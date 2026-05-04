Petrișor Peiu spune că băncile și fondurile de investiții sunt responsabile. În ultimele zile, euro a înregistrat o creștere semnificativă, iar specialiștii din domeniu avertizează că ar putea ajunge chiar și peste 6 lei, pe fondul crizei politice din țară. Liderul senatorilor AUR respinge această legătură directă între contextul politic și evoluția cursului valutar.

Acesta afirmă că nu există o influență directă a factorilor politici asupra cursului de schimb și explică nivelul de 5,2 lei pentru un euro prin activitatea speculativă a unor actori financiari, precum bănci și fonduri de investiții, care profită de astfel de momente.

„Nu văd cum am putea noi să influențăm cursul de schimb. Cursul de schimb de 5,2 lei/euro se explică foarte simplu. În primul rând există, totdeauna, când se întâmplă astfel de momente în politică, niște bănci și fonduri de investiții care speculează”, a declarat Petrișor Peiu pentru Adevărul.

În opinia sa, intervenția esențială în stabilizarea cursului revine Băncii Naționale a României și guvernatorului Mugur Isărescu. El susține că nivelul euro poate fi controlat în funcție de deciziile BNR, afirmând că moneda europeană ar putea crește sau scădea în funcție de politica băncii centrale, inclusiv la pragul de 5 lei dacă acesta ar fi obiectivul stabilit.

„Euro ar putea să crească cât vrea Banca Națională, cât vrea Mugur Isărescu. Să fie înțeles, atât crește euro. Dacă dânsul vrea să scadă la 5 lei, va scădea la 5 lei”, a mai spus liderul senatorilor AUR.

În paralel, leul a înregistrat o depreciere semnificativă luni, cu o zi înaintea moțiunii de cenzură împotriva premierului Ilie Bolojan, evoluție care reflectă îngrijorările investitorilor legate de situația politică și de perspectivele economiei și finanțelor publice.

Cursul euro a fost cotat de BNR aproape de 5,20 lei, cu aproximativ 6 bani mai mult decât în data de 30 aprilie. Pe piața interbancară, încă din 1 mai erau vizibile semne ale unei noi creșteri a monedei europene în raport cu leul.

Pe 30 aprilie, BNR a stabilit un curs de 5,14 lei pentru un euro, valoare care a reprezentat un nou maxim istoric, depășind precedentul record înregistrat în urmă cu aproximativ un an, în perioada alegerilor prezidențiale.