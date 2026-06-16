Germania blochează oferta UniCredit pentru Commerzbank. Motivele acestei decizii neașteptate

Germania a respins oficial oferta înaintată de grupul bancar italian UniCredit pentru achiziționarea Commerzbank, una dintre cele mai mari instituții de credit din țară. Statul german deține o participație de 12% la bancă, dobândită după criza financiară globală din 2008.

Decizia a fost anunțată marți de agenția federală de finanțe, care a transmis că oferta a fost respinsă pe fondul prețului considerat insuficient al acțiunilor și al preocupărilor legate de „abordarea agresivă a băncii italiene”, potrivit Reuters.

Perioada inițială de acceptare a ofertei UniCredit pentru acțiunile Commerzbank se apropie de final, în contextul în care disputa dintre cele două instituții se prelungește de luni de zile.

Guvernul federal german s-a opus constant demersului de preluare promovat de UniCredit. Participația de 12% deținută de stat oferă influență în structurile de supraveghere ale băncii, inclusiv în ceea ce privește numirea conducerii și monitorizarea strategiei.

Agenția care administrează activele statului a transmis că o eventuală acceptare a ofertei nu a fost considerată viabilă din punct de vedere financiar, întrucât nu reflectă o primă adecvată raportată la valoarea actuală a acțiunilor Commerzbank.

Totodată, instituția a subliniat sprijinul pentru menținerea independenței băncii, invocând rolul acesteia în finanțarea sectorului Mittelstand și importanța sa pentru centrul financiar Frankfurt. „Ambele trebuie să fie asigurate în continuare și în viitor”, a precizat acesta.

În paralel cu decizia politică, pe piața financiară au apărut mișcări semnificative ale acțiunilor Commerzbank, care au coborât sub nivelul implicit al ofertei UniCredit. Până recent, titlurile se tranzacționaseră peste acest prag de la lansarea ofertei.

La ora 08:12 GMT, acțiunile Commerzbank erau cotate la 36,53 EUR, în timp ce UniCredit se situa la 76,97 EUR. Pe baza raportului de schimb de 0,485 acțiuni UniCredit pentru fiecare acțiune Commerzbank, oferta italiană evaluează banca germană la 37,33 EUR pe acțiune.

Oferta urmează să se încheie marți, cu posibilitatea unei prelungiri pentru încă 15 zile, începând cu 20 iunie.

Separat de disputa privind preluarea, procurorii din Frankfurt au confirmat deschiderea unei anchete preliminare privind posibile manipulări de piață legate de ofertă. Ancheta nu a fost detaliată public.

Investigația vine după o plângere penală formulată de consiliul angajaților Commerzbank, transmisă către autorități în cursul zilei de duminică.

Reprezentanții personalului au ridicat întrebări privind achiziționarea de acțiuni de către UniCredit la prețuri inferioare pieței și au anunțat inițial intenția de a depune plângerea împotriva unor persoane neidentificate.

UniCredit a precizat că este la curent cu situația și a descris reacția procurorilor drept „în conformitate cu protocolul atunci când se depun astfel de plângeri”.