Comision zero pentru aceste plăți. Propunerea care ar putea fi introdusă odată cu euro digital

Italia propune ca micii comercianți să fie scutiți de comisioane pentru tranzacțiile cu euro digital mai mici de 10 euro, în contextul negocierilor finale purtate la Bruxelles privind viitoarea monedă digitală europeană. Inițiativa ar beneficia și de sprijinul comunității băncilor centrale, inclusiv al Băncii Centrale Europene (BCE), potrivit Euronews.

Propunerea vine într-un moment în care instituțiile europene încearcă să stabilească regulile finale pentru funcționarea euro digital, inclusiv modul în care vor fi împărțite costurile între comercianți, bănci și ceilalți participanți la sistemul de plăți.

Potrivit informațiilor și documentelor consultate de Euronews, Italia a propus un regim special pentru tranzacțiile cu euro digital cu o valoare mai mică de 10 euro.

Măsura este destinată în special micilor comercianți, care ar putea fi afectați disproporționat de costurile asociate acceptării noii forme de plată.

Inițial, propunerea prevede un comision foarte redus, însă în negocieri este luată în calcul inclusiv eliminarea completă a acestuia.

„Propunerea prevede plafonarea până la 0,02 euro a comisionului de servicii perceput comercianţilor la tranzacţiile cu valoare scăzută, şi se aplică în special micilor comercianţi. Dar suntem deschişi să luăm în considerare un nivel zero, oricum acesta ar fi rezultatul de facto. O astfel de soluţie ar face, de asemenea, cadrul legislativ mai simplu”, a declarat un diplomat pentru Euronews.

Surse din industria bancară susțin că ideea este privită favorabil de comunitatea băncilor centrale, în special de BCE.

Una dintre particularitățile viitorului euro digital este statutul său de mijloc legal de plată. Acest lucru ar urma să presupună că, în principiu, comercianții trebuie să îl accepte, deși vor exista anumite excepții.

Tocmai această obligație a făcut ca problema comisioanelor să devină una dintre cele mai sensibile componente ale negocierilor.

Așa-numitul „model de compensare” trebuie să stabilească modul în care costurile sunt distribuite între participanții la piață, astfel încât introducerea euro digital să nu reprezinte o povară disproporționată pentru micile afaceri.

Propunerea Italiei urmează să fie analizată de statele membre ale Uniunii Europene, Parlamentul European și Comisia Europeană. Negociatorii sunt programați să se întâlnească din nou la Bruxelles pe 10 septembrie.

Euro digital este conceput ca o formă digitală a monedei euro și nu ca un înlocuitor al numerarului. Acesta ar urma să poată fi folosit pentru cumpărături în magazine, pentru plăți online și pentru transferuri între persoane.

Obiectivul BCE este ca euro digital să poată fi emis în 2029, cu condiția ca reglementările necesare să fie adoptate în cursul acestui an.

La sfârșitul anului trecut, cele 27 de guverne ale UE au convenit asupra obiectivului ca euro digital să poată fi utilizat oricând și oriunde, inclusiv în situațiile în care utilizatorul nu are acces la internet.

Pentru consumatori, utilizarea euro digital ar urma să fie fără costuri suplimentare.

Proiectul are și o componentă strategică. Europa se bazează în prezent într-o măsură importantă pe furnizori americani de servicii de plată, precum Visa și Mastercard, iar Uniunea Europeană urmărește să-și consolideze autonomia în acest domeniu.

Euro digital este văzut drept una dintre soluțiile prin care Europa ar putea dispune de propria infrastructură de plată digitală la scară largă.

În luna iulie, BCE a anunțat că Revolut Bank UAB, UniCredit SpA și Deutsche Bank AG se numără printre cei 36 de furnizori de servicii de plată selectați să participe la faza pilot a proiectului euro digital.