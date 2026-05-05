În semestrul doi din 2025, prețul mediu la gaze pentru gospodăriile din Uniunea Europeană a ajuns la 12,28 euro pentru 100 kWh, în creștere față de 11,43 euro pentru 100 kWh în primul semestru al aceluiași an, potrivit datelor publicate de Oficiul European de Statistică (Eurostat).

Evoluția rămâne comparabilă cu nivelurile din semestrul doi din 2024, iar taxele s-au menținut relativ stabile în ultimele trei semestre. Eurostat arată că această evoluție reflectă revenirea la tiparele sezoniere de dinaintea crizei energetice din 2022, după ce anii 2022 și 2023 au fost marcați de distorsiuni semnificative ale pieței.

La nivelul Uniunii Europene se mențin diferențe majore între state în ceea ce privește prețul gazelor pentru populație. Cele mai ridicate tarife au fost înregistrate în Suedia, cu 20,92 euro pentru 100 kWh, în Țările de Jos, cu 17,19 euro pentru 100 kWh, și în Italia, cu 14,81 euro pentru 100 kWh. La polul opus, cele mai mici prețuri se regăsesc în Ungaria, cu 3,40 euro pentru 100 kWh, în Croația, cu 5,43 euro pentru 100 kWh, și în România, cu 5,66 euro pentru 100 kWh.

În ceea ce privește structura prețurilor, cea mai mare pondere a taxelor și impozitelor în factura finală a fost înregistrată în Țările de Jos, unde acestea reprezintă 51,8%, urmate de Danemarca cu 48,9% și Suedia cu 35,9%. La polul opus, cele mai mici ponderi ale taxelor se regăsesc în Croația, cu 4,8%, Grecia cu 8,1% și Belgia cu 16,5%.

Analiza Eurostat arată că, atunci când prețurile sunt ajustate la puterea de cumpărare standard (PPS), cele mai ridicate costuri pentru consumatorii casnici se înregistrează în Suedia, cu 17,16 euro pentru 100 kWh, Portugalia cu 17,04 euro și Italia cu 15,48 euro. La polul opus, cele mai scăzute niveluri în PPS sunt în Ungaria, cu 4,67 euro, urmată de Luxemburg cu 6,75 euro, Slovacia cu 7,58 euro, Croația cu 7,62 euro, Belgia cu 8 euro, Estonia cu 8,31 euro, Lituania cu 8,76 euro, Danemarca cu 9,62 euro și România cu 9,69 euro pentru 100 kWh.

Eurostat este biroul de statistică al UE, responsabil cu colectarea, armonizarea și publicarea datelor statistice oficiale la nivel european. Acesta funcționează ca o instituție a UE și are rolul de a oferi informații comparabile între statele membre.