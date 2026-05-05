Programul FIDELIS, derulat de Ministerul Finanțelor, propune în ediția din luna mai o gamă variată de instrumente financiare, cu randamente adaptate atât pentru investitorii în lei, cât și pentru cei interesați de euro. Structura dobânzilor reflectă maturitatea titlurilor și condițiile de piață, oferind opțiuni pe termen scurt, mediu și lung.

Pentru emisiunile denominate în lei, dobânzile sunt stabilite la 6,40% pentru scadența de 2 ani, 7% pentru 4 ani și 7,50% pentru 6 ani. O categorie distinctă beneficiază de condiții superioare: investitorii care pot face dovada donării de sânge primesc o dobândă de 7,40% pentru titlurile cu maturitate de 2 ani.

În cazul titlurilor în euro, dobânzile sunt de 4% pentru scadența la 3 ani, 5% pentru 5 ani și ating 6,25% pentru maturitatea de 10 ani. Nivelul acestor randamente poziționează FIDELIS printre instrumentele de economisire cu risc scăzut și randament competitiv în context european.

Accesul la aceste titluri este permis persoanelor fizice rezidente și nerezidente, cu vârsta peste 18 ani, prin intermediul rețelei de distribuție formată din instituții bancare și brokeri autorizați.

Ediția FIDELIS din mai include o componentă socială, prin introducerea unei tranșe dedicate donatorilor de sânge. Această categorie poate subscrie titluri în lei cu scadență la 2 ani și dobândă de 7,40%, cu condiția prezentării unei dovezi de donare efectuate după 1 decembrie 2025.

Pentru a încuraja participarea, autoritățile au redus pragul minim de subscriere de la 5.000 lei la 500 lei pentru donatori. În același timp, a fost stabilit un plafon maxim de 100.000 lei per investitor din această categorie, măsură care urmărește distribuirea echitabilă a beneficiilor.

Titlurile de stat FIDELIS oferă investitorilor și o serie de avantaje operaționale. Acestea pot fi tranzacționate înainte de scadență pe piața secundară, iar deținătorii beneficiază de dobânda acumulată până la momentul vânzării, în funcție de prețul de piață.

Un alt element esențial este caracterul neimpozabil al veniturilor obținute, ceea ce crește randamentul net al investiției. În plus, aceste instrumente contribuie la diversificarea portofoliilor și la gestionarea riscului în condiții de volatilitate economică.

Valoarea nominală a unui titlu este de 100 lei pentru emisiunile în moneda națională și 100 euro pentru cele în valută. Pragurile standard de subscriere rămân la 5.000 lei și 1.000 euro, cu excepția facilităților dedicate donatorilor.

Tabel sinteză – caracteristici principale ale ediției FIDELIS (mai 2026):