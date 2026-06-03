Ungaria renunță la veto-ul care a blocat aderarea Ucrainei la UE timp de doi ani. Negocierile pot intra acum într-o nouă etapă decisivă

Ungaria a ridicat veto-ul care a blocat timp de doi ani procesul de aderare al Ucrainei la Uniunea Europeană, deschizând astfel calea pentru trecerea negocierilor într-o nouă etapă. Decizia pune capăt unei dispute politice care a afectat semnificativ relațiile dintre Budapesta și Kiev.

Progresul a fost înregistrat miercuri seară, în cadrul unei reuniuni a ambasadorilor statelor membre la Bruxelles. Potrivit mai multor diplomați, reprezentantul Ungariei a anunțat retragerea obiecțiilor, ceea ce a permis celor 27 de state membre să ajungă la unanimitatea necesară pentru continuarea procesului de aderare.

Pentru formalizarea acordului, pe agenda reuniunii a fost introdus în ultimul moment un nou punct care a permis aprobarea deciziei, conform informațiilor publicate de Euronews.

Ridicarea veto-ului permite Ucrainei și Republicii Moldova, care sunt tratate informal împreună în procesul de extindere, să deschidă oficial primul grup de negocieri.

Procesul de aderare la Uniunea Europeană este structurat în 33 de capitole împărțite în șase grupuri tematice. Primul dintre acestea este cunoscut sub denumirea de „fundamente” și include aspecte esențiale precum statul de drept, drepturile omului și funcționarea sistemului judiciar.

Acest grup este primul care trebuie deschis și ultimul care este închis în cadrul negocierilor de aderare.

În ultimii doi ani, Ucraina și Republica Moldova au încercat să depășească blocajul care împiedica lansarea oficială a negocierilor pe acest capitol.

Veto-ul fusese impus de fostul prim-ministru al Ungariei, Viktor Orbán, în momentul în care țara sa prelua președinția Consiliului Uniunii Europene. Decizia a blocat evoluția dosarului de aderare, iar instituțiile europene au încercat în repetate rânduri să găsească soluții pentru depășirea impasului.

Pentru președintele ucrainean Volodimir Zelenski, problema a devenit una personală. Liderul de la Kiev a criticat în mod repetat poziția lui Orbán și a cerut intervenția liderilor europeni pentru deblocarea negocierilor.

Zelenski consideră aderarea la Uniunea Europeană drept o garanție importantă de securitate pentru viitorul Ucrainei după încheierea războiului.

Ridicarea veto-ului a devenit posibilă după ce Viktor Orbán a suferit o înfrângere importantă în sondaje în fața lui Péter Magyar, politician care și-a asumat drept obiectiv refacerea relațiilor dintre Ungaria și Ucraina.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Péter Magyar a confirmat că au fost înregistrate progrese în discuțiile cu autoritățile de la Kiev privind drepturile minorității maghiare din regiunea Transcarpatia, una dintre principalele surse de tensiune dintre cele două state.

Potrivit acestuia, cele două părți au ajuns la un acord amplu privind extinderea drepturilor lingvistice, educaționale, culturale și politice ale comunității maghiare din Ucraina, estimată la aproximativ 100.000 de persoane.

Detaliile acordului nu au fost făcute publice, însă angajamentele asumate urmează să fie incluse în planul de acțiune transmis de Ucraina la Bruxelles în cadrul procesului de aderare.

Deși a acceptat deblocarea negocierilor, Péter Magyar a precizat că rămâne împotriva unei aderări accelerate a Ucrainei la Uniunea Europeană.

El a subliniat că, în cazul în care Ucraina va reuși să închidă toate cele 33 de capitole de negociere în următorii 10 până la 15 ani, Ungaria va organiza un referendum cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic privind aderarea acesteia.

Poziția privind evitarea unei extinderi accelerate este împărtășită și de alte state membre care consideră că procesul trebuie să respecte toate criteriile necesare pentru a nu afecta integritatea politicii de extindere a Uniunii Europene.

După reuniunea ambasadorilor, Consiliul Uniunii Europene va transmite o scrisoare către Ucraina și Republica Moldova. Cele două țări vor răspunde oficial, iar pozițiile lor vor fi analizate de ambasadorii statelor membre.

Teoretic, Ungaria ar putea reintroduce veto-ul în orice moment al procesului. Cu toate acestea, oficialii și diplomații europeni sunt încrezători că următoarea etapă va avea loc conform planului.

Conferința interguvernamentală care va marca deschiderea oficială a primului grup de negocieri este așteptată să se desfășoare pe 15 sau 16 iunie, la Luxemburg.

Decizia adoptată la Bruxelles reprezintă cel mai important progres înregistrat de Ucraina și Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană din ultimii doi ani și redeschide perspectiva continuării negocierilor de extindere.