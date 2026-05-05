Potrivit Concordia, indiferent de contextul politic, efectele unei instabilități prelungite ar putea fi majore, prin combinarea pierderii ratingului de țară de tip investment grade și blocarea fondurilor europene. Organizația subliniază că România se află deja într-un moment fragil, situație reflectată în evoluția cursului valutar, în creșterea randamentelor titlurilor de stat și în scăderea credibilității în fața investitorilor.

Directorul executiv al Concordia, Paul Aparaschivei, a atras atenția asupra presiunilor imediate asupra economiei, menționând că în 2026 România are la dispoziție 15 miliarde de euro din fonduri europene, iar termenul-limită pentru utilizarea banilor din PNRR este 31 august 2026, în condițiile în care mai sunt doar 119 zile disponibile.

Acesta a subliniat nevoia urgentă de dialog responsabil pentru restabilirea echilibrului, în contextul în care indicatori precum cursul valutar, dobânzile și costurile energiei s-au deteriorat în ultimele săptămâni.

Concordia solicită clasei politice să trateze formarea noului Executiv drept o urgență națională, nu ca pe o competiție politică sau o negociere de funcții. Organizația amintește că România are obligații clare față de Comisia Europeană și partenerii internaționali în ceea ce privește reducerea deficitului bugetar și implementarea reformelor prevăzute în PNRR. Fiecare săptămână de incertitudine, avertizează reprezentanții mediului de afaceri, generează lipsă de predictibilitate, ceea ce duce la amânarea investițiilor, blocarea proiectelor și riscuri pentru locurile de muncă.

În același timp, Concordia cere ca negocierile pentru formarea noului Guvern să fie construite în jurul unui program economic coerent. Printre prioritățile indicate se numără eliminarea impozitelor pe cifra de afaceri începând cu 2027, pentru a debloca capital necesar investițiilor private, asigurarea unei predictibilități fiscale pe termen mediu și lung fără introducerea de noi taxe, accelerarea investițiilor în infrastructura energetică și de transport, precum și dezvoltarea unui dialog social real și constant cu organizațiile patronale reprezentative, în scopul creșterii competitivității economiei românești.