanismele administrative utilizate în ultimii ani, într-un context în care scena politică din Ungaria intră într-o etapă de confruntare directă între principalele instituții ale statului.

În discursul susținut în Parlament, Peter Magyar a insistat asupra ideii că instituțiile statului au eșuat în a reacționa în fața unor probleme grave apărute în perioada fostei puteri executive.

Noul prim-ministru a susținut că degradarea standardelor democratice și lipsa de responsabilitate publică au afectat încrederea cetățenilor în autoritățile centrale. În același timp, acesta a acuzat faptul că anumite decizii și practici administrative nu au fost contestate public de către conducerea statului.

Peter Magyar a inclus în lista criticilor și modul în care au fost tratate cazurile sociale sensibile, făcând referire la situația copiilor din centrele de plasament și la lipsa unor reacții ferme din partea instituțiilor-cheie ale statului ungar.

Prin acest discurs, noul lider al executivului de la Budapesta a transmis că mandatul său va începe cu o serie de măsuri și verificări care vizează activitatea fostei administrații și relația dintre instituțiile politice ale Ungariei.

Tabel sinteză: principalele informații despre declarațiile lui Peter Magyar: