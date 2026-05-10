Vladimir Putin a afirmat că apropierea Armeniei de Uniunea Europeană reprezintă o problemă care trebuie clarificată rapid, inclusiv prin consultarea populației prin referendum, în condițiile în care Rusia consideră Erevanul unul dintre principalii săi parteneri economici din spațiul ex-sovietic.

„Ar fi corect, atât pentru popor, cât și pentru noi, în calitate de principal partener economic al lor, să luăm o decizie cât mai curând posibil, de exemplu, prin organizarea unui referendum. Nu este treaba noastră, dar ar fi logic să organizăm un referendum și să-i întrebăm pe cetățenii armeni care ar fi alegerea lor”, a spus el.

Liderul de la Kremlin a susținut că, în urma unei asemenea decizii, relațiile dintre Moscova și Erevan ar putea continua sub forma unui „divorț blând, inteligent și reciproc avantajos”, formulare care sugerează însă o separare geopolitică între Armenia și structurile economice dominate de Rusia.

În același context, Vladimir Putin a insistat că subiectul aderării Armeniei la Uniunea Europeană va trebui analizat inclusiv în cadrul Uniunii Economice Eurasiatice, organizație regională dominată de Moscova și din care Armenia face parte în prezent.

În declarațiile sale, Vladimir Putin a reluat una dintre principalele teze promovate constant de Kremlin după declanșarea războiului din Ucraina, afirmând că apropierea Kievului de Uniunea Europeană ar fi reprezentat unul dintre factorii care au dus la conflictul militar.

„Prin urmare, nu este nevoie să împingem lucrurile la extrem; trebuie pur și simplu să spunem în timp util ce vom face. Nu este nimic special aici. Totul trebuie calculat. Partea armeană trebuie să calculeze și noi trebuie să calculăm”, a declarat președintele.

În același discurs, liderul rus a afirmat că războiul împotriva Ucrainei ar fi început „odată cu intrarea sau tentativa de intrare a țării în UE”, făcând referire la protestele Euromaidan și la refuzul fostului președinte Viktor Ianukovici de a semna acordul de asociere cu Uniunea Europeană.

Putin a susținut că evenimentele din Ucraina au degenerat într-o „lovitură de stat”, urmată de „incidentul Crimeii, poziția sud-estului Ucrainei și acțiunile militare”, reluând astfel narativul oficial al Kremlinului privind originile conflictului.

Declarațiile lui Vladimir Putin vin într-un moment în care autoritățile armene și-au intensificat discursul pro-european și au început formal procesul politic de apropiere de Uniunea Europeană.

În primăvara anului 2025, Parlamentul Armeniei a aprobat o lege care deschide procedurile pentru inițierea procesului de aderare la UE. Premierul Nikol Pașinian a declarat ulterior că Armenia nu poate rămâne simultan atât în Uniunea Europeană, cât și în Uniunea Economică Eurasiatică.

„Înțelegem că apartenența simultană atât la Uniunea Europeană, cât și la Uniunea Economică Eurasiatică este imposibilă. Când va veni momentul să facem alegerea finală, vom lua decizia corespunzătoare”, a subliniat el.

Schimbarea de direcție geopolitică a Erevanului a fost evidențiată și de summitul Comunității Politice Europene organizat recent în capitala Armeniei, unde au participat reprezentanți din aproape 50 de state europene.

Președintele francez Emmanuel Macron a lăudat public orientarea pro-europeană a Armeniei și angajamentul premierului Nikol Pașinian față de integrarea europeană.

Tensiunile dintre Rusia și Armenia s-au amplificat după participarea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la summitul organizat la Erevan pe 4 mai.

Prezența liderului ucrainean în Armenia a fost criticată dur de oficialii ruși, care au acuzat Erevanul că permite folosirea teritoriului său pentru mesaje ostile Moscovei.

„Desigur, probabil ne-am fi așteptat la o clarificare din partea Erevanului”, a declarat duminică purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Oficialul rus a catalogat drept „anormal” faptul că Armenia i-a oferit lui Zelenski „o platformă pentru declarații complet anti-ruse” și a afirmat că această situație „nu se potrivește cu spiritul relațiilor noastre cu Erevanul”.

Anterior, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, avertizase că apropierea Armeniei de Ucraina și de structurile europene poate produce o „complicație gravă” în relațiile bilaterale dintre Moscova și Erevan.

