După victoria electorală, Péter Magyar a transmis că una dintre prioritățile sale este consolidarea relației cu Austria, într-un moment în care cooperarea bilaterală a fost afectată în ultimii ani de tensiunile din perioada guvernării lui Viktor Orbán.

Presa internațională a interpretat această mișcare ca pe o tentativă de a reconfigura influența regională, unele publicații evocând chiar ideea unei „noi Austro-Ungarii”. În realitate, proiectul vizează o colaborare mai strânsă în plan economic, politic și instituțional între Viena și Budapesta.

„În trecut am împărțit aceeași țară, iar Austria este un partener economic important pentru Ungaria. Vreau să consolidez relațiile dintre Ungaria și Austria din motive istorice, dar și culturale și economice”, a declarat Magyar după victoria sa în alegeri în fața lui Viktor Orbán.

Austria este unul dintre cei mai importanți parteneri economici ai Ungariei, fiind al doilea cel mai mare investitor, după Germania. Volumul investițiilor austriece depășește 11,7 miliarde de euro, iar relațiile comerciale dintre cele două state sunt intense.

De asemenea, aproximativ 134.000 de cetățeni maghiari lucrează în Austria, o parte semnificativă făcând naveta zilnic. Frontiera comună, de circa 350 de kilometri, este una dintre cele mai active din regiune din punct de vedere economic și social.

Prin relansarea acestei relații, Magyar urmărește consolidarea economiei Ungariei și creșterea influenței sale în cadrul Uniunea Europeană.

Noua direcție strategică ar putea avea consecințe directe asupra Grupului de la Vișegrad, format din Ungaria, Polonia, Cehia și Slovacia. Liderul ungar a sugerat inclusiv o posibilă apropiere între acest format și cooperarea Slavkov (Austria–Cehia–Slovacia), ceea ce ar putea duce la o redesenare a alianțelor regionale.

În același timp, diferențele de poziționare între statele din regiune rămân semnificative, în special în ceea ce privește politica externă, securitatea și energia. Polonia, de exemplu, vede Rusia ca o amenințare majoră, în timp ce Magyar a lăsat deschisă posibilitatea dialogului cu Vladimir Putin și a anunțat că va analiza contractele energetice existente.

Pe lângă relația cu Austria, Péter Magyar urmărește să își consolideze poziția la nivel european. Partidul său face parte din familia Partidului Popular European, ceea ce îi oferă un canal important de influență în Parlamentul European.

Strategia sa include identificarea unor aliați mai apropiați în cadrul Uniunii Europene și o implicare mai activă în deciziile de la Bruxelles, într-un context în care Europa Centrală încearcă să își redefinească rolul.

Péter Magyar urmează să fie învestit după constituirea noului parlament, programată pentru 9 mai, conform anunțului făcut de președintele Ungariei, Tamás Sulyok.

Liderul ungar a declarat că își dorește să fie ales premier încă de la prima ședință a legislativului și să depună jurământul în aceeași zi. Ulterior, una dintre primele sale vizite externe va fi la Viena, înainte de deplasarea la Bruxelles, semnalând clar prioritățile sale politice.

Inițiativa lui Péter Magyar nu vizează doar relația bilaterală cu Austria, ci indică o posibilă schimbare de paradigmă în Europa Centrală. Dacă această strategie va fi implementată, ea ar putea reduce influența Grupului de la Vișegrad și ar putea crea noi axe de cooperare în regiune.

Într-un context geopolitic marcat de tensiuni și realinieri, această mișcare ar putea avea efecte pe termen lung asupra echilibrului de putere din Europa și asupra modului în care statele din regiune își definesc interesele comune.