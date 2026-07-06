Eurostat: Prețurile producătorilor industriali au crescut cu 0,2 % atât în zona euro, cât și în UE

Eurostat a anunțat că prețurile producției industriale au crescut cu 0,2% în zona euro și UE în mai 2026 față de aprilie 2026, pe fondul evoluțiilor diferite ale principalelor grupe industriale.

În mai 2026, comparativ cu aprilie 2026, prețurile producției industriale au crescut cu 0,2 % atât în zona euro, cât și în Uniunea Europeană (UE), conform primelor estimări ale Eurostat, biroul de statistică al UE. În aprilie 2026, prețurile producției industriale au crescut cu 0,7 % în zona euro și cu 0,8 % în UE. În mai 2026, comparativ cu mai 2025, prețurile producției industriale au crescut cu 5,9 % în zona euro și cu 5,7 % în UE.

În zona euro, în mai 2026, comparativ cu aprilie 2026, prețurile producției industriale:

a crescut cu 1,4 % pentru bunurile intermediare;

a scăzut cu 1,0 % pentru energie;

a crescut cu 0,2% pentru bunurile de capital;

a crescut cu 0,3 % pentru bunurile de consum de folosință îndelungată;

a scăzut cu 0,1 % în cazul bunurilor de consum de uz curent.

Prețurile din industria totală, exclusiv energia, au crescut cu 0,7%.

În UE, prețurile producției industriale:

a crescut cu 1,4 % pentru bunurile intermediare;

a scăzut cu 1,0 % pentru energie;

a crescut cu 0,2% pentru bunurile de capital;

a crescut cu 0,3 % pentru bunurile de consum de folosință îndelungată;

a scăzut cu 0,1 % în cazul bunurilor de consum de uz curent.

Prețurile din industria totală, exclusiv energia, au crescut cu 0,7%. Cele mai mari creșteri lunare ale prețurilor producției industriale au fost înregistrate în Cipru (+3,6%), Irlanda (+2,8%) și Țările de Jos (+1,9%). Cele mai mari scăderi au fost observate în Croația (-2,1 %), Ungaria (-1,3 %) și Italia (-0,5 %).

În zona euro, în mai 2026, comparativ cu mai 2025, prețurile producției industriale:

majorat cu 5,5% pentru bunurile intermediare;

a crescut cu 14,0 % pentru energie;

a crescut cu 2,2% pentru bunurile de capital;

a crescut cu 2,8 % pentru bunurile de consum de folosință îndelungată;

a scăzut cu 0,5 % pentru bunurile de consum de uz curent.

Prețurile din industria totală, exclusiv energia, au crescut cu 2,8%.

În UE, prețurile producției industriale:

a crescut cu 5,2% pentru bunurile intermediare;

a crescut cu 14,3 % pentru energie;

a crescut cu 2,1% pentru bunurile de capital;

a crescut cu 2,7 % pentru bunurile de consum de folosință îndelungată;

a scăzut cu 0,5 % pentru bunurile de consum de uz curent.

Prețurile din industria totală, exclusiv energia, au crescut cu 2,8%. Cele mai mari creșteri anuale ale prețurilor producției industriale au fost înregistrate în Bulgaria (+19,3%), România (+13,5%) și Lituania (+12,3%), în timp ce singura scădere a fost observată în Luxemburg (-3,2%).