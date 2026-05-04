Republica Moldova, mai aproape de UE. Procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană a fost unul dintre subiectele centrale abordate în cadrul reuniunii Comunității Politice Europene desfășurate la Erevan, Armenia. Evenimentul a reunit lideri ai statelor europene, într-un format de cooperare strategică privind viitorul continentului.

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că discuțiile purtate cu liderii europeni au vizat în mod direct parcursul european al Republicii Moldova, într-un context politic strâns legat de evoluțiile privind Ucraina.

Potrivit declarațiilor oficiale, statele membre ale Uniunii Europene ar putea ajunge la un consens până la sfârșitul lunii iunie cu privire la deschiderea oficială a procesului de negociere pentru aderarea Republicii Moldova.

Președintele României a explicat că decizia este influențată de pozițiile exprimate la nivel european, inclusiv de discuțiile privind extinderea UE în raport cu Ucraina, dosar considerat interconectat cu cel al Republicii Moldova.

„Am participat la discuţia pe Moldova cu mai mulţi lideri europeni, într-un format care a fost început în urmă cu câţiva ani şi discuţia a fost despre, evident, aderarea Moldovei la Uniunea Europeană. Concluzia a fost că, aşteptând răspunsul Ungariei la intrarea Ucrainei – care este cumva legată de a Moldovei – o să avem un răspuns până la sfârşitul lunii iunie”, a declarat, luni, preşedintele Nicuşor Dan, după reuniunea Comunităţii Politice Europene de la Erevan.

În scenariul unui rezultat favorabil, Republica Moldova ar putea începe oficial negocierile de aderare, cu deschiderea primului cluster de negociere, dedicat valorilor fundamentale ale Uniunii Europene – democrație, stat de drept și drepturile omului.

Acest pas ar marca o etapă esențială în procesul de integrare europeană al Chișinăului, consolidând relațiile politice și instituționale cu Bruxellesul.

Un element notabil al summitului de la Erevan a fost participarea comună a președintelui României și a președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, care au călătorit împreună către Armenia pentru a lua parte la reuniune.

Prezența comună a celor doi lideri subliniază nivelul ridicat al cooperării bilaterale și sprijinul constant oferit de România parcursului european al Republicii Moldova.

„Să sperăm că răspunsul va fi pozitiv, în sensul că Moldova va începe oficial procesul de intrare în Uniune cu primul cluster – Valori fundamentale”, a mai declarat preşedintele.

Republica Moldova se află într-un proces avansat de apropiere de Uniunea Europeană, după ce a parcurs într-un ritm accelerat toate etapele principale ale integrării europene: depunerea cererii de aderare, obținerea statutului de țară candidată și lansarea negocierilor oficiale.

Acest parcurs reflectă atât reformele interne implementate de autoritățile de la Chișinău, cât și sprijinul politic și financiar constant oferit de Uniunea Europeană.

Un moment de referință în parcursul european al Republicii Moldova a avut loc în martie 2022, când autoritățile de la Chișinău au depus oficial cererea de aderare la Uniunea Europeană, marcând astfel o schimbare strategică majoră în politica externă a țării. Procesul a avansat într-un ritm accelerat, iar în iunie 2022 Comisia Europeană a emis avizul său privind această solicitare, evaluând gradul de pregătire al Republicii Moldova pentru deschiderea drumului european.

Tot în iunie 2022, Consiliul European a luat decizia politică de a acorda Republicii Moldova statutul de țară candidată, confirmând astfel orientarea sa fermă către integrarea în Uniunea Europeană. Această evoluție a reprezentat nu doar un pas formal în procesul de aderare, ci și o validare a angajamentului pentru reforme structurale profunde, în special în domenii esențiale precum sistemul de justiție, economia de piață și modernizarea administrației publice.

Un pas esențial în procesul de integrare a fost realizat în iunie 2024, când Uniunea Europeană a lansat oficial negocierile de aderare cu Republica Moldova.

Negocierile se desfășoară prin conferințe interguvernamentale și vizează adaptarea legislației naționale la acquis-ul comunitar european, structurat pe domenii tematice.

Primele discuții au marcat începutul procesului tehnic de integrare, cu accent pe capitolele fundamentale, inclusiv statul de drept și instituțiile democratice.

Uniunea Europeană analizează în mod constant progresul statelor candidate. Republica Moldova este evaluată anual în ceea ce privește:

reformele instituționale

independența justiției

lupta împotriva corupției

capacitatea administrativă

În 2025, evaluările au confirmat sprijinul politic major din partea statelor membre UE, ceea ce a consolidat traiectoria europeană a Chișinăului.

Uniunea Europeană este principalul partener financiar al Republicii Moldova, oferind sprijin semnificativ pentru stabilitate și dezvoltare.

Din 2021, asistența europeană a depășit 2,2 miliarde de euro, incluzând:

ajutor macrofinanciar

granturi pentru reforme

investiții în infrastructură și economie

Un element central este Planul de creștere pentru Republica Moldova, lansat în 2024, care urmărește accelerarea convergenței economice cu UE. Acesta include granturi și împrumuturi de miliarde de euro pentru perioada 2025–2027, destinate modernizării economiei și reformelor structurale.

Relațiile economice dintre UE și Republica Moldova sunt reglementate de Acordul de Asociere, aflat în vigoare deplină din 2016.

Acesta include:

o zonă de liber schimb aprofundat și cuprinzător

eliminarea majorității taxelor vamale

acces extins la piața serviciilor

Uniunea Europeană reprezintă în prezent principalul partener comercial al Republicii Moldova, cu peste 50% din comerțul total al țării realizat cu statele membre UE.

Pe lângă componenta economică, relația UE–Moldova include o cooperare extinsă în domeniul securității.

Printre elementele cheie se numără:

Parteneriatul pentru securitate și apărare semnat în 2024

Misiuni civile ale UE pentru consolidarea rezilienței

sprijin pentru combaterea amenințărilor hibride și a dezinformării

Aceste mecanisme au rolul de a întări stabilitatea instituțională și capacitatea de reacție a Republicii Moldova în fața riscurilor regionale.