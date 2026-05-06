Ungaria a returnat Ucrainei o sumă importantă de bani și aur, respectiv 35 de milioane de euro și aproximativ 9 kilograme de aur, după un incident diplomatic care a avut loc în luna martie și a generat tensiuni între cele două state.

Informațiile provin din relatările oficiale și declarațiile publice ale părților implicate în conflict.

Potrivit informațiilor disponibile, incidentul a izbucnit după ce autoritățile maghiare au interceptat un transport care circula din Austria către Ucraina.

Transportul aparținea băncii de stat ucrainene Oschadbank și includea sume de bani și lingouri de aur. Conform instituției financiare, transferul era realizat în conformitate cu regulamentele internaționale și procedurile vamale europene.

În urma intervenției, bunurile au fost reținute, ceea ce a dus la un conflict diplomatic între Kiev și Budapesta.

Guvernul ucrainean a reacționat ferm la momentul respectiv, acuzând partea maghiară de acțiuni abuzive.

Ministerul ucrainean de Externe a susținut că mai mulți angajați ai băncii implicați în transport au fost reținuți în timpul operațiunii, iar Kievul a cerut eliberarea imediată a acestora.

Termenii folosiți de oficialii ucraineni au reflectat tensiunea ridicată dintre cele două state în acel moment.

În urma negocierilor și evoluțiilor diplomatice recente, bunurile au fost returnate Ucrainei.

Este vorba despre întreaga sumă de 35 de milioane de euro și cele 9 kilograme de aur, care au ajuns înapoi în posesia autorităților ucrainene.

Acest gest este considerat un pas important în reducerea tensiunilor dintre cele două țări.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a confirmat returnarea bunurilor și a transmis un mesaj de mulțumire către partea maghiară.

Acesta a subliniat că recuperarea fondurilor reprezintă un pas pozitiv în relațiile bilaterale și un semnal de cooperare diplomatică.

„Azi s-a făcut un important pas în relațiile cu Ungaria – fondurile și bunurile Oschadbank care fuseseră confiscate de serviciile speciale maghiare în luna martie au fost returnate. Cu acea ocazie, partea maghiară a reținut în mod ilegal pe ofițerii ucraineni care supravegheau transportul de bani. Aceștia au fost aduși acasă mai devreme, iar acum și banii și bunurile se află integral în Ucraina. Sunt recunoscător Ungariei pentru abordarea sa constructivă și acest gest civilizat”, a spus Zelenski, într-o postare publicată miercuri pe contul său de Twitter.

Incidentul a avut loc pe fondul unor relații deja sensibile între Ucraina și Ungaria, iar evoluția sa a atras atenția internațională.

Returnarea bunurilor ar putea indica o posibilă detensionare, însă situația rămâne una complexă din punct de vedere politic și diplomatic.