Curs valutar BNR, 7 septembrie. Mișcare neașteptată pentru principalele valute

Banca Națională a României (BNR) a anunțat luni, 7 septembrie 2026, valorile de referință pentru principalele monede. Euro a înregistrat o scădere și a ajuns la 5,2508 lei, după ce în ședința precedentă fusese cotat la 5,2524 lei.

Și dolarul american a coborât față de sesiunea precedentă. Cotația stabilită de BNR pentru moneda americană a fost de 4,5182 lei, comparativ cu 4,5199 lei în ședința anterioară.

Pentru euro, cursul anunțat luni de BNR este de 5,2508 lei, ceea ce reprezintă o scădere de 0,0016 lei față de valoarea precedentă. Dolarul SUA este cotat la 4,5182 lei, după un minus de 0,0017 lei.

Francul elvețian are o valoare de 5,5848 lei, în creștere cu 0,0016 lei față de ședința precedentă. Lira sterlină a ajuns la 6,1159 lei, cu 0,0024 lei mai mult decât valoarea anterioară.

În cazul monedei ungare, 100 de forinți maghiari sunt evaluați de BNR la 1,4502 lei. Față de ședința precedentă, când valoarea era de 1,4464 lei, cursul a crescut cu 0,0038 lei.

Astfel, principalele cotații anunțate de BNR pentru luni, 7 septembrie 2026, sunt următoarele:

Euro a fost cotat luni, 7 septembrie 2026, la 5,2508 lei, în scădere cu 0,0016 lei față de ședința precedentă. Moneda europeană avea anterior o valoare de 5,2524 lei. Dolarul american a scăzut, la rândul său, până la 4,5182 lei. Cotația este cu 0,0017 lei mai mică decât cea stabilită în ședința precedentă, când dolarul valora 4,5199 lei. Francul elvețian a avut o evoluție opusă și a crescut ușor, de la 5,5832 lei la 5,5848 lei. Creșterea față de ziua precedentă este de 0,0016 lei. Lira sterlină a urcat și ea, până la 6,1159 lei, după ce în ședința precedentă fusese cotată la 6,1135 lei. Diferența este de 0,0024 lei. Pentru 100 de forinți maghiari, BNR a stabilit luni un curs de 1,4502 lei. Valoarea este cu 0,0038 lei mai mare decât cea din ședința precedentă, când 100 de forinți erau cotați la 1,4464 lei.

Comparativ cu valorile stabilite de BNR în ședința anterioară, euro a coborât de la 5,2524 lei la 5,2508 lei. Diferența dintre cele două cotații este de 0,0016 lei, în scădere pentru moneda europeană.

Dolarul american a avut o evoluție similară. Cursul acestuia a scăzut de la 4,5199 lei în ședința precedentă la 4,5182 lei luni, 7 septembrie, ceea ce înseamnă o diminuare de 0,0017 lei.

Francul elvețian a urcat de la 5,5832 lei la 5,5848 lei. Creșterea față de valoarea stabilită anterior este de 0,0016 lei. Lira sterlină a consemnat, de asemenea, o majorare. Moneda britanică a trecut de la 6,1135 lei la 6,1159 lei, diferența fiind de 0,0024 lei.

Cotația stabilită pentru 100 de forinți maghiari a crescut luni, 7 septembrie, la 1,4502 lei. În ședința precedentă, aceeași unitate de referință era cotată la 1,4464 lei. Diferența dintre cele două valori este de 0,0038 lei, ceea ce indică o creștere a cursului anunțat de BNR pentru moneda maghiară.

Cursurile publicate de Banca Națională a României sunt valori de referință pentru principalele valute. Acestea pot fi diferite de ratele de schimb efectiv practicate de băncile comerciale și de casele de schimb valutar.

Cotația oficială publicată de BNR nu reprezintă, prin urmare, în mod obligatoriu valoarea la care o persoană poate cumpăra sau vinde o anumită monedă la o bancă ori la o casă de schimb valutar.