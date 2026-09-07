Bursa de la București începe săptămâna pe verde. Ce acțiuni au ieșit în evidență
SURSA FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea - Bursa de Valori București (BVB)
Ședința de luni, 7 septembrie, a debutat pe plus la Bursa de Valori București, unde indicele BET a câștigat 0,4% în primele minute de tranzacționare. La ora 10:27, BET era cotat la 34.552,39 puncte, iar avansul acumulat de la începutul anului ajunsese la 41,38%.
Început de săptămână pe verde la BVB. O companie conduce clasamentul creșterilor
În primele 30 de minute ale ședinței, investitorii au realizat tranzacții în valoare totală de aproximativ 6,49 milioane de lei. La cursul menționat, această valoare echivala cu circa 1,24 milioane de euro.
Evoluția de la începutul ședinței indica o tendință pozitivă pentru principalii indici ai pieței de capital de la București. Majoritatea acestora se aflau pe plus în primele minute de tranzacționare.
BET-TR, indicele care reflectă evoluția companiilor din BET și ia în calcul și dividendele distribuite de acestea, înregistra un avans de 0,4%.
Principalii indici ai BVB înregistrează creșteri
BET-BK, utilizat ca reper de randament pentru fondurile de investiții, consemna o creștere de 0,15%. BET-FI, indicele care urmărește evoluția fondurilor de investiții, era la rândul său pe plus, cu 0,16%.
Un avans era consemnat și de BET-NG, indicele companiilor din sectorul energetic și al utilităților. Acesta creștea cu 0,09%, marcând o evoluție mai redusă comparativ cu principalii indici ai pieței.
BET AeRO, indicele reprezentativ pentru piața AeRO, avea o evoluție practic staționară la începutul ședinței de luni. Pe segmentul companiilor incluse în indicele BET, cele mai mari creșteri erau înregistrate de BRD – Groupe Société Générale, Romgaz și TeraPlast.
BRD și Romgaz, printre cele mai mari creșteri
Acțiunile BRD – Groupe Société Générale înregistrau un avans de 2,04%, reprezentând cea mai mare creștere dintre companiile din BET la momentul raportat. Romgaz urma cu o apreciere de 1,93%.
TeraPlast consemna o creștere de 1,23%, în timp ce Transelectrica avansa cu 1%. Electrica se afla, de asemenea, pe plus, cu o apreciere de 0,97%.
La polul opus, Sphera Franchise Group înregistra cea mai mare scădere dintre companiile din indicele BET, de 2,26%. Premier Energy consemna un declin de 1,31%, iar acțiunile Antibiotice înregistrau o scădere de 1,23%.
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