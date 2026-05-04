Mesajul transmis de conducerea Commerzbank este unul fără echivoc. Vicepreședintele Consiliului de Administrație, Michael Kotzbauer, a criticat în termeni duri strategia UniCredit, susținând că planul ar viza restructurarea profundă a băncii germane fără o compensație adecvată pentru investitori.

Acesta a declarat că intenția grupului italian este „să dezmembreze” banca germană „fără a plăti nicio compensaţie acţionarilor noştri”.

Poziția vine într-un moment în care tensiunile dintre cele două instituții au atins un nivel ridicat, iar dialogul dintre părți pare blocat.

Deși Commerzbank afirmă că nu s-a opus dialogului și că au existat multiple întâlniri în ultimele luni, oficialii germani acuză lipsa de substanță a discuțiilor.

„Totuşi, la niciuna din aceste întâlniri UniCredit nu a fost nici măcar interesat să discute modelul nostru de afaceri sau planurile sale pentru Commerzbank. Banca italiană a făcut asta doar în 16 martie, după anunţarea unei oferte nesolicitate de preluare a Commerzbank”, a declarat Kotzbauer.

Această declarație ridică semne de întrebare cu privire la strategia UniCredit și sugerează că oferta a fost lansată într-un mod unilateral, fără o analiză aprofundată a integrării operaționale.

În ultimele 18 luni, UniCredit a acumulat o participație de aproximativ 30% în Commerzbank, în ciuda opoziției ferme venite din partea managementului german și a unor voci politice.

Această creștere graduală a participației a fost interpretată de analiști ca o mișcare strategică menită să pregătească terenul pentru o eventuală preluare.

Ulterior, grupul italian a lansat o ofertă evaluată la 35 de miliarde de euro, sub formă de acțiuni, pentru a doua cea mai mare bancă din Germania. Statul german rămâne un actor-cheie, deținând aproximativ 12% din instituție, ceea ce conferă tranzacției și o dimensiune politică importantă.

Directorul general al UniCredit, Andrea Orcel, susține că preluarea face parte dintr-un plan mai amplu de transformare a grupului. Strategia, denumită „Deblocare”, vizează consolidarea operațiunilor pe piețele-cheie și creșterea eficienței.

În cazul unui succes, UniCredit intenționează să combine Commerzbank cu HypoVereinsbank, subsidiara sa din Germania, pentru a crea „un lider german solid şi competitiv, parte a unui grup major pan-european”.

Potrivit lui Orcel, o astfel de entitate ar avea capacitatea de a face față mai bine competiției venite din partea marilor bănci americane și a noilor jucători din zona fintech.

Un element decisiv în acest proces îl reprezintă votul acționarilor UniCredit privind majorarea de capital necesară finanțării tranzacției.

Grupul italian a anunțat că oferta oficială de preluare va fi lansată în 5 mai, urmând o perioadă inițială de aprobare de patru săptămâni.

Acest calendar indică faptul că UniCredit își menține planurile, în ciuda opoziției puternice din Germania.

Conducerea Commerzbank susține că oferta nu oferă valoare reală acționarilor și că nu există, în acest moment, o bază solidă pentru negocieri.

Dincolo de aspectele financiare, oficialii germani par preocupați și de pierderea controlului asupra unei instituții strategice pentru economia națională.

De asemenea, există temeri că integrarea ar putea duce la restructurări, reduceri de costuri și schimbări majore în modelul de business.

UniCredit mizează pe sinergii semnificative în cazul fuziunii. Estimările prezentate indică un profit net de aproximativ 21 de miliarde de euro până în 2030, venituri de circa 45 de miliarde de euro și costuri sub 14,5 miliarde de euro.

Aceste cifre sunt utilizate pentru a susține argumentul că tranzacția ar genera valoare pe termen lung, însă ele sunt contestate indirect de conducerea Commerzbank, care pune sub semnul întrebării realismul și distribuția acestor beneficii.

Disputa dintre cele două instituții nu este un caz izolat, ci face parte dintr-un trend mai amplu de consolidare în sectorul bancar european.

Presiunile venite din partea reglementărilor, concurența globală și nevoia de eficiență determină băncile să caute fuziuni și achiziții pentru a-și consolida poziția.

În același timp, astfel de tranzacții ridică întrebări legate de suveranitatea economică, controlul național asupra instituțiilor financiare și impactul asupra angajaților și clienților.

Evoluția conflictului dintre Commerzbank și UniCredit va fi atent monitorizată de investitori, autorități și analiști. Rezultatul nu va influența doar viitorul celor două instituții, ci și direcția în care se îndreaptă sistemul bancar european.

Într-un context economic incert, cu presiuni asupra profitabilității și transformări accelerate ale pieței, astfel de tranzacții devin puncte de referință pentru întreaga industrie.