Capital.ro – Știri de ultimă oră din business, economie și bani
Capital > Economie > Eurostat: Prețurile producătorilor industriali au crescut cu 0,2 % atât în zona euro, cât și în UE

Eurostat: Prețurile producătorilor industriali au crescut cu 0,2 % atât în zona euro, cât și în UE

Eurostat: Prețurile producătorilor industriali au crescut cu 0,2 % atât în zona euro, cât și în UE

SURSA FOTO: Dreamstime - fabrică, uzină

Adaugă-ne ca sursă preferată Urmărește pe Google News
Publicat de Georgiana-Natalia la 6 iulie 2026, 19:12
Din cuprinsul articolului

Eurostat a anunțat că prețurile producției industriale au crescut cu 0,2% în zona euro și UE în mai 2026 față de aprilie 2026, pe fondul evoluțiilor diferite ale principalelor grupe industriale.

Prețurile producătorilor industriali au crescut cu 0,2 % atât în zona euro, cât și în UE

În mai 2026, comparativ cu aprilie 2026, prețurile producției industriale au crescut cu 0,2 % atât în zona euro, cât și în Uniunea Europeană (UE), conform primelor estimări ale Eurostat, biroul de statistică al UE. În aprilie 2026, prețurile producției industriale au crescut cu 0,7 % în zona euro și cu 0,8 % în UE. În mai 2026, comparativ cu mai 2025, prețurile producției industriale au crescut cu 5,9 % în zona euro și cu 5,7 % în UE.

Comparație lunară pe grupe industriale principale și pe state membre

În zona euro, în mai 2026, comparativ cu aprilie 2026, prețurile producției industriale:

  • a crescut cu 1,4 % pentru bunurile intermediare;
  • a scăzut cu 1,0 % pentru energie;
  • a crescut cu 0,2% pentru bunurile de capital;
  • a crescut cu 0,3 % pentru bunurile de consum de folosință îndelungată;
  • a scăzut cu 0,1 % în cazul bunurilor de consum de uz curent.

Prețurile din industria totală, exclusiv energia, au crescut cu 0,7%.

În UE, prețurile producției industriale:

  • a crescut cu 1,4 % pentru bunurile intermediare;
  • a scăzut cu 1,0 % pentru energie;
  • a crescut cu 0,2% pentru bunurile de capital;
  • a crescut cu 0,3 % pentru bunurile de consum de folosință îndelungată;
  • a scăzut cu 0,1 % în cazul bunurilor de consum de uz curent.

Prețurile din industria totală, exclusiv energia, au crescut cu 0,7%. Cele mai mari creșteri lunare ale prețurilor producției industriale au fost înregistrate în Cipru (+3,6%), Irlanda (+2,8%) și Țările de Jos (+1,9%). Cele mai mari scăderi au fost observate în Croația (-2,1 %), Ungaria (-1,3 %) și Italia (-0,5 %).

Comparație anuală pe grupe industriale principale și pe state membre

În zona euro, în mai 2026, comparativ cu mai 2025, prețurile producției industriale:

  • majorat cu 5,5% pentru bunurile intermediare;
  • a crescut cu 14,0 % pentru energie;
  • a crescut cu 2,2% pentru bunurile de capital;
  • a crescut cu 2,8 % pentru bunurile de consum de folosință îndelungată;
  • a scăzut cu 0,5 % pentru bunurile de consum de uz curent.

Prețurile din industria totală, exclusiv energia, au crescut cu 2,8%.

În UE, prețurile producției industriale:

  • a crescut cu 5,2% pentru bunurile intermediare;
  • a crescut cu 14,3 % pentru energie;
  • a crescut cu 2,1% pentru bunurile de capital;
  • a crescut cu 2,7 % pentru bunurile de consum de folosință îndelungată;
  • a scăzut cu 0,5 % pentru bunurile de consum de uz curent.

Prețurile din industria totală, exclusiv energia, au crescut cu 2,8%. Cele mai mari creșteri anuale ale prețurilor producției industriale au fost înregistrate în Bulgaria (+19,3%), România (+13,5%) și Lituania (+12,3%), în timp ce singura scădere a fost observată în Luxemburg (-3,2%).

Informații articol
Etichete: , , ,
Publicat în: Economie

Recomandările noastre

Despre autor
Georgiana-Natalia

Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (Relații Publice și Comunicare) din cadrul Universității din București. Absolventă a Masteratului Relații Publice și Comunicare din cadrul Școlii Naţionale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Redactor pentru Capital.ro din toamna anului 2021 până în prezent.

Condiții de preluare

Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.

Lasă un comentariu

Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.